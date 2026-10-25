Ispaniyada nur qaytaruvchi jilet kiygan g‘ayrioddiy tovuqlar aholi orasida vahima uyg‘otdi

·93·Dunyo
Ispaniyada nur qaytaruvchi jilet kiygan g‘ayrioddiy tovuqlar aholi orasida vahima uyg‘otdi

Ispaniyaning Galisiya hududida tunda nur qaytaruvchi jilet kiyib yurgan tovuqlar mahalliy aholi orasida kutilmagan vahima uyg‘otdi. Qorong‘ida ko‘zga tashlangan yorqin shakllarni ko‘rgan ayol ularni g‘ayrioddiy mavjudotlar deb o‘ylab, politsiyaga murojaat qilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari sotuvchisi Esteban Kuso parrandalarni qorong‘ida osonroq topish va yo‘qotib qo‘ymaslik uchun ularga nur qaytaruvchi jiletlar kiydirishni taklif qilgan.

Biroq uning noodatiy tashabbusi kutilmagan vaziyatga sabab bo‘lgan. Tunda uyi yaqinida g‘alati yorqin shakllarni ko‘rgan mahalliy ayol xavotirlanib, huquq-tartibot idoralariga xabar bergan. Voqea joyiga yetib kelgan politsiya xodimlari esa noodatiy mavjudotlar o‘rniga jilet kiygan tovuqlarni ko‘rishgan.

Tashabbus muallifining ta’kidlashicha, bunday jiletlar bir nechta vazifani bajaradi. Ular parrandalarni qorong‘ida ko‘rishni osonlashtiradi, yo‘qolib qolgan qushlarni tezroq topishga yordam beradi. Shuningdek, davolanishi kerak bo‘lgan tovuqlarni boshqalardan ajratib olishda ham qo‘l kelishi mumkin.

Shu tariqa, parrandalarni asrash maqsadida boshlangan oddiy tashabbus kutilmagan voqea tufayli keng e’tibor qozondi.

IspaniyaGalisiyaEsteban Kusoparrandachilik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sun’iy dum taqilgan tovuqlar yurishi bilan hammani hayratga soldiSun’iy dum taqilgan tovuqlar yurishi bilan hammani hayratga soldi30 iyul 02:41Braziliyalik qishloq bolasining videolari millionlab qalblarni zabt etmoqdaBraziliyalik qishloq bolasining videolari millionlab qalblarni zabt etmoqda12 oktabr 09:28Olmatada vahima: Talabalar saroyi tomi qulab tushdimi yoki rejali demontaj?Olmatada vahima: Talabalar saroyi tomi qulab tushdimi yoki rejali demontaj?25 sentabr 09:07Yevropa davlatlari qishki vaqtga o‘tib, soatlarni bir soat orqaga surdiYevropa davlatlari qishki vaqtga o‘tib, soatlarni bir soat orqaga surdiBugun 19:00AQSHda 4 yildan beri universitet kampusida yashab kelgan mushukka faxriy doktorlik unvoni berildiAQSHda 4 yildan beri universitet kampusida yashab kelgan mushukka faxriy doktorlik unvoni berildiBugun 18:39Hitlerning qarorgohi kulga aylandi: Alp tog‘laridagi “Burgut uyasi” binosi yonib ketdiHitlerning qarorgohi kulga aylandi: Alp tog‘laridagi “Burgut uyasi” binosi yonib ketdiBugun 18:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi