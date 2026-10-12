Rayan Garsiya 79 yoshli Arnold Shvarsenegger bilan tushgan suratini ko‘rsatdi

·3·Dunyo
Rayan Garsiya 79 yoshli Arnold Shvarsenegger bilan tushgan suratini ko‘rsatdi

Yarim o‘rta vazn toifasida WBC kamari sohibi, kelib chiqishi meksikalik bo‘lgan mashhur charm qo‘lqop ustasi Rayan Garsiya Gollivudning tirik afsonasi, 79 yoshli Arnold Shvarsenegger bilan uchrashdi. Professional boks yulduzi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida mashhur aktyor bilan birga tushgan suratini joylab, unga iliq izoh qoldirdi.

Amerikalik bokschi mashhur kino yulduzi bilan tushgan suratini «Bag‘rikeng erkak», deya qisqa va samimiy ta’rifladi.

Ringdagi yorqin g‘alabadan so‘ng

Rayan Garsiya yaqindagina ringda yana bir shov-shuvli g‘alabasini nishonlagan edi:

  • 13 sentyabrdagi tezkor triumf: Garsiya 13 sentyabrga o‘tar kechasi tashkil etilgan «Zuffa Boxing» oqshomining markaziy jangida ringga ko‘tarildi;

  • Britaniyalik raqibning tor-mor etilishi: U 29 yoshli mashhur britaniyalik bokschi Konor Bennga qarshi bahs olib borib, 2-raunddayoq raqibini texnik nokautga uchratish orqali ishonchli g‘alabaga erishgan edi.

Arnold Shvarsenegger: Kino afsonasi va siyosatchi

Rayan Garsiya bilan uchrashgan 79 yoshli Arnold Shvarsenegger nafaqat sport va kino, balki davlat boshqaruvida ham ulkan iz qoldirgan:

  • Siyosiy faoliyat: U AQSHning eng yirik shtatlaridan biri — Kaliforniyaning 38-gubernatori sifatida muvaffaqiyatli faoliyat yuritgan;

  • Striming gigantidagi lavozim: Ayni paytda Shvarsenegger mashhur Netflix striming platformasida ekshn-loyihalar bo‘yicha bosh direktor lavozimida faoliyat yuritmoqda;

  • Kultoviy rollar: Aktyor dunyo miqyosida «Terminator», «Tutqich bermaslar» (The Expendables) va boshqa o‘nlab mashhur franshizalardagi betakror obrazlari bilan barcha davrlarning eng sevimli kino qahramoniga aylangan.

Boks va Gollivud yulduzlarining bunday uchrashuvi sport ixlosmandlari hamda kino ixlosmandlari tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish bilan kutib olindi.

Rayan GarsiyaArnold ShvarseneggerZuffa BoksingKonor Benn
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Garsiya Sarukyanga 40 ming dollar berishdan bosh tortdiGarsiya Sarukyanga 40 ming dollar berishdan bosh tortdi29 may 01:02Garnacho xotini va 3 yoshli o‘g‘lini ko‘chaga haydab, katta janjal markazida qoldiGarnacho xotini va 3 yoshli o‘g‘lini ko‘chaga haydab, katta janjal markazida qoldi19 avgust 15:45Lamin Yamalning uchinchi sevgilisi Ines Garsiya bo‘lib chiqdiLamin Yamalning uchinchi sevgilisi Ines Garsiya bo‘lib chiqdi22 iyul 16:03Arman Sarukyan va Nina Drama o‘zbek milliy oshxonasida: g‘alabadan keyingi palov benefisiArman Sarukyan va Nina Drama o‘zbek milliy oshxonasida: g‘alabadan keyingi palov benefisi24 sentabr 11:09“Kim Chen In — mening do‘stim”: Tramp KXDR va Eron yadro quroli haqidagi savolga javob berdi“Kim Chen In — mening do‘stim”: Tramp KXDR va Eron yadro quroli haqidagi savolga javob berdi30 sentabr 12:10Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?19 sentabr 19:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi