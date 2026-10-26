Rossiyada yirik temiryo‘l halokati: 20 ta vagon izdan chiqib, 7 ta sisterna yonib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiyaning Sverdlovsk viloyatida 2026-yil 26-oktyabr kuni yuk poyezdining 20 ta vagoni relsdan chiqib ketishi oqibatida 7 ta sisternada yirik yong‘in yuz berdi.
- Reshyoti va Sedelnikovo bekatlari oralig‘ida sodir bo‘lgan ushbu hodisada jabrlanganlar va halok bo‘lganlar qayd etilmadi.
- Qutqaruvchilar 106 nafar xodim va 31 ta maxsus texnika yordamida 54 ta vagonga zarar yetishining oldini olib, ularni xavfsiz hududga evakuatsiya qildi.
Rossiyaning Sverdlovsk viloyatida tungi vaqtda yirik texnogen hodisa yuz berdi: Yekaterinburg shahar okrugi hududida yuk poyezdining 20 ta vagoni temiryo‘l izlaridan chiqib ketdi va oqibatda 7 ta sisternada kuchli yong‘in kelib chiqdi. Bu haqda Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligining (FVV) Sverdlovsk viloyati bo‘yicha bosh boshqarmasi rasmiy ma’lumot tarqatdi.
Sverdlovsk temiryo‘li matbuot xizmati xabariga ko‘ra, hodisa oqibatida jabrlanganlar va halok bo‘lganlar qayd etilmagan. Qutqaruvchilar yong‘in yanada keng maydonga tarqalib ketmasligi uchun favqulodda choralarni ko‘rdi.
Hodisa tafsilotlari va tungi favqulodda holat
Halokat Reshyoti va Sedelnikovo temiryo‘l bekatlari oralig‘idagi ochiq hududda sodir bo‘lgan:
Hodisa vaqti va ko‘lami: 2026 yil 26 oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 02:21 da yuk poyezdi harakatlanayotgan vaqtda 20 ta vagon relsdan chiqib ketgan va neft mahsulotlari yoki yonuvchi moddalar ortilgan 7 ta sisternani alanga qamrab olgan;
54 ta vagon xavfsiz joyga olib chiqildi: Qutqaruv guruhlari va temiryo‘lchilar zudlik bilan yonayotgan vagonlarni poyezd tarkibining qolgan qismidan uzib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi. Natijada zarar ko‘rmagan va yonmagan 54 ta vagon xavfsiz masofaga evakuatsiya qilindi;
Sabablar o‘rganilmoqda: Ayni paytda falokatning aniq sabablari, relslar holati yoki texnik nosozlik omillari ekspertlar va surishtiruv organlari tomonidan o‘rganilmoqda.
Yong‘inni bartaraf etish: 100 dan ortiq qutqaruvchi safarbar etildi
Alangani jilovlash va boshqa sisternalarning portlab ketishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun katta kuch tashlandi:
Shaxsiy tarkib va texnika: Favqulodda holat oqibatlarini bartaraf etish va yong‘inni o‘chirish ishlariga jami 106 nafar xodim hamda 31 ta maxsus texnika birligi jalb etildi;
FVV bo‘linmalari: Ulardan 58 nafari Rossiya FVV shaxsiy tarkibi vakillari bo‘lib, ular 20 ta maxsus o‘t o‘chirish texnikasi yordamida alanga bilan kurash olib bormoqda;
Harakatni tiklash: Mutaxassislar yong‘in to‘liq bartaraf etilgach, izdan chiqqan vagonlarni ko‘tarish va temiryo‘l izlarini ta’mirlash ishlari boshlanishini ma’lum qildi.
Izohlar 0
…