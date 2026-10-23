AQSH armiyasi noyob tuzilishga ega gibrid yuk samolyotini sinovdan o‘tkazmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH Mudofaa vazirligi Natilus kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilayotgan KONA gibrid yuk samolyoti loyihasini rivojlantirish uchun 3,5 million dollar miqdorida grant ajratdi.
- Mazkur samolyot fyuzelyaj va qanotning yagona aerodinamik tuzilishi hisobiga yonilg‘i sarfini 30 foizgacha tejash hamda 3,8 tonnagacha yukni 1480 kilometr masofaga yetkazish imkoniyatiga ega.
AQSH Harbiy-havo kuchlari harbiy logistika va ta’minot tizimini tubdan o‘zgartirishga qaratilgan istiqbolli aviatsiya loyihasiga katta qiziqish bildirdi. Pentagon Natilus kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilayotgan KONA mintaqaviy yuk samolyoti dasturini rivojlantirish uchun 3,5 million dollar miqdorida grant ajratdi.
Ushbu investitsiya Operational Energy – Innovation dasturi doirasida taqdim etilgan bo‘lib, loyihani to‘liq o‘lchamli samolyotning real parvoz sinovlariga olib chiqish va uning murakkab harbiy sharoitlardagi ta’minot imkoniyatlarini amalda namoyish etishga qaratilgan.
An’anaviy aviatsiyadan voz kechish: «Integratsiyalashgan qanot» mo‘jizasi
KONA samolyotining eng katta texnik yangiligi uning aerodinamik tuzilishida namoyon bo‘ladi:
Inqilobiy konstruksiya: Odatiy samolyotlarda quvursimon fyuzelyajga qanotlar alohida biriktirilsa, KONA apparatida fyuzelyaj va qanot bir butun, yagona aerodinamik gavda sifatida integratsiya qilingan;
30 foizlik tejamkorlik: Ishlab chiqaruvchining ma’lum qilishicha, mazkur aerodinamik tuzilish havo qarshiligini keskin kamaytirib, an’anaviy tuzilishdagi raqobatchilariga nisbatan yonilg‘i sarfini qariyb 30 foizgacha tejash imkonini beradi (mazkur ko‘rsatkich bo‘lajak amaliy parvoz sinovlarida to‘liq baholanadi).
Harbiy imkoniyatlar: Yuk hajmi va ikki tomonlama boshqaruv
Loyiha harbiy ta’minot uchun muhim bo‘lgan bir qator xususiyatlarni o‘zida jamlagan:
Ikki xil boshqaruv: Apparatni odatiy tarzda ekipaj (uchuvchi) ishtirokida ham, murakkab va xavfli sharoitlarda to‘liq uchuvchisiz (dron rejimida) ham boshqarish ko‘zda tutilgan;
Yuk ko‘tarish va masofa: Samolyot 3,8 tonnagacha yuk tashishga qodir va uning parvoz masofasi taxminan 1480 kilometrni tashkil etadi;
Olis va chekka bazalar: Ushbu ko‘rsatkichlar KONA'ni bir-biridan uzoqda joylashgan, yonilg‘i ta’minoti cheklangan harbiy obyektlar o‘rtasidagi ta’minot zanjiri uchun eng muqobil vositaga aylantiradi.
Taktik ahamiyat: Cessna va Hercules o‘rtasidagi oltin oraliq
Yangi havo kemasi yengil Cessna C-208 hamda og‘ir C-130 Hercules taktik transport samolyotlari o‘rtasidagi bo‘shliqni to‘ldirishi kutilmoqda:
Qisqa yo‘laklarda parvoz: Samolyot qisqa uchish-qo‘nish yo‘laklaridan ham bemalol foydalana oladi, bu esa uni standart aerodromlardan tashqari ko‘plab dala maydonchalarida qo‘llashga sharoit yaratadi;
Yirik samolyotlarga qaramlik kamayadi: Mavjud yuk infratuzilmasiga to‘liq moslashuv AQSH harbiylariga kichik yuklarni yetkazishda qimmat va yirik samolyotlardan foydalanmaslik, shu orqali xarajatlarni sezilarli qisqartirish imkonini beradi.
Ajratilgan mablag‘ tayyor apparatni xarid qilishga emas, balki KONA loyihasining muhandislik va sinov bosqichlarini to‘liq yakunlashga yo‘naltiriladi.
Izohlar 0
…