Xonanda Oliviya Rodrigoning sahnadagi oq libosi yomg‘ir sababli tomoshabinlar ko‘z o‘ngida erib ketdi
Amerikalik xonanda Oliviya Rodrigo «Unraveled Tour» konsert safari davomida tomoshabinlarni noodatiy sahna ko‘rinishi bilan hayratda qoldirdi. Uning chiqishida musiqa va moda o‘ziga xos tarzda uyg‘unlashib, libosning ko‘z o‘ngida o‘zgarishi haqiqiy performansga aylandi.
Xonanda «The Cure» qo‘shig‘ini ijro etayotgan vaqtda sahnada sun’iy yomg‘ir yog‘dirildi. Bu paytda u oppoq libosda namoyon bo‘ldi. Biroq suv tomchilari ta’sirida kiyim asta-sekin erib, xuddi nam qog‘ozdek parchalana boshladi. Oq libosning qatlamlari yo‘qolib borishi bilan uning ostidagi yorqin qizil korsetli kiyim ko‘rina boshladi.
Mazkur noodatiy sahna libosi taniqli dizayner Husayn Chalayan tomonidan maxsus tayyorlangan. Kiyimning suv ta’sirida parchalanishi konsert safari nomi va qo‘shiq mazmunidagi «parchalanish» g‘oyasini ifodalashga xizmat qiladi.
Shu tariqa Oliviya Rodrigo oddiy qo‘shiq ijrosini o‘ziga xos sahna tomoshasiga aylantirdi. Uning chiqishida yorug‘lik, sun’iy yomg‘ir, musiqa va libos dizayni bir-birini to‘ldirib, tomoshabinlarga noodatiy taassurot ulashdi. Mazkur performans ijtimoiy tarmoqlarda ham katta qiziqish uyg‘otdi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…