Janubiy Afrikada pastor izdoshlarini yel chiqarish orqali "davolayotgani" bilan shov-shuvga sabab bo‘ldi
Janubiy Afrikada o‘z izdoshlariga g‘ayrioddiy usul orqali shifo berishini da’vo qilayotgan pastor ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Uning diniy marosimlarda qo‘llaydigan noodatiy amaliyoti aks etgan suratlar internetda tarqalib, foydalanuvchilar orasida hayrat va kulgiga sabab bo‘lmoqda.
Gap Limpopo provinsiyasining Giyani hududidagi Siyandini qishlog‘ida joylashgan «SevenFold Holy Spirit Ministries» («Yetti karra Muqaddas Ruh xizmatlari») diniy guruhi rahbari Krist Penelope haqida bormoqda.
Ma’lumotlarga ko‘ra, pastor izdoshlarini «davolash» va ularga «baraka berish» uchun odamlarning ustiga yel chiqarish, ya’ni gaz qo‘yib yuborish usulidan foydalanadi. U mazkur amaliyot orqali insonlarga ruhiy shifo va baraka ulashishini da’vo qilmoqda.
Ushbu marosimlardan olingan suratlarning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalishi ortidan ko‘plab foydalanuvchilar o‘z munosabatini bildirdi. Ayrimlar bunday usulni kulgili va ishonib bo‘lmaydigan holat sifatida baholagan bo‘lsa, boshqalar diniy e’tiqod nomidan amalga oshirilayotgan bunday amaliyotlarni tanqid qilmoqda.
Mazkur voqea Janubiy Afrikada diniy yetakchilar faoliyati va ayrim shaxslarning shifo berish haqidagi da’volari yuzasidan bahslarni yana kun tartibiga olib chiqdi. Xususan, o‘zini pastor yoki payg‘ambar deb tanishtiruvchi ayrim shaxslarning izdoshlariga nisbatan noodatiy, ba’zan esa inson qadr-qimmatiga zid deb baholanadigan marosimlarni o‘tkazishi avval ham tanqidlarga sabab bo‘lgan.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…