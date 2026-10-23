AQSH armiyasi noyob tuzilishga ega gibrid yuk samolyotini sinovdan o‘tkazmoqda

·60·Dunyo
AQSH armiyasi noyob tuzilishga ega gibrid yuk samolyotini sinovdan o‘tkazmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Mudofaa vazirligi Natilus kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilayotgan KONA gibrid yuk samolyoti loyihasini rivojlantirish uchun 3,5 million dollar miqdorida grant ajratdi.
  • Mazkur samolyot fyuzelyaj va qanotning yagona aerodinamik tuzilishi hisobiga yonilg‘i sarfini 30 foizgacha tejash hamda 3,8 tonnagacha yukni 1480 kilometr masofaga yetkazish imkoniyatiga ega.

AQSH Harbiy-havo kuchlari harbiy logistika va ta’minot tizimini tubdan o‘zgartirishga qaratilgan istiqbolli aviatsiya loyihasiga katta qiziqish bildirdi. Pentagon Natilus kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilayotgan KONA mintaqaviy yuk samolyoti dasturini rivojlantirish uchun 3,5 million dollar miqdorida grant ajratdi.

Ushbu investitsiya Operational Energy – Innovation dasturi doirasida taqdim etilgan bo‘lib, loyihani to‘liq o‘lchamli samolyotning real parvoz sinovlariga olib chiqish va uning murakkab harbiy sharoitlardagi ta’minot imkoniyatlarini amalda namoyish etishga qaratilgan.

An’anaviy aviatsiyadan voz kechish: «Integratsiyalashgan qanot» mo‘jizasi

KONA samolyotining eng katta texnik yangiligi uning aerodinamik tuzilishida namoyon bo‘ladi:

  • Inqilobiy konstruksiya: Odatiy samolyotlarda quvursimon fyuzelyajga qanotlar alohida biriktirilsa, KONA apparatida fyuzelyaj va qanot bir butun, yagona aerodinamik gavda sifatida integratsiya qilingan;

  • 30 foizlik tejamkorlik: Ishlab chiqaruvchining ma’lum qilishicha, mazkur aerodinamik tuzilish havo qarshiligini keskin kamaytirib, an’anaviy tuzilishdagi raqobatchilariga nisbatan yonilg‘i sarfini qariyb 30 foizgacha tejash imkonini beradi (mazkur ko‘rsatkich bo‘lajak amaliy parvoz sinovlarida to‘liq baholanadi).

Harbiy imkoniyatlar: Yuk hajmi va ikki tomonlama boshqaruv

Loyiha harbiy ta’minot uchun muhim bo‘lgan bir qator xususiyatlarni o‘zida jamlagan:

  • Ikki xil boshqaruv: Apparatni odatiy tarzda ekipaj (uchuvchi) ishtirokida ham, murakkab va xavfli sharoitlarda to‘liq uchuvchisiz (dron rejimida) ham boshqarish ko‘zda tutilgan;

  • Yuk ko‘tarish va masofa: Samolyot 3,8 tonnagacha yuk tashishga qodir va uning parvoz masofasi taxminan 1480 kilometrni tashkil etadi;

  • Olis va chekka bazalar: Ushbu ko‘rsatkichlar KONA'ni bir-biridan uzoqda joylashgan, yonilg‘i ta’minoti cheklangan harbiy obyektlar o‘rtasidagi ta’minot zanjiri uchun eng muqobil vositaga aylantiradi.

Taktik ahamiyat: Cessna va Hercules o‘rtasidagi oltin oraliq

Yangi havo kemasi yengil Cessna C-208 hamda og‘ir C-130 Hercules taktik transport samolyotlari o‘rtasidagi bo‘shliqni to‘ldirishi kutilmoqda:

  • Qisqa yo‘laklarda parvoz: Samolyot qisqa uchish-qo‘nish yo‘laklaridan ham bemalol foydalana oladi, bu esa uni standart aerodromlardan tashqari ko‘plab dala maydonchalarida qo‘llashga sharoit yaratadi;

  • Yirik samolyotlarga qaramlik kamayadi: Mavjud yuk infratuzilmasiga to‘liq moslashuv AQSH harbiylariga kichik yuklarni yetkazishda qimmat va yirik samolyotlardan foydalanmaslik, shu orqali xarajatlarni sezilarli qisqartirish imkonini beradi.

Ajratilgan mablag‘ tayyor apparatni xarid qilishga emas, balki KONA loyihasining muhandislik va sinov bosqichlarini to‘liq yakunlashga yo‘naltiriladi.

AQSH Harbiy-havo kuchlariNatilusKONAPentagon
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHning yangi gipertovushli raketasi havo mudofaasi tizimlarini qanday aylanib o‘tadi?AQSHning yangi gipertovushli raketasi havo mudofaasi tizimlarini qanday aylanib o‘tadi?6 oktabr 16:51AQSh Harbiy-havo kuchlari kvant vakuumidan tok oluvchi chipni moliyalashtirdiAQSh Harbiy-havo kuchlari kvant vakuumidan tok oluvchi chipni moliyalashtirdi31 avgust 17:58AQSh Harbiy-havo kuchlari Blue Origin bilan yuk tashish shartnomasini kengaytirdiAQSh Harbiy-havo kuchlari Blue Origin bilan yuk tashish shartnomasini kengaytirdi3 avgust 06:51AQSHda derazasiz yo‘lovchi samolyoti yaratish rejalashtirilmoqdaAQSHda derazasiz yo‘lovchi samolyoti yaratish rejalashtirilmoqda12 oktabr 13:11Tailand qiroli rafiqasi JAS 39C Gripen qiruvchi samolyotini yolg‘iz boshqardi (video)Tailand qiroli rafiqasi JAS 39C Gripen qiruvchi samolyotini yolg‘iz boshqardi (video)10 oktabr 17:42Qozog‘istonda noyob metallarni qazib olish bo‘yicha AQSHning yangi kompaniyasi ro‘yxatdan o‘tdiQozog‘istonda noyob metallarni qazib olish bo‘yicha AQSHning yangi kompaniyasi ro‘yxatdan o‘tdi16 oktabr 20:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi