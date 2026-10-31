Ertagadan gaz to‘lovi bo‘yicha muhim o‘zgarish: Ijtimoiy norma 500 m³ ga oshiriladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda 1 noyabrdan boshlab qishki isitish mavsumi uchun tabiiy gaz bo‘yicha ijtimoiy norma 100 kub metrdan 500 kub metrgacha oshiriladi.
- Mazkur o‘zgarish noyabr, dekabr, yanvar va fevral oylarini o‘z ichiga olib, aholining moliyaviy yukini yengillashtirishga xizmat qiladi.
- Ijtimoiy norma doirasidagi 500 kub metrgacha bo‘lgan gaz iste’moli uchun 1 kub metrga 1 000 so‘m tarif belgilangan.
Ertaga, 1 noyabrdan boshlab O‘zbekistonda aholi iste’molchilari uchun tabiiy gaz bo‘yicha oylik bazaviy limit qishki isitish mavsumi uchun mo‘ljallangan oshirilgan shkalaga o‘tadi.
Eng muhim yangilik shundaki, tabiiy gazning eng arzon bazaviy narxda hisoblanuvchi ijtimoiy norma miqdori odatdagi 100 kub metrdan 500 kub metrgacha oshiriladi. Bu chora isitish mavsumida aholining moliyaviy yukini yengillashtirishga xizmat qiladi.
Qishki mavsum: Noyabr–fevral oylari uchun yangi tariflar shkalasi
Qishki 4 oy (noyabr, dekabr, yanvar va fevral) davomida bir oylik gaz iste’moli hajmiga qarab to‘lovlar quyidagi differensial shkala asosida hisoblanadi:
500 m³ gacha (ijtimoiy norma): 1 m³ uchun — 1 000 so‘m;
501 m³ dan 2 500 m³ gacha: 1 m³ uchun — 1 800 so‘m;
2 501 m³ dan 5 000 m³ gacha: 1 m³ uchun — 2 100 so‘m;
5 001 m³ dan 10 000 m³ gacha: 1 m³ uchun — 2 500 so‘m;
10 001 m³ va undan yuqori: 1 m³ uchun — 3 000 so‘m.
Aholi nimalarga e’tibor berishi kerak?
Yangilangan shkala bo‘yicha hisob-kitoblarda ortiqcha xarajatlarga yo‘l qo‘ymaslik uchun bir nechta muhim jihatlarni inobatga olish lozim:
Ijtimoiy me’yor 5 barobar oshdi: Agar yozgi va kuzgi mavsumda arzon narx (1 000 so‘m) faqat dastlabki 100 kub metrgacha amal qilgan bo‘lsa, endilikda xonadonlar har oy 500 kub metrgacha gazni eng qulay tarifda ishlatishi mumkin;
Tejamkorlik va nazorat: Iste’mol 500 kub metrdan oshgan taqdirda, faqat me’yordan ortgan qismigagina keyingi toifadagi (1 800 so‘m) tarif qo‘llaniladi;
Ko‘rsatkichlarni o‘z vaqtida topshirish: Yangi oy boshlanishi arafasida hisoblagich ko‘rsatkichlarini aniq qayd etib borish ortiqcha qarzdorlik yoki noto‘g‘ri hisob-kitoblarning oldini oladi.
Ushbu oshirilgan me’yorlar fevral oyining so‘nggi kunigacha amal qiladi hamda qishning sovuq kunlarida xonadonlarni isitish xarajatlarini maqbullashtirish imkonini beradi.
Izohlar 0
…