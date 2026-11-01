Bosh suyaklari tutash tug‘ilgan egizak opa-singillarning hayotiy hikoyasi ko‘pchilikka ilhom bermoqda

·51·Dunyo
Bosh suyaklari tutash tug‘ilgan egizak opa-singillarning hayotiy hikoyasi ko‘pchilikka ilhom bermoqda

Filippinda yashovchi Joy va Joyce Magsino ismli egizak opa-singillar noyob tug‘ma holat bilan dunyoga kelgan. Ularning bosh suyaklari bir-biriga tutashgan bo‘lib, shunga qaramay, opa-singillar hayotdagi qiyinchiliklarga bardosh berib, o‘z orzulari sari intilmoqda.

Ular 2008 yil fevral oyida qisman kraniopag (bosh suyaklarining tutashishi) deb ataladigan kam uchraydigan holat bilan tug‘ilgan. Shifokorlar dastlab egizaklarning taxminan 10 yil yashashi mumkinligini taxmin qilishgan.

Biroq Joy va Joyce bu taxminlardan ko‘ra uzoqroq umr ko‘rib, 2026 yilda 18 yoshga to‘ldi. Ular nafaqat hayot uchun kurashmoqda, balki ta’limda ham muvaffaqiyatlarga erishgan. Opa-singillar 2023 yilda maktabni a’lo natijalar bilan tamomlagan.

Bir-biriga doimo dalda bo‘lib kelayotgan egizaklar hayotdagi sinovlarni hamjihatlik va matonat bilan yengib o‘tishga harakat qilmoqda. Ularning sabr-toqati, o‘zaro mehr-muhabbati va hayotga umid bilan qarashi ko‘pchilik uchun ibrat bo‘lmoqda.

Joy va Joys Magsinokraniopag egizaklarFilippin
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tailandlik qiz bir vaqtning o‘zida egizak aka-ukalar bilan sevishmoqdaTailandlik qiz bir vaqtning o‘zida egizak aka-ukalar bilan sevishmoqda21 oktabr 08:55Chimkent shahrida yetti farzandning onasi yana uch egizakni dunyoga keltirdiChimkent shahrida yetti farzandning onasi yana uch egizakni dunyoga keltirdiBugun 14:19Kamyob kasallik bilan kurashgan besh yoshli bloger vafot etdiKamyob kasallik bilan kurashgan besh yoshli bloger vafot etdi2 oktabr 09:20Umumiy yoshi 316 bo‘lgan uch opa-singil olimlarni hayratga soldiUmumiy yoshi 316 bo‘lgan uch opa-singil olimlarni hayratga soldi25 iyun 13:32Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdiIkki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi19 iyul 00:03Dunyodagi eng keksa opa singillar barchani hayratga solmoqdaDunyodagi eng keksa opa singillar barchani hayratga solmoqda18 may 17:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda