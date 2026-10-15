Sevgi uchun kech emas: Braziliyada 70 yoshli ayol ilk bor sevgilisini uchratib, turmush qurdi

·56·Dunyo
Sevgi uchun kech emas: Braziliyada 70 yoshli ayol ilk bor sevgilisini uchratib, turmush qurdi

Braziliyada 70 yoshigacha hech qachon romantik munosabatlarda bo‘lmagan ayolning o‘zidan 14 yosh katta erkakka turmushga chiqishi keng jamoatchilik e’tiborini tortdi. Uning hayotiy hikoyasi sevgi uchun hech qachon kech emasligini yana bir bor namoyon etdi.

Mariya Lusiya dos Santos va 84 yoshli Klemente dos Santos o‘zlari yashaydigan hududdagi keksalar markazida tanishishgan. Dastlab oddiy tanishuvdan boshlangan munosabat vaqt o‘tishi bilan samimiy tuyg‘ularga aylangan.

Mahalliy OAV xabarlariga ko‘ra, ular birgalikda raqs kechalariga qatnashib, tobora yaqinlashib borishgan. Shu tariqa, ikki inson o‘rtasida muhabbat paydo bo‘lgan va ular hayotlarini birlashtirishga qaror qilishgan.

Mariya yoshligida rohiba bo‘lish haqida ham o‘ylagan. Biroq keyinchalik boshqa yo‘lni tanlab, uzoq yillar davomida oilasiga g‘amxo‘rlik qilgan va yolg‘iz yashagan. U 70 yoshida ilk bor chinakam romantik munosabatlarni boshdan kechirib, yangi hayot sahifasini ochgan.

Juftlikning to‘yi may oyida bo‘lib o‘tgan. Marosimda ularning yaqinlari, oila a’zolari va do‘stlari ishtirok etgan. Bu haqdagi lavha Braziliya televideniyesida namoyish etilgach, voqea ko‘plab insonlarning e’tiborini qozongan.

Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari juftlikning hikoyasini iliq kutib olib, sevgi yoshga bog‘liq emasligi va inson hayotining istalgan bosqichida baxtini topishi mumkinligini ta’kidlashgan.

Bu voqea hayotda yangi boshlanishlar uchun hech qachon kech emasligini eslatib turadi.

BraziliyaMariya Lusiya dos SantosKlemente dos Santosijtimoiy voqealar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Akula hujumida avval homilador sevgilisini qutqardi, keyin akula uni qonga beladiAkula hujumida avval homilador sevgilisini qutqardi, keyin akula uni qonga beladi2 avgust 19:02Lamin Yamalning sevgilisiga yozgan izohi ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqdaLamin Yamalning sevgilisiga yozgan izohi ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda9 oktabr 14:33Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?14 iyul 23:03Braziliyada ulkan banner havo shariga ilinib, parcha-parcha bo‘lib ketdi (video)Braziliyada ulkan banner havo shariga ilinib, parcha-parcha bo‘lib ketdi (video)6 oktabr 00:44Xitoyda ayol sobiq sevgilisidan "qasos" olish maqsadida uning uyiga 1 tonna piyoz yubordi, ammo yigit...Xitoyda ayol sobiq sevgilisidan "qasos" olish maqsadida uning uyiga 1 tonna piyoz yubordi, ammo yigit...15 sentabr 22:30Fransiyalik sevishganlar nikohdan oldin aka-singil emasligini tekshirishdiFransiyalik sevishganlar nikohdan oldin aka-singil emasligini tekshirishdi31 avgust 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda