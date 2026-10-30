AQSHda jarroh 56 kilometr uzoqlikdan bemorni robot orqali operatsiya qildi

·68·Dunyo
AQSHda jarroh 56 kilometr uzoqlikdan bemorni robot orqali operatsiya qildi

AQSHda tibbiyot sohasidagi yangi texnologiyalar imkoniyatini namoyon etgan noodatiy operatsiya o‘tkazildi. Jarroh bemordan 56 kilometr uzoqlikda joylashgan shifoxonada turib, robotlashtirilgan tizim yordamida saratonga chalingan bemorni muvaffaqiyatli operatsiya qildi. Bu haqda ABC News xabar berdi.

Voqea Florida shtatida sodir bo‘lgan. 66 yoshli bemor Minneola shahridagi AdventHealth shifoxonasida bo‘lgan. Jarroh Vipul Patel esa undan taxminan 56 kilometr masofadagi Selebreyshn shahrida joylashgan AdventHealth Celebration tibbiyot markazidan operatsiyani boshqargan.

U robotlashtirilgan jarrohlik tizimi orqali maxsus asboblarni masofadan turib harakatlantirgan va bemorning prostata bezini olib tashlash amaliyotini bajargan. Shu bilan birga, operatsiya davomida bemor yonida yana bir malakali jarroh ham hozir bo‘lgan.

Operatsiya muvaffaqiyatli yakunlangan, bemorning ahvoli esa barqarorlashgan.

Jarroh Vipul Patelning ta’kidlashicha, bunday texnologiyalar kelajakda yirik tibbiyot markazlaridan uzoq hududlarda yashovchi aholi uchun ham murakkab jarrohlik xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini oshirishi mumkin.

Mutaxassislar fikricha, masofaviy robotlashtirilgan jarrohlik tibbiyot sohasida yangi imkoniyatlar eshigini ochishi mumkin.

robotlashtirilgan jarrohlikVipul PatelAdventHealthmasofaviy operatsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilk bor SI yordamida miyadagi o‘simta olib tashlandiIlk bor SI yordamida miyadagi o‘simta olib tashlandi29 avgust 15:40Zilzila paytida jarrohlar bemorni o‘z tanalari bilan himoya qildi (video)Zilzila paytida jarrohlar bemorni o‘z tanalari bilan himoya qildi (video)7 avgust 22:2451 yoshli ayol olti xil plastik amaliyotdan so‘ng vafot etdi51 yoshli ayol olti xil plastik amaliyotdan so‘ng vafot etdi28 avgust 13:20Bemorni tekshirmagan hamshira 22 yoshli qiz o‘limida aybdor topildiBemorni tekshirmagan hamshira 22 yoshli qiz o‘limida aybdor topildi1 avgust 19:44Jarroh bemorning talog‘i o‘rniga jigarini olib tashladiJarroh bemorning talog‘i o‘rniga jigarini olib tashladi14 may 13:16Antarktidada −43°C sovuqda misli ko‘rilmagan qutqaruv amalga oshirildiAntarktidada −43°C sovuqda misli ko‘rilmagan qutqaruv amalga oshirildi9 avgust 12:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda