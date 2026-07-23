Elektr ustuniga chiqib olgan ayiq internetni lol qoldirdi

·242·Dunyo
Elektr ustuniga chiqib olgan ayiq internetni lol qoldirdi

AQSHning Nyu-Meksiko shtatida elektr uzatish ustuni tepasida qolib ketgan ulkan ayiq aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, minglab internet foydalanuvchilarini hayratga soldi. G‘ayrioddiy holat aks etgan videolavha qisqa vaqt ichida virusga aylandi va katta muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Videoning X ijtimoiy tarmog‘ida e’lon qilingani, keyinchalik esa AQSH Ichki ishlar vazirligi tomonidan ham qayta ulashilgani ma’lum qilindi. Nashr etilgan lavha o‘n minglab tomoshabinlar e’tiborini tortdi. Vazirlik o‘z sahifasida hazilomuz izoh ham qoldirib, shunday yozdi: «Biz Amerikaning energetik ustunligini qo‘llab-quvvatlash haqida gapirgan edik, ammo buni nazarda tutmagan edik».

Haqiqiy ekani tasdiqlangan videoda ayiq Nyu-Meksiko shtatining Gladston hududida elektr uzatish ustunining yuqori qismida nafasi tezlashgan holda old panjalari bilan ko‘ndalang temirni mahkam ushlab turgani, orqa oyoqlari esa pastga osilib turganini ko‘rish mumkin.

Videoni tasvirga olgan shaxs 911 xizmatiga qo‘ng‘iroq qilib, «Elektr ustuni tepasida ayiq borligi haqida xabar bermoqchiman», deydi. Dispetcher esa bu haqda avval ham murojaatlar bo‘lganini aytib, «Biz bu haqda Yovvoyi tabiat va baliq resurslari xizmatiga xabar berdik, ammo hozircha ular hech narsa qila olmasligini aytdi», deya javob qaytargan.

Jigarrang ayiq elektr simyog‘ochining tepasiga chiqib olgan.

Operatorning tushuntirishicha, agar mutaxassislar ayiqni tinchlantiruvchi dori bilan uxlatishga urinsa, u balandlikdan qulab tushib halok bo‘lishi ehtimoli juda yuqori bo‘lgan. Shu sababli vaziyatni xavfsiz hal etish oson kechmagan.

Hodisaga guvoh bo‘lgan Shennon Mallens Storyful nashriga aytishicha, u Nyu-Meksikodan Oklaxomaga 56-avtomagistral orqali ketib borayotganida mazkur manzaraga ko‘zi tushgan.

«Dastlab ko‘rganlarimizga ishona olmadik. Shuning uchun ortimizga qaytib, yana bir bor qarashga qaror qildik», deydi u.

Uning so‘zlariga ko‘ra, avval ayiq o‘lgan, deb o‘ylashgan. Biroq unga yaqinlashgach, jonivor hali tirik ekanini anglashgan.

Afsuski, ma’lum vaqt o‘tgach, ayiq nobud bo‘lgan. Hozircha uning aynan qanday holatda halok bo‘lgani haqida rasmiy ma’lumot berilmagan. Biroq mazkur voqea ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otib, yovvoyi hayvonlarni qutqarish imkoniyatlari haqida keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildiBugun, 00:26Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiYaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiKecha, 21:28Yaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiYaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiKecha, 20:2323 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindi23 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindiKecha, 20:07Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiBog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiKecha, 19:12Tarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiTarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi