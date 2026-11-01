Ming yillik jumboq: Tutanxamonning buvisi kim bo‘lgan?

·39·Dunyo
Ming yillik jumboq: Tutanxamonning buvisi kim bo‘lgan?

2010 yilda JAMA ilmiy jurnalida chop etilgan tadqiqotda qadimgi Misr qirollik oilasiga mansub mumiyalarning DNK namunalari tahlil qilindi. Izlanishlar natijasida Luksordagi KV35 maqbarasidan topilgan va uzoq vaqt davomida «Katta xonim» (Elder Lady) deb atalgan mumiya qirolicha Tiye ekanligi aniqlandi.

Olimlar mumiyaning genetik ma’lumotlarini Tiye deb taxmin qilingan ayolning ota-onasi — Yuya va Thuya mumiyalaridan olingan namunalar bilan solishtirdi. Tahlillar qarindoshlik aloqalarini aniqlashga imkon berdi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, Tiye fir’avn Exnatonning onasi, mashhur hukmdor Tutanxamonning esa buvisi bo‘lgan. Shu tariqa, ming yillar davomida shaxsi noma’lum bo‘lib kelgan mumiyaning kimligi va Misr qirollik sulolasidagi o‘rni ilmiy dalillar asosida aniqlashtirildi.

Qirolicha TiyeTutanxamonExnatonJAMA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kamyob kasallik tufayli 16 yoshli qiz buvisiga o‘xshab qoldiKamyob kasallik tufayli 16 yoshli qiz buvisiga o‘xshab qoldi27 oktabr 22:16Hindistonlik 6 yoshli bola qanday qilib hashamatli Toyota Fortuner egasiga aylandi?Hindistonlik 6 yoshli bola qanday qilib hashamatli Toyota Fortuner egasiga aylandi?30 oktabr 12:38Amerikaning eng zamonaviy qiruvchisidagi sensatsion tasvirlar nimadan dalolat beradi?Amerikaning eng zamonaviy qiruvchisidagi sensatsion tasvirlar nimadan dalolat beradi?9 oktabr 12:06Xitoylik erkak qamalmaslik uchun o‘z dafn marosimini uyushtirdiXitoylik erkak qamalmaslik uchun o‘z dafn marosimini uyushtirdi18 oktabr 23:15AQSHda shifokorlar o‘ldi degan go‘dak morgda tirik chiqdiAQSHda shifokorlar o‘ldi degan go‘dak morgda tirik chiqdi28 oktabr 18:11Nuh kemasi topildimi?: Turkiyadagi gigant tuzilma ostida 3 qavatli sirli inshoot aniqlandiNuh kemasi topildimi?: Turkiyadagi gigant tuzilma ostida 3 qavatli sirli inshoot aniqlandi1 oktabr 00:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda