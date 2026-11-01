Tug‘ilishdan to so‘nggi manzilgacha: Hayotning asl mohiyati nimada ekanini anglatuvchi haqiqat

·4·Jamiyat
Tug‘ilishdan to so‘nggi manzilgacha: Hayotning asl mohiyati nimada ekanini anglatuvchi haqiqat

Inson dunyoga kelar ekan, umrning qanchalik shiddat bilan o‘tib ketishini ko‘pincha kech anglab yetadi. Shovqin-suronga, tashvishlarga to‘la kundalik hayotda odam bolasi mansab, mol-dunyo va boylik ketidan quvib, eng muhim haqiqatni — umrning muvaqqatligini unutib qo‘yadi. Aslida esa inson hayoti ramziy ma’noda faqat uchta muhim bosqich — ikki beshik, ikki yo‘rgak va ikki yig‘i oralig‘idagi qisqa bir lahzadan iboratdir.

Tarmoq foydalanuvchilarini chuqur mushohadaga chorlayotgan ushbu falsafiy satrlar har bir insonni o‘z umri mazmuni haqida o‘ylab ko‘rishga undaydi.

Hayotning uch buyuk taqqosi: Inson nimalar orasida yashaydi?

Insonning dunyoga kelishi va undan ketishi bir-birini takrorlovchi, biroq tamomila boshqacha his-tuyg‘ularni uyg‘otuvchi ramzlarga boy:

  • Ikki beshik orasi: Go‘daklikda bolani mehr bilan tebratuvchi yog‘och beshik kutib olsa, hayot nihoyasiga yetganda insonni so‘nggi manzilga kuzatuvchi tebranmas «beshik» — tobut kutib turadi;

  • Ikki oq yo‘rgak orasi: Tug‘ilgan lahzasida chaqaloqni oq yo‘rgakka o‘rab, e’zozlab suyadilar. Ruh tanani tark etgan so‘nggi kunda esa inson yana o‘shanday sodda va bejirim oq yo‘rgak — kafan bilan ortga qaytadi;

  • Ikki yig‘i orasi: Ko‘z ochib hayotga qadam qo‘yilganda chaqaloqning yig‘isidan atrofdagilar quvonadi. Umr poyoniga yetib, bandalik bajo keltirilganda esa, aksincha, insonning o‘zi jim qolib, uning ortidan o‘zgalarning ko‘z yoshi oqadi.

Eng muhim yumush: Insondan nima qoladi?

Tug‘ilish aslida har bir inson uchun boqiy dunyo sari qo‘yilgan dastlabki qadamdir. Bu qisqa muddatli sayohatda inson to‘playdigan eng katta boylik moddiy boyliklar emas:

  • Yaxshi nom va ezgu amal: Dunyodan o‘tgach, na to‘plangan boylik va na martaba inson bilan birga ketadi. Insondan faqat odamlar xotirasida qoladigan ezgu amallar, yaxshi nom va qilingan savobli ishlargina yashaydi;

  • Vaqt qadri: Har bir o‘tayotgan kunni g‘animat bilib, yaqinlarga mehr ulashish, ko‘ngil olish va hayotning asl mohiyatini anglab yashash inson uchun eng oliy vazifadir.

Hayot — tug‘ilish va o‘lim orasidagi imtihon bo‘lib, unda faqat qalbida ezgulik qoldira olganlargina haqiqiy saodatga erishadi.

hayot falsafasiinson umrima’naviy-ma’rifiyezgulik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hokim ayolni uyida koyidi: huquq faoli xavfli jihatni aytdi (video)Hokim ayolni uyida koyidi: huquq faoli xavfli jihatni aytdi (video)4 avgust 23:12Hamma narsa teskari: Bugungi kun odamlarini o‘yga toldiradigan achchiq haqiqatlarHamma narsa teskari: Bugungi kun odamlarini o‘yga toldiradigan achchiq haqiqatlar29 oktabr 18:26Pul bo‘lsa — chapak, bo‘lmasa — elak: Omad ketganda yaqinlar va do‘stlar nega yuz o‘giradi?Pul bo‘lsa — chapak, bo‘lmasa — elak: Omad ketganda yaqinlar va do‘stlar nega yuz o‘giradi?15 oktabr 13:41“Katta uy qurdingiz, qimmat mashina oldingiz... Xo‘sh, keyin-chi?”: O‘yga soluvchi mulohaza“Katta uy qurdingiz, qimmat mashina oldingiz... Xo‘sh, keyin-chi?”: O‘yga soluvchi mulohaza19 oktabr 09:2721 tonna antibiotikda shubha o‘yg‘ondi: 7,3 mlrd so‘mlik yuk ushlandi21 tonna antibiotikda shubha o‘yg‘ondi: 7,3 mlrd so‘mlik yuk ushlandi4 avgust 08:34Ota-onalar mas’uliyati bo‘yicha yangi talablar kuchga kirdiOta-onalar mas’uliyati bo‘yicha yangi talablar kuchga kirdi15 oktabr 17:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi