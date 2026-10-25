Hitlerning qarorgohi kulga aylandi: Alp tog‘laridagi “Burgut uyasi” binosi yonib ketdi

·196·Dunyo
Hitlerning qarorgohi kulga aylandi: Alp tog‘laridagi “Burgut uyasi” binosi yonib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Germaniyaning Bavariya Alp tog‘larida joylashgan Adolf Hitlerning tarixiy «Burgut uyasi»
  • (Kelshtaynhaus) qarorgohi yirik yong‘in oqibatida butunlay yonib ketdi.
  • 23 oktyabr kuni kechqurun boshlangan ofatni bartaraf etish uchun 200 ga yaqin o‘t o‘chiruvchi jalb qilingan bo‘lsa-da, inshootning baland tog‘li hududda joylashgani o‘chirish ishlarini murakkablashtirdi.

Germaniyaning Bavariya Alp tog‘lari bag‘rida joylashgan, fashistik Germaniya yetakchisi Adolf Hitlerning eng mashhur tarixiy qarorgohlaridan biri bo‘lgan «Burgut uyasi» (Kelshtaynhaus) binosida dahshatli yong‘in yuz berib, tarixiy inshoot to‘liq yonib ketdi.

Yong‘in 23 oktyabr kuni kechqurun boshlangan va ertasi kuni tongga qadar davom etgan. Dengiz sathidan 1834 metr balandlikda joylashgan ushbu tog‘ cho‘qqisiga maxsus texnikalarning yetib borishi nihoyatda murakkab kechgani sababli, o‘t o‘chiruvchilar yetib kelganida bino allaqachon to‘liq alanga ichida qolgan edi.

200 nafar o‘t o‘chiruvchi va sirli o‘t qo‘yish gumoni

Ofatni bartaraf etish va yong‘inni o‘chirish uchun Bavariya o‘t o‘chirish xizmatining 200 ga yaqin xodimi jalb etildi:

  • Qo‘lga olingan gumonlanuvchi: Mahalliy politsiya voqeani qasddan o‘t qo‘yish natijasida yuz bergan bo‘lishi mumkinligi to‘g‘risidagi versiyani asosiy deb bilmoqda. Bino yaqinida shubhali holatda bo‘lgan bir kishi hibsga olingan bo‘lib, ayni damda uning fojiaga aloqadorligi sinchkovlik bilan tekshirilmoqda;

  • O‘chirishdagi murakkabliklar: Tik tog‘ yo‘llari va baland hududdagi kechki noqulay sharoit olovning tez tarqalishiga hamda binoning jiddiy zarar ko‘rishiga olib keldi.

Hitlerning qarorgohi kulga aylandi: Alp tog‘laridagi “Burgut uyasi” binosi yonib ketdi

«Burgut uyasi» qanday joy edi: Tarixiy haqiqatlar

Rasmiy ravishda «Kelshtaynhaus» (Kehlsteinhaus) deb ataluvchi ushbu majmua natsistlar davrining eng ramziy inshootlaridan biri hisoblanardi:

  • Qurilishi va maqsadi: Inshoot 1937–1938 yillarda Oberzalsberg tog‘li hududidagi yopiq harbiy-siyosiy majmuaning bir qismi sifatida barpo etilgan. Dastlab xorijiy yuqori martabali mehmonlarni qabul qilish uchun mo‘ljallangan bo‘lsa-da, amalda Hitler va uning yaqin safdoshlari uchun shaxsiy dam olish maskani bo‘lib xizmat qilgan;

  • Tarixiy fitnalar markazi: Aynan ushbu qarorgohda Hitler 1941 yilda yuqori qo‘mondonlar bilan SSSRga bostirib kirish rejasi (Barbarossa) bo‘yicha muhim uchrashuvlarni o‘tkazgan. Shuningdek, ushbu hududda Hitlerni tabiat va hayvonot olamini sevuvchi mehribon shaxs qilib ko‘rsatuvchi mashhur natsist propaganda filmlari suratga olingan;

  • Bombardimondan omon qolgan durdona: 1945 yilda ittifoqchilar aviatsiyasi Oberzalsbergni ayovsiz bombardimon qilganida ham bu uy omon qolgan kam sonli natsist yodgorliklaridan biri edi;

  • Sayyohlik markazi va kino maydoni: Ikkinchi jahon urushiga oid ko‘plab hujjatli va badiiy filmlarda suratga olish manzili bo‘lgan bu majmua 1952 yildan buyon restoraniga ega tog‘ uyi sifatida dunyoning turli burchaklaridan millionlab sayyohlarni jalb etib kelayotgan edi.

Burgut uyasiKelshtaynhausAdolf HitlerBavariya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yashab ketishi kutilmagan burgut uch yildan so‘ng tirik topildiYashab ketishi kutilmagan burgut uch yildan so‘ng tirik topildi4 sentabr 23:16AQSHda Donald Tramp aks etgan 1 dollarlik tanga muomalaga chiqarildiAQSHda Donald Tramp aks etgan 1 dollarlik tanga muomalaga chiqarildi5 sentabr 12:06Lyudovik XIII davridan qolgan meros kul bo‘ldi»: Parijda tarixiy bozor to‘liq yonib ketdiLyudovik XIII davridan qolgan meros kul bo‘ldi»: Parijda tarixiy bozor to‘liq yonib ketdi12 oktabr 23:19Bo‘rilardan himoya uchun «qo‘y zirhi»: Nega fermerlar norozi bo‘ldi? (video)Bo‘rilardan himoya uchun «qo‘y zirhi»: Nega fermerlar norozi bo‘ldi? (video)12 avgust 22:07Fransiyalik vingsyutchi Alp tog‘larida gilam bilan parvoz qildiFransiyalik vingsyutchi Alp tog‘larida gilam bilan parvoz qildi26 may 15:29Saudiyaning F-15 qiruvchisi urib tushirildi: Husiylar million dollarlik uchoqni yo‘q qildiSaudiyaning F-15 qiruvchisi urib tushirildi: Husiylar million dollarlik uchoqni yo‘q qildi16 sentabr 22:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi