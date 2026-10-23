AQSHda ota shifokorlar yetib kelguncha chaqalog‘ini o‘zi qabul qilib oldi (video)

·79·Dunyo
AQSHda ota shifokorlar yetib kelguncha chaqalog‘ini o‘zi qabul qilib oldi (video)

AQSHdagi shifoxonalardan birida tasvirga olingan tug‘ruq jarayoni aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Unda chaqaloq kutilganidan tez dunyoga kelayotgani, otasi esa uni o‘z qo‘llari bilan qabul qilib olayotgani ko‘rinadi.

Videoda ayolning tug‘ruq jarayoni tezlashib ketgani sababli vaziyat kutilmaganda o‘zgaradi. Tibbiyot xodimlari zarur tayyorgarlik ko‘rayotgan paytda chaqaloqning boshi ko‘rina boshlaydi. Shunda ota vaziyatga tezda moslashib, qizalog‘ini ehtiyotkorlik bilan qabul qilib oladi.

Tasvirlarda erkakning chaqaloqni bag‘riga bosgani aks etgan. Ushbu holat internet foydalanuvchilarining e’tiborini tortib, ko‘plab iliq munosabatlarga sabab bo‘ldi.

Bolaning onasi ijtimoiy tarmoqlarda izoh qoldirib, hamshiraga minnatdorlik bildirgan. Uning aytishicha, hammasi shu qadar tez sodir bo‘lganki, turmush o‘rtog‘i beixtiyor yordam berishga kirishgan. Ona va chaqaloqning ahvoli yaxshi ekani ham ma’lum qilingan.

Chaqaloqqa Selin (Celine) deb ism qo‘yilgan.

tug‘ruqijtimoiy tarmoqlarSelin
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chaqalog‘ini orqasiga bog‘lab mehnat qilayotgan ishchi intenetda ko‘pchilikni ta’sirlantirmoqda!Chaqalog‘ini orqasiga bog‘lab mehnat qilayotgan ishchi intenetda ko‘pchilikni ta’sirlantirmoqda!4 iyul 15:1710 yoshli qiz kitni qutqarish uchun suvga tushdi10 yoshli qiz kitni qutqarish uchun suvga tushdi11 avgust 10:13Kolumbiyada ota o‘z tanasi bilan 2 oylik chaqalog‘ini o‘limdan asrab qoldiKolumbiyada ota o‘z tanasi bilan 2 oylik chaqalog‘ini o‘limdan asrab qoldi12 avgust 16:32Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov qabuliga kira olmagan fuqaroga qanday javob berdi?Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov qabuliga kira olmagan fuqaroga qanday javob berdi?Bugun 16:05AQSH armiyasi noyob tuzilishga ega gibrid yuk samolyotini sinovdan o‘tkazmoqdaAQSH armiyasi noyob tuzilishga ega gibrid yuk samolyotini sinovdan o‘tkazmoqdaBugun 12:29Tojikistonda sehrgarlar, folbinlar va ularning mijozlari “qora ro‘yxat”ga olinadiTojikistonda sehrgarlar, folbinlar va ularning mijozlari “qora ro‘yxat”ga olinadiBugun 12:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi