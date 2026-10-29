Netanyahu jazavada: Isroildagi saylovlarda arablar sensatsiya qilib, uning rejalarini chippakka chiqarmoqda

·63·Dunyo
Netanyahu jazavada: Isroildagi saylovlarda arablar sensatsiya qilib, uning rejalarini chippakka chiqarmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Isroilda parlament saylovlari natijalari bo‘yicha ovozlarning 97 foizi hisoblab chiqilgan bo‘lsa-da, Binyamin Netanyahu boshchiligidagi o‘ng qanot bloki ham, muxolifat ham hukumat tuzish uchun zarur 61 ta o‘rinni qo‘lga kirita olmadi.
  • Mamlakatda istiqomat qiluvchi arab fuqarolarining tarixiy darajadagi yuqori faolligi natijasida ular parlamentda 19 ta o‘rinni egallab, yangi hukumat taqdirini hal qiluvchi asosiy siyosiy kuchga aylandi.

Isroilda bo‘lib o‘tgan parlament saylovlari natijalari yakuniy nuqtaga yaqinlashgan sari siyosiy sahnadagi keskinlik kuchayib bormoqda. Ovozlarning 97 foizi hisoblab chiqilgan bir vaqtda na amaldagi bosh vazir Binyamin Netanyahu boshchiligidagi o‘ng qanot bloki va na muxolifat ko‘pchilikni tashkil etuvchi zarur 61 ta o‘rinni qo‘lga kirita oldi.

Mazkur saylov poygasining eng katta kutilmagan yangiligi — Isroilda istiqomat qiluvchi arab fuqarolarining favqulodda yuqori faolligi bo‘ldi. Ular parlamentda naq 19 ta o‘rinni egallab, mamlakatda yangi hukumat tuzilishi yoki qulashini hal qiluvchi bosh siyosiy kuchga aylanmoqda.

Arab saylovchilari nega bunchalik faollashdi?

Isroil aholisining kamida 21 foizini (qariyb 2,2 million kishi) tashkil etuvchi arablar bu galgi saylovlarda tarixiy darajadagi birdamlikni namoyish etishdi:

  • Falastindagi vaziyat ta’siri: Netanyahu hukumatining Falastin hududlaridagi agressiv siyosati va radikal vazirlar (jumladan, Smotrich)ning arablarga qarshi bayonotlari aholini qonuniy tarzda o‘z so‘zini aytishga majbur qildi;

  • Ertalabki anshlag va Netanyahuning xavotiri: Arablar yashaydigan shaharlarda saylov uchastkalari ochilgan ilk daqiqalardanoq odamlar oqimi kuzatildi. Bu faollikni ko‘rgan Netanyahu jazavaga tushib, o‘z tarafdorlarini ijtimoiy tarmoqlar orqali «tez uydan chiqib ovoz berishga» chaqirishga majbur bo‘ldi;

  • Parlamentdagi 19 mandat: Arab partiyalarining bu muvaffaqiyati ularga Isroil siyosiy sahnasida so‘nggi yillardagi eng yirik ta’sir dastagini taqdim etdi.

Hal qiluvchi sir: 400 mingdan ziyod «ikki konvertli ovozlar»

Yakuniy rasmiy natijalarni e’lon qilish uchun so‘nggi muhlat sifatida 4 noyabr belgilangan. Hozirda jarayonni kechiktirayotgan asosiy omil — maxsus toifadagi saylovchilarning ovozidir:

  • Kimlar kiradi: Harbiy xizmatchilar, diplomatlar, shifoxonadagi bemorlar, mahbuslar va o‘z yashash joyidan tashqarida ovoz berish huquqiga ega fuqarolar;

  • Chet eldagilarga ruxsat yo‘q: Chet elda yashovchi yoki sayohatda bo‘lgan Isroil fuqarolariga saylovda qatnashishga qonunan ruxsat berilmaydi;

  • Nega «ikki konvertli»: Har bir byulleten ikkita konvertga solinadi. Birinchi konvertda fuqaroning shaxsiy ma’lumotlari ochilib, uning asosiy uchastkada qayta ovoz bermagani tasdiqlanadi, shundan keyingina ikkinchi konvertdagi ovoz umumiy hisobga qo‘shiladi. Ayni shu sababli 400 mingdan ortiq ovozni sanash qo‘shimcha vaqt talab etmoqda.

Arablar muxolifatga qo‘shiladimi yoki Netanyahu yana vaziyatdan chiqib ketadimi?

Hozirgi kunda asosiy siyosiy intriga arab deputatlari va muxolifat o‘rtasidagi ehtimoliy ittifoq atrofida ketmoqda:

  • «Birlashgan ro‘yxat»ning sharti: Arab partiyalari faqatgina Netanyahuni hokimiyatdan ketkazish maqsadida muxolifat koalitsiyasini qo‘llashga tayyor, ammo sobiq bosh shtab boshlig‘i Ayzenkot boshchiligidagi radikal harbiy blok tarkibiga kirishni istamaydi;

  • Muxolifat ichidagi ziddiyat: Muxolifat lagerining o‘zida ham arab deputatlarini hukumat tarkibiga qo‘shish borasida jiddiy fikr bo‘linishi kuzatilmoqda;

  • Yangi saylov xavfi: Agar muxolifat arablar bilan kelisha olmasa va koalitsiya tuzolmasa, vaziyat yana Netanyahu foydasiga ishlaydi: u qayta saylovlar tayinlatib, muxolifatning ojizligini ro‘kach qilgan holda hokimiyatni saqlab qolishga urinishi mumkin.

Isroilda parlament taqdiri qil ustida turibdi. 4 noyabrgacha bo‘lgan muddat mamlakatda katta siyosiy evrilish yuz berishini yoki uzoq davom etadigan navbatdagi boshqaruv inqirozi boshlanishini aniqlab beradi.

Isroil saylovlariBinyamin NetanyahuKnessetIsroil arablari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

27 oktyabrdagi taqdir sinovi: Netanyahu va general Eyzenkot poygasi nima bilan tugaydi?27 oktyabrdagi taqdir sinovi: Netanyahu va general Eyzenkot poygasi nima bilan tugaydi?17 oktabr 10:34Serbiyada siyosiy sensatsiya: Vuchich muddatidan oldingi saylovlarda mag‘lubiyatini tan oldiSerbiyada siyosiy sensatsiya: Vuchich muddatidan oldingi saylovlarda mag‘lubiyatini tan oldi26 oktabr 10:4727 oktyabrdagi Isroil saylovlarining kutilmagan ssenariylari27 oktyabrdagi Isroil saylovlarining kutilmagan ssenariylari19 oktabr 14:00Isroildagi o‘zbekistonliklarga muhim ogohlantirish berildiIsroildagi o‘zbekistonliklarga muhim ogohlantirish berildi25 iyul 12:38Itamar Ben-Gvir AQSH va Eron o‘rtasidagi kelishuvga keskin e’tiroz bildirdiItamar Ben-Gvir AQSH va Eron o‘rtasidagi kelishuvga keskin e’tiroz bildirdi15 iyun 21:58Netanyahu G‘azo hududini bosib olishni kengaytirishga ko‘rsatma berdiNetanyahu G‘azo hududini bosib olishni kengaytirishga ko‘rsatma berdi29 may 14:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda