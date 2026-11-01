“Onamni ko‘rgani boraman”: Xilola Xamidova yangi klipini taqdim etdi (video)

·0·Madaniyat
“Onamni ko‘rgani boraman”: Xilola Xamidova yangi klipini taqdim etdi (video)

Xonanda Xilola Xamidova “Onamni ko‘rgani boraman” nomli yangi taronasi uchun suratga olingan videoklipni muxlislariga taqdim etdi. San’atkor ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida klipni YouTube platformasida tomosha qilish va o‘z fikr-mulohazalarini bildirish mumkinligini ma’lum qildi.

Yangi ijod namunasi muxlislar tomonidan iliq kutib olindi. Tomoshabinlar klipning chiroyli suratga olingani, qo‘shiq esa qalblarga ta’sir qilishi haqida fikrlar qoldirishmoqda.

Videoklipda ijtimoiy tarmoqlarda “Asalim” degan iborasi bilan tanilgan Malika xola ham rol ijro etgan. Uning klipdagi ishtiroki ham tomoshabinlar e’tiboridan chetda qolmadi. Ko‘pchilik Malika xolaning obrazni mahorat bilan gavdalantirganini ta’kidlab, uning ijrosiga ijobiy baho bermoqda.

Hilola HamidovaOnamni ko‘rgani boramanMalika xola
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jasmin “Sev meni sev” bilan muxlislar e’tiborida (video)Jasmin “Sev meni sev” bilan muxlislar e’tiborida (video)29 oktabr 16:33Xusen Amridinovning ota-ona haqidagi ta’sirli qo‘shig‘i haqida (video)Xusen Amridinovning ota-ona haqidagi ta’sirli qo‘shig‘i haqida (video)7 iyun 20:27Yorqinxo‘ja Umarov muxlislariga yangi qo‘shig‘ini taqdim etdi (video)Yorqinxo‘ja Umarov muxlislariga yangi qo‘shig‘ini taqdim etdi (video)9 oktabr 20:12Nozanin G‘afforova 9 yildan beri ko‘rmagan dadasiga murojaat qildi (video)Nozanin G‘afforova 9 yildan beri ko‘rmagan dadasiga murojaat qildi (video)10 sentabr 11:11Umidaxon yangi “Hamma jim bo‘lsin” musiqiy klipini ommaga havola qildiUmidaxon yangi “Hamma jim bo‘lsin” musiqiy klipini ommaga havola qildi2 iyun 14:48Vohidjon Isoqov tojikistonlik qizaloqni ko‘rgani bordi: unga xo‘roz sovg‘a qildi (video)Vohidjon Isoqov tojikistonlik qizaloqni ko‘rgani bordi: unga xo‘roz sovg‘a qildi (video)31 avgust 05:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi