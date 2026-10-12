Rayan Garsiya 79 yoshli Arnold Shvarsenegger bilan tushgan suratini ko‘rsatdi
Yarim o‘rta vazn toifasida WBC kamari sohibi, kelib chiqishi meksikalik bo‘lgan mashhur charm qo‘lqop ustasi Rayan Garsiya Gollivudning tirik afsonasi, 79 yoshli Arnold Shvarsenegger bilan uchrashdi. Professional boks yulduzi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida mashhur aktyor bilan birga tushgan suratini joylab, unga iliq izoh qoldirdi.
Amerikalik bokschi mashhur kino yulduzi bilan tushgan suratini «Bag‘rikeng erkak», deya qisqa va samimiy ta’rifladi.
Ringdagi yorqin g‘alabadan so‘ng
Rayan Garsiya yaqindagina ringda yana bir shov-shuvli g‘alabasini nishonlagan edi:
13 sentyabrdagi tezkor triumf: Garsiya 13 sentyabrga o‘tar kechasi tashkil etilgan «Zuffa Boxing» oqshomining markaziy jangida ringga ko‘tarildi;
Britaniyalik raqibning tor-mor etilishi: U 29 yoshli mashhur britaniyalik bokschi Konor Bennga qarshi bahs olib borib, 2-raunddayoq raqibini texnik nokautga uchratish orqali ishonchli g‘alabaga erishgan edi.
Arnold Shvarsenegger: Kino afsonasi va siyosatchi
Rayan Garsiya bilan uchrashgan 79 yoshli Arnold Shvarsenegger nafaqat sport va kino, balki davlat boshqaruvida ham ulkan iz qoldirgan:
Siyosiy faoliyat: U AQSHning eng yirik shtatlaridan biri — Kaliforniyaning 38-gubernatori sifatida muvaffaqiyatli faoliyat yuritgan;
Striming gigantidagi lavozim: Ayni paytda Shvarsenegger mashhur Netflix striming platformasida ekshn-loyihalar bo‘yicha bosh direktor lavozimida faoliyat yuritmoqda;
Kultoviy rollar: Aktyor dunyo miqyosida «Terminator», «Tutqich bermaslar» (The Expendables) va boshqa o‘nlab mashhur franshizalardagi betakror obrazlari bilan barcha davrlarning eng sevimli kino qahramoniga aylangan.
Boks va Gollivud yulduzlarining bunday uchrashuvi sport ixlosmandlari hamda kino ixlosmandlari tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish bilan kutib olindi.
Izohlar 0
…