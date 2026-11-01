“Urush yakunini biz hal qilamiz”: Eron oliy rahbaridan dushmanlarga keskin ogohlantirish
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Eron oliy rahbari Mo‘jtabo Xomanaiy mamlakat qurolli kuchlariga dushmanning har qanday tahdidiga qarshi geografik chegaralarsiz va zudlik bilan javob qaytarish bo‘yicha qat’iy ko‘rsatma berdi.
- U harbiy to‘qnashuvlarning yakuni qachon va qanday bo‘lishini faqat Eron qurolli kuchlari hamda xalqi hal qilishini ta’kidladi.
- Mamlakat mudofaa qobiliyatini doimo yuqori darajada ushlab turish asosiy ustuvor vazifa etib belgilandi.
Yaqin Sharqdagi geosiyosiy vaziyat keskinligicha qolayotgan bir pallada Tehrondan navbatdagi jiddiy bayonot yangradi. Eron oliy rahbari Mo‘jtabo Xomanaiy mamlakat qurolli kuchlarining yuqori martabali qo‘mondonlari bilan kengaytirilgan uchrashuv o‘tkazib, harbiy tuzilmalarga dushmanning har qanday ehtimoliy tahdidiga qarshi geografik chegaralarsiz, zudlik bilan va maksimal darajada samarali javob berish bo‘yicha qat’iy ko‘rsatma berdi.
Eron rahbarining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida e’lon qilingan mazkur bayonot mintaqada xavfsizlik bo‘yicha yangi bosqich boshlanganidan darak bermoqda.
«Urush qachon va qanday tugashini biz hal qilamiz»
Mo‘jtabo Xomanaiy yuqori martabali harbiylar bilan uchrashuvda mamlakat mudofaa qobiliyatini to‘liq shay holatda ushlab turish asosiy ustuvor vazifa ekanini ta’kidladi:
«Dushmanni har qanday tajovuzdan qaytarishning eng asosiy va birlamchi sharti — harbiy jihatdan doimo aqlli, kuchli va murosasiz tayyorgarlikda bo‘lishdir.
Agar dushmanlarimiz bizga qarshi yana bir bor harbiy aralashuv yoki terrorchilik xurujlarini boshlashga jur’at etsa, ular juda qattiq adashadi. Bunday to‘qnashuvning yakuni qachon, qayerda va qanday bo‘lishini faqat Eron qurolli kuchlari va mard Eron xalqining o‘zi hal qiladi».
Geografik chegaralarsiz javob va mudofaa strategiyasi
Eron oliy qo‘mondonligi tomonidan berilgan ushbu ko‘rsatma bir nechta muhim strategik jihatlarni qamrab oladi:
Makon cheklovining yo‘qligi: Tahdid qayerdan va kim tomonidan kelib chiqishidan qat’i nazar, qarshi zarbalar nafaqat chegara bo‘ylab, balki dushmanning strategik nuqtalari joylashgan istalgan geografik hududda amalga oshirilishi mumkinligi ko‘rsatib o‘tildi;
Tezkor va samarali reaksiya: Harbiy bo‘linmalarga byurokratik kechikishlarsiz, har qanday provokatsiyaga daqiqalar ichida aniq va vayronkor zarba berish vakolati va vazifasi yuklatilgan;
Mintaqaviy bosim: Mazkur bayonot mintaqadagi asosiy geosiyosiy raqiblarga yo‘llangan ochiq da’vat bo‘lib, kuchlar muvozanati buzilishiga yo‘l qo‘yilmasligidan ogohlantiradi.
Izohlar 0
…