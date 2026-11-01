Germaniyada minglab yoshlar hukumat siyosatiga qarshi namoyishga chiqdi

·4·Dunyo
Germaniyada minglab yoshlar hukumat siyosatiga qarshi namoyishga chiqdi

Germaniyada minglab yoshlar norozilik namoyishlariga chiqdi. Mamlakatning 34 ta shahrida o‘tkazilgan aksiyalarning aksariyati tinch kechgan bo‘lsa-da, ayrim hududlarda tartibsizliklar yuz berdi.

31-oktyabr kuni bo‘lib o‘tgan namoyishlar “Gen Z regelt” (“Z avlodi o‘zgarishlar talab qilmoqda”) harakati tashabbusi bilan tashkil etildi. Reuters xabariga ko‘ra, aksiyalarda o‘n minglab odam qatnashgan.

Namoyishchilar ta’lim tizimini yaxshilash, maktablar uchun mablag‘ni ko‘paytirish, yashash xarajatlarini kamaytirish va majburiy harbiy xizmatga qarshi chiqish kabi talablarni ilgari surdi. Shuningdek, yoshlar ijtimoiy adolat va iqlim muhofazasiga ko‘proq e’tibor qaratilishini istamoqda.

Aksiyalarning aksariyati tinch o‘tgan. Biroq Frankfurt shahrida ayrim do‘konlar talon-toroj qilinib, savdo nuqtalariga zarar yetkazilgan. Gamburgda esa to‘siqlar va chiqindi qutilariga o‘t qo‘yilgan. Kyoln va boshqa ayrim shaharlarda politsiya namoyishchilarni tarqatish uchun suv purkagichlardan foydalangan.

Berlindagi Brandenburg darvozasi yaqinida tashkilotchilar ma’lumotiga ko‘ra, qariyb 5 ming kishi to‘plangan. Shtutgartda esa politsiya namoyish vaqtida 3 mingdan ortiq ishtirokchi bo‘lganini bildirgan.

Yoshlarning fikricha, hukumat ularning kelajagi, ta’lim olishi va kundalik hayotdagi muammolariga yetarlicha e’tibor qaratmayapti. “Gen Z regelt” tashabbuskorlari esa aksiyalarni tinch o‘tkazishga chaqirgan.

GermaniyaGen Z regeltnamoyishlaryoshlar siyosati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Urush tugadi, uyingizga qayting!»: Germaniya suriyalik qochqinlarni deportatsiya qilmoqchi«Urush tugadi, uyingizga qayting!»: Germaniya suriyalik qochqinlarni deportatsiya qilmoqchi22 sentabr 17:04Varshavada robotlar namoyishga chiqdi (video)Varshavada robotlar namoyishga chiqdi (video)15 sentabr 13:38Germaniyada ukrainalik harbiylar o‘quv joylarini tark etmoqdaGermaniyada ukrainalik harbiylar o‘quv joylarini tark etmoqda20 avgust 23:42AQSH - Eron urushi global yoqilg‘i inqirozini yuzaga chiqardi: Dunyo bo‘ylab ommaviy noroziliklarAQSH - Eron urushi global yoqilg‘i inqirozini yuzaga chiqardi: Dunyo bo‘ylab ommaviy noroziliklar17 sentabr 20:58Germaniyada siyosiy zilzila: Tramp Berlinning «dahshatli migratsiya qonunlari»ni tanqid qildiGermaniyada siyosiy zilzila: Tramp Berlinning «dahshatli migratsiya qonunlari»ni tanqid qildi9 sentabr 11:59Ispaniyada shifokorlar namoyishga chiqmoqda: yangi qonun mojarosi nima bilan tugaydi?Ispaniyada shifokorlar namoyishga chiqmoqda: yangi qonun mojarosi nima bilan tugaydi?8 sentabr 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda