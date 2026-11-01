Ko‘pchilik duoda yo‘l qo‘yadigan xato: Musibat chaqirmaslik uchun duoda nima deyish kerak?

·99·Jamiyat
Ko‘pchilik duoda yo‘l qo‘yadigan xato: Musibat chaqirmaslik uchun duoda nima deyish kerak?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Duo qilganda Allohdan sabr so'rash insonning o'ziga bilmagan holda musibat va sinovlarni chaqirib olishi xavfini tug'diradi.
  • Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam buning o'rniga dunyo va oxiratda ofiyat, ya'ni barcha yomonlik hamda kasalliklardan omonlik so'rashni tavsiya qilganlar.
  • Ofiyat iymondan keyingi eng oliy ne'mat hisoblanib, u insonning din, tan va qalb xotirjamligini anglatadi.

Kundalik hayotda qiyinchilik yoki sinovlarga duch kelganda, ko‘pchiligimiz beixtiyor: «Yo Rabbim, menga sabr ber», deya duo qilishga odatlanganmiz. Biroq hadisi shariflarda bayon etilishicha, duo asnosida faqatgina «sabr» so‘rashning o‘ziga xos nozik jihatlari va inson bilmasdan o‘ziga sinov tilab olishi xavfi mavjud.

Payg‘ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam bir sahobiyning mana shunday duosini eshitib, uni to‘g‘rilaganlari va banda uchun eng xayrli bo‘lgan so‘rov nima ekanini o‘rgatganlari manbalarda keltiriladi.

Hadisdagi ibratli voqea: Sabrning ortida nima bor?

Rivoyat qilinishicha, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kishining: «Allohim, Sendan sabr so‘rayman», deya iltijo qilayotganini eshitib qoladilar va shunday marhamat qiladilar:

«Sen Allohdan sabr so‘rab, balo (sinov) so‘rading-ku! Allohdan ofiyat so‘ragin!»

Ushbu o‘gitning asl ma’nosi va hikmati nimada?

  • Sabr qachon kerak bo‘ladi? Sabr inson boshiga biror og‘ir dard, balo, musibat yoki yo‘qotish tushganda talab etiladigan fazilatdir;

  • Sinovni ixtiyoriy tilab olish xavfi: Inson to‘g‘ridan to‘g‘ri sabr so‘rar ekan, u go‘yoki sabr qilishga majbur etadigan og‘ir sinov va musibatlarni ham o‘ziga chaqirib olishi mumkin bo‘ladi. Banda esa o‘z irodasi qanday sinovga dosh bera olishini oldindan bila olmaydi.

«Ofiyat» nima va nega aynan uni so‘rash kerak?

Payg‘ambarimiz (s.a.v.) ummatni sinovga kirish emas, balki undan najot topish yo‘lini tanlashga buyurganlar. Shu sababli duolarda ofiyat so‘rash eng go‘zal amal hisoblanadi:

  • Ofiyatning ma’nosi: Ofiyat — bu insonning dinida, dunyosida, tani va qalbida barcha yomonlik, kasallik, falokat va kulfatlardan omonda bo‘lishi, salomatlik va xotirjamlik ichida yashashidir;

  • Eng oliy so‘rov: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadislarida: «Allohdan dunyo va oxiratda ofiyat so‘ranglar, chunki hech bir bandaga iymondan keyin ofiyatdan ko‘ra yaxshiroq ne’mat berilmagan», deya ta’lim berganlar.

Duo qiluvchilar uchun amaliy xulosa

Qiyinchilikka tushmasdan turib, oldindan «sabr» so‘rash o‘rniga, har bir mo‘min-musulmon Alloh taolodan har ikki dunyo omonligini, balolardan himoya qilishini va to‘liq ofiyat ato etishini so‘rashi sunnatga muvofiqdir.

Agar insonning boshiga taqdir taqozosi bilan biror musibat tushgan bo‘lsa, ana o‘sha holatda sabr qilish va ajru savob umidida bo‘lish talab etiladi.

IslomHadisDuoOfiyat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jastin Getji Islam Maxachevning buyukligi sirini oshkor qildiJastin Getji Islam Maxachevning buyukligi sirini oshkor qildi11 sentabr 07:48Apple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdi: Duo modeli sunʼiy intellekt yordamida yaratildiApple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdi: Duo modeli sunʼiy intellekt yordamida yaratildi10 sentabr 00:27Eringizni kim deb bilsangiz, siz ham o‘sha insonning ayolisiz: oiladagi munosabatlar siriEringizni kim deb bilsangiz, siz ham o‘sha insonning ayolisiz: oiladagi munosabatlar siriBugun 09:51Millioner ota nega boyligini farzandlariga emas, o‘zini boqqan begona ayolga qoldirdi?Millioner ota nega boyligini farzandlariga emas, o‘zini boqqan begona ayolga qoldirdi?29 oktabr 11:02Erini kambag‘alligi uchun tashlab ketgan ayol yillar o‘tib uning oldiga yordam so‘rab keldiErini kambag‘alligi uchun tashlab ketgan ayol yillar o‘tib uning oldiga yordam so‘rab keldi30 oktabr 08:09Toshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradiToshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradi28 sentabr 06:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi