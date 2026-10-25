Hitlerning qarorgohi kulga aylandi: Alp tog‘laridagi “Burgut uyasi” binosi yonib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Germaniyaning Bavariya Alp tog‘larida joylashgan Adolf Hitlerning tarixiy «Burgut uyasi»
- (Kelshtaynhaus) qarorgohi yirik yong‘in oqibatida butunlay yonib ketdi.
- 23 oktyabr kuni kechqurun boshlangan ofatni bartaraf etish uchun 200 ga yaqin o‘t o‘chiruvchi jalb qilingan bo‘lsa-da, inshootning baland tog‘li hududda joylashgani o‘chirish ishlarini murakkablashtirdi.
Germaniyaning Bavariya Alp tog‘lari bag‘rida joylashgan, fashistik Germaniya yetakchisi Adolf Hitlerning eng mashhur tarixiy qarorgohlaridan biri bo‘lgan «Burgut uyasi» (Kelshtaynhaus) binosida dahshatli yong‘in yuz berib, tarixiy inshoot to‘liq yonib ketdi.
Yong‘in 23 oktyabr kuni kechqurun boshlangan va ertasi kuni tongga qadar davom etgan. Dengiz sathidan 1834 metr balandlikda joylashgan ushbu tog‘ cho‘qqisiga maxsus texnikalarning yetib borishi nihoyatda murakkab kechgani sababli, o‘t o‘chiruvchilar yetib kelganida bino allaqachon to‘liq alanga ichida qolgan edi.
200 nafar o‘t o‘chiruvchi va sirli o‘t qo‘yish gumoni
Ofatni bartaraf etish va yong‘inni o‘chirish uchun Bavariya o‘t o‘chirish xizmatining 200 ga yaqin xodimi jalb etildi:
Qo‘lga olingan gumonlanuvchi: Mahalliy politsiya voqeani qasddan o‘t qo‘yish natijasida yuz bergan bo‘lishi mumkinligi to‘g‘risidagi versiyani asosiy deb bilmoqda. Bino yaqinida shubhali holatda bo‘lgan bir kishi hibsga olingan bo‘lib, ayni damda uning fojiaga aloqadorligi sinchkovlik bilan tekshirilmoqda;
O‘chirishdagi murakkabliklar: Tik tog‘ yo‘llari va baland hududdagi kechki noqulay sharoit olovning tez tarqalishiga hamda binoning jiddiy zarar ko‘rishiga olib keldi.
«Burgut uyasi» qanday joy edi: Tarixiy haqiqatlar
Rasmiy ravishda «Kelshtaynhaus» (Kehlsteinhaus) deb ataluvchi ushbu majmua natsistlar davrining eng ramziy inshootlaridan biri hisoblanardi:
Qurilishi va maqsadi: Inshoot 1937–1938 yillarda Oberzalsberg tog‘li hududidagi yopiq harbiy-siyosiy majmuaning bir qismi sifatida barpo etilgan. Dastlab xorijiy yuqori martabali mehmonlarni qabul qilish uchun mo‘ljallangan bo‘lsa-da, amalda Hitler va uning yaqin safdoshlari uchun shaxsiy dam olish maskani bo‘lib xizmat qilgan;
Tarixiy fitnalar markazi: Aynan ushbu qarorgohda Hitler 1941 yilda yuqori qo‘mondonlar bilan SSSRga bostirib kirish rejasi (Barbarossa) bo‘yicha muhim uchrashuvlarni o‘tkazgan. Shuningdek, ushbu hududda Hitlerni tabiat va hayvonot olamini sevuvchi mehribon shaxs qilib ko‘rsatuvchi mashhur natsist propaganda filmlari suratga olingan;
Bombardimondan omon qolgan durdona: 1945 yilda ittifoqchilar aviatsiyasi Oberzalsbergni ayovsiz bombardimon qilganida ham bu uy omon qolgan kam sonli natsist yodgorliklaridan biri edi;
Sayyohlik markazi va kino maydoni: Ikkinchi jahon urushiga oid ko‘plab hujjatli va badiiy filmlarda suratga olish manzili bo‘lgan bu majmua 1952 yildan buyon restoraniga ega tog‘ uyi sifatida dunyoning turli burchaklaridan millionlab sayyohlarni jalb etib kelayotgan edi.
Izohlar 0
…