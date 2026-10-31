Ertagadan gaz to‘lovi bo‘yicha muhim o‘zgarish: Ijtimoiy norma 500 m³ ga oshiriladi

·48·O‘zbekiston
Ertagadan gaz to‘lovi bo‘yicha muhim o‘zgarish: Ijtimoiy norma 500 m³ ga oshiriladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda 1 noyabrdan boshlab qishki isitish mavsumi uchun tabiiy gaz bo‘yicha ijtimoiy norma 100 kub metrdan 500 kub metrgacha oshiriladi.
  • Mazkur o‘zgarish noyabr, dekabr, yanvar va fevral oylarini o‘z ichiga olib, aholining moliyaviy yukini yengillashtirishga xizmat qiladi.
  • Ijtimoiy norma doirasidagi 500 kub metrgacha bo‘lgan gaz iste’moli uchun 1 kub metrga 1 000 so‘m tarif belgilangan.

Ertaga, 1 noyabrdan boshlab O‘zbekistonda aholi iste’molchilari uchun tabiiy gaz bo‘yicha oylik bazaviy limit qishki isitish mavsumi uchun mo‘ljallangan oshirilgan shkalaga o‘tadi.

Eng muhim yangilik shundaki, tabiiy gazning eng arzon bazaviy narxda hisoblanuvchi ijtimoiy norma miqdori odatdagi 100 kub metrdan 500 kub metrgacha oshiriladi. Bu chora isitish mavsumida aholining moliyaviy yukini yengillashtirishga xizmat qiladi.

Qishki mavsum: Noyabr–fevral oylari uchun yangi tariflar shkalasi

Qishki 4 oy (noyabr, dekabr, yanvar va fevral) davomida bir oylik gaz iste’moli hajmiga qarab to‘lovlar quyidagi differensial shkala asosida hisoblanadi:

  • 500 m³ gacha (ijtimoiy norma): 1 m³ uchun — 1 000 so‘m;

  • 501 m³ dan 2 500 m³ gacha: 1 m³ uchun — 1 800 so‘m;

  • 2 501 m³ dan 5 000 m³ gacha: 1 m³ uchun — 2 100 so‘m;

  • 5 001 m³ dan 10 000 m³ gacha: 1 m³ uchun — 2 500 so‘m;

  • 10 001 m³ va undan yuqori: 1 m³ uchun — 3 000 so‘m.

Aholi nimalarga e’tibor berishi kerak?

Yangilangan shkala bo‘yicha hisob-kitoblarda ortiqcha xarajatlarga yo‘l qo‘ymaslik uchun bir nechta muhim jihatlarni inobatga olish lozim:

  • Ijtimoiy me’yor 5 barobar oshdi: Agar yozgi va kuzgi mavsumda arzon narx (1 000 so‘m) faqat dastlabki 100 kub metrgacha amal qilgan bo‘lsa, endilikda xonadonlar har oy 500 kub metrgacha gazni eng qulay tarifda ishlatishi mumkin;

  • Tejamkorlik va nazorat: Iste’mol 500 kub metrdan oshgan taqdirda, faqat me’yordan ortgan qismigagina keyingi toifadagi (1 800 so‘m) tarif qo‘llaniladi;

  • Ko‘rsatkichlarni o‘z vaqtida topshirish: Yangi oy boshlanishi arafasida hisoblagich ko‘rsatkichlarini aniq qayd etib borish ortiqcha qarzdorlik yoki noto‘g‘ri hisob-kitoblarning oldini oladi.

Ushbu oshirilgan me’yorlar fevral oyining so‘nggi kunigacha amal qiladi hamda qishning sovuq kunlarida xonadonlarni isitish xarajatlarini maqbullashtirish imkonini beradi.

tabiiy gazgaz tariflariijtimoiy normaisitish mavsumi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda isitish tizimi dekabr oyida yoqiladimi?Toshkentda isitish tizimi dekabr oyida yoqiladimi?26 oktabr 12:55Toshkentda isitish mavsumi qachon boshlanadi?Toshkentda isitish mavsumi qachon boshlanadi?8 oktabr 04:34O‘zbekistonda kommunal to‘lovlar narxi oshishi kutilmoqdaO‘zbekistonda kommunal to‘lovlar narxi oshishi kutilmoqda14 oktabr 08:08Ajrashish tartibi o‘zgarishi mumkin: ayrim oilalarga yarashish uchun muddat berilmaydiAjrashish tartibi o‘zgarishi mumkin: ayrim oilalarga yarashish uchun muddat berilmaydi12 sentabr 08:411 noyabrdan O‘zbekistonda qanday yangi qoidalar amal qiladi?1 noyabrdan O‘zbekistonda qanday yangi qoidalar amal qiladi?29 oktabr 12:48Qishda ehtiyojmand oilalarga yordam kuchayadi: yangi choralar ma’lum qilindiQishda ehtiyojmand oilalarga yordam kuchayadi: yangi choralar ma’lum qilindi6 oktabr 19:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Mahallangizda kadastr xatlovi o‘tyaptimi? Uydan chiqmasdan, onlayn tekshirish usuli
Mahallangizda kadastr xatlovi o‘tyaptimi? Uydan chiqmasdan, onlayn tekshirish usuli