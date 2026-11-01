“Urush yakunini biz hal qilamiz”: Eron oliy rahbaridan dushmanlarga keskin ogohlantirish

·11·Dunyo
“Urush yakunini biz hal qilamiz”: Eron oliy rahbaridan dushmanlarga keskin ogohlantirish
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Eron oliy rahbari Mo‘jtabo Xomanaiy mamlakat qurolli kuchlariga dushmanning har qanday tahdidiga qarshi geografik chegaralarsiz va zudlik bilan javob qaytarish bo‘yicha qat’iy ko‘rsatma berdi.
  • U harbiy to‘qnashuvlarning yakuni qachon va qanday bo‘lishini faqat Eron qurolli kuchlari hamda xalqi hal qilishini ta’kidladi.
  • Mamlakat mudofaa qobiliyatini doimo yuqori darajada ushlab turish asosiy ustuvor vazifa etib belgilandi.

Yaqin Sharqdagi geosiyosiy vaziyat keskinligicha qolayotgan bir pallada Tehrondan navbatdagi jiddiy bayonot yangradi. Eron oliy rahbari Mo‘jtabo Xomanaiy mamlakat qurolli kuchlarining yuqori martabali qo‘mondonlari bilan kengaytirilgan uchrashuv o‘tkazib, harbiy tuzilmalarga dushmanning har qanday ehtimoliy tahdidiga qarshi geografik chegaralarsiz, zudlik bilan va maksimal darajada samarali javob berish bo‘yicha qat’iy ko‘rsatma berdi.

Eron rahbarining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida e’lon qilingan mazkur bayonot mintaqada xavfsizlik bo‘yicha yangi bosqich boshlanganidan darak bermoqda.

«Urush qachon va qanday tugashini biz hal qilamiz»

Mo‘jtabo Xomanaiy yuqori martabali harbiylar bilan uchrashuvda mamlakat mudofaa qobiliyatini to‘liq shay holatda ushlab turish asosiy ustuvor vazifa ekanini ta’kidladi:

«Dushmanni har qanday tajovuzdan qaytarishning eng asosiy va birlamchi sharti — harbiy jihatdan doimo aqlli, kuchli va murosasiz tayyorgarlikda bo‘lishdir.

Agar dushmanlarimiz bizga qarshi yana bir bor harbiy aralashuv yoki terrorchilik xurujlarini boshlashga jur’at etsa, ular juda qattiq adashadi. Bunday to‘qnashuvning yakuni qachon, qayerda va qanday bo‘lishini faqat Eron qurolli kuchlari va mard Eron xalqining o‘zi hal qiladi».

Geografik chegaralarsiz javob va mudofaa strategiyasi

Eron oliy qo‘mondonligi tomonidan berilgan ushbu ko‘rsatma bir nechta muhim strategik jihatlarni qamrab oladi:

  • Makon cheklovining yo‘qligi: Tahdid qayerdan va kim tomonidan kelib chiqishidan qat’i nazar, qarshi zarbalar nafaqat chegara bo‘ylab, balki dushmanning strategik nuqtalari joylashgan istalgan geografik hududda amalga oshirilishi mumkinligi ko‘rsatib o‘tildi;

  • Tezkor va samarali reaksiya: Harbiy bo‘linmalarga byurokratik kechikishlarsiz, har qanday provokatsiyaga daqiqalar ichida aniq va vayronkor zarba berish vakolati va vazifasi yuklatilgan;

  • Mintaqaviy bosim: Mazkur bayonot mintaqadagi asosiy geosiyosiy raqiblarga yo‘llangan ochiq da’vat bo‘lib, kuchlar muvozanati buzilishiga yo‘l qo‘yilmasligidan ogohlantiradi.

EronMo‘jtabo XomanaiyYaqin SharqGeosiyosat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fors ko‘rfazidan Isroilgacha: Eronning yangi nishonlarida qanday gigant inshootlar bor?Fors ko‘rfazidan Isroilgacha: Eronning yangi nishonlarida qanday gigant inshootlar bor?27 oktabr 09:44Xomanaiy 2 mingdan ortiq mahkumni afv etishga ruxsat berdiXomanaiy 2 mingdan ortiq mahkumni afv etishga ruxsat berdi6 iyun 00:01Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdiEron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi4 iyun 17:58Fors ko‘rfazi davlatlari AQSHning xavfsizlik kafolatlaridan hafsalasi pir bo‘ldiFors ko‘rfazi davlatlari AQSHning xavfsizlik kafolatlaridan hafsalasi pir bo‘ldi15 sentabr 13:45Yaqin Sharqda keskinlik: Eron Iordaniyadagi AQSH bazasiga 20 ta ballistik raketa uchirdiYaqin Sharqda keskinlik: Eron Iordaniyadagi AQSH bazasiga 20 ta ballistik raketa uchirdi9 sentabr 12:42Hurmuz bo‘g‘ozida urush: AQSH tankerni cho‘ktirdi, Eron raketalar bilan zarba berdiHurmuz bo‘g‘ozida urush: AQSH tankerni cho‘ktirdi, Eron raketalar bilan zarba berdi6 sentabr 10:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda