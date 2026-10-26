Rossiyada yirik temiryo‘l halokati: 20 ta vagon izdan chiqib, 7 ta sisterna yonib ketdi

·82·Dunyo
Rossiyada yirik temiryo‘l halokati: 20 ta vagon izdan chiqib, 7 ta sisterna yonib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiyaning Sverdlovsk viloyatida 2026-yil 26-oktyabr kuni yuk poyezdining 20 ta vagoni relsdan chiqib ketishi oqibatida 7 ta sisternada yirik yong‘in yuz berdi.
  • Reshyoti va Sedelnikovo bekatlari oralig‘ida sodir bo‘lgan ushbu hodisada jabrlanganlar va halok bo‘lganlar qayd etilmadi.
  • Qutqaruvchilar 106 nafar xodim va 31 ta maxsus texnika yordamida 54 ta vagonga zarar yetishining oldini olib, ularni xavfsiz hududga evakuatsiya qildi.

Rossiyaning Sverdlovsk viloyatida tungi vaqtda yirik texnogen hodisa yuz berdi: Yekaterinburg shahar okrugi hududida yuk poyezdining 20 ta vagoni temiryo‘l izlaridan chiqib ketdi va oqibatda 7 ta sisternada kuchli yong‘in kelib chiqdi. Bu haqda Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligining (FVV) Sverdlovsk viloyati bo‘yicha bosh boshqarmasi rasmiy ma’lumot tarqatdi.

Sverdlovsk temiryo‘li matbuot xizmati xabariga ko‘ra, hodisa oqibatida jabrlanganlar va halok bo‘lganlar qayd etilmagan. Qutqaruvchilar yong‘in yanada keng maydonga tarqalib ketmasligi uchun favqulodda choralarni ko‘rdi.

Hodisa tafsilotlari va tungi favqulodda holat

Halokat Reshyoti va Sedelnikovo temiryo‘l bekatlari oralig‘idagi ochiq hududda sodir bo‘lgan:

  • Hodisa vaqti va ko‘lami: 2026 yil 26 oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 02:21 da yuk poyezdi harakatlanayotgan vaqtda 20 ta vagon relsdan chiqib ketgan va neft mahsulotlari yoki yonuvchi moddalar ortilgan 7 ta sisternani alanga qamrab olgan;

  • 54 ta vagon xavfsiz joyga olib chiqildi: Qutqaruv guruhlari va temiryo‘lchilar zudlik bilan yonayotgan vagonlarni poyezd tarkibining qolgan qismidan uzib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi. Natijada zarar ko‘rmagan va yonmagan 54 ta vagon xavfsiz masofaga evakuatsiya qilindi;

  • Sabablar o‘rganilmoqda: Ayni paytda falokatning aniq sabablari, relslar holati yoki texnik nosozlik omillari ekspertlar va surishtiruv organlari tomonidan o‘rganilmoqda.

Yong‘inni bartaraf etish: 100 dan ortiq qutqaruvchi safarbar etildi

Alangani jilovlash va boshqa sisternalarning portlab ketishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun katta kuch tashlandi:

  • Shaxsiy tarkib va texnika: Favqulodda holat oqibatlarini bartaraf etish va yong‘inni o‘chirish ishlariga jami 106 nafar xodim hamda 31 ta maxsus texnika birligi jalb etildi;

  • FVV bo‘linmalari: Ulardan 58 nafari Rossiya FVV shaxsiy tarkibi vakillari bo‘lib, ular 20 ta maxsus o‘t o‘chirish texnikasi yordamida alanga bilan kurash olib bormoqda;

  • Harakatni tiklash: Mutaxassislar yong‘in to‘liq bartaraf etilgach, izdan chiqqan vagonlarni ko‘tarish va temiryo‘l izlarini ta’mirlash ishlari boshlanishini ma’lum qildi.

Sverdlovsk viloyatiYekaterinburgtemiryo‘l halokatiRossiya FVV
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dmitriy Bivol va Kallum Smit to‘qnashuvi rasman e’lon qilindiDmitriy Bivol va Kallum Smit to‘qnashuvi rasman e’lon qilindi13 oktabr 06:57WBO kamari xavf ostidami? Rossiyalik jahon chempioni Dmitriy Bivol ringga qaytmoqdaWBO kamari xavf ostidami? Rossiyalik jahon chempioni Dmitriy Bivol ringga qaytmoqda8 oktabr 22:01Golovindan dubl: Rossiya Eronni ishonchli hisobda mag‘lub etdiGolovindan dubl: Rossiya Eronni ishonchli hisobda mag‘lub etdi30 sentabr 07:46UFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiUFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdi6 iyun 20:31Moskva metrosida afrikalik musofirga tashlangan yo‘lovchi kutilmagan zarbaga uchradi (video)Moskva metrosida afrikalik musofirga tashlangan yo‘lovchi kutilmagan zarbaga uchradi (video)14 oktabr 09:59Mahbuslar tashilayotgan poyezd vagonida xodim halok bo‘ldiMahbuslar tashilayotgan poyezd vagonida xodim halok bo‘ldi3 oktabr 20:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi