Qayrat No‘rtas konsertida tiqilinch yuz berdi, tashkilotchi hibsga olindi

·73·Dunyo
Qayrat No‘rtas konsertida tiqilinch yuz berdi, tashkilotchi hibsga olindi

Qozog‘istonning Chimkent shahrida mashhur xonanda Qayrat No‘rtasning konserti vaqtida tomoshabinlar o‘rtasida tiqilinch yuzaga keldi. Hodisa oqibatida sakkiz kishi tibbiy yordamga murojaat qilgan. Konsert tashkilotchisi esa hibsga olingan. Bu haqda KAZINFORM xabar berdi.

Hodisa 10 oktyabr kuni Qajimukan Munaytpasov nomidagi markaziy stadionda sodir bo‘lgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, konsert uchun sotilgan chiptalar soni maydonning belgilangan sig‘imidan sezilarli darajada oshib ketgan. Natijada stadionga kirish joyida odamlar haddan tashqari ko‘payib, tomoshabinlar xavfsizligiga tahdid yuzaga kelgan.

Chimkent shahar sog‘liqni saqlash boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, tibbiy yordamga murojaat qilgan sakkiz kishidan yetti nafari ko‘rikdan so‘ng uyiga yuborilgan. 18 yoshli qiz esa jarohat olib, shifoxonaga yotqizilgan. Shifokorlar uning ahvolini og‘ir deb baholagan, biroq sal yaxshilanish kuzatilgan.

Hodisa yuzasidan xavfsizlik talablarini buzish ehtimoli bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Chimkent shahar politsiyasi ma’lumotiga ko‘ra, 1984 yilda tug‘ilgan konsert tashkilotchisi qo‘lga olinib, vaqtincha saqlash izolatoriga joylashtirilgan. Hozirda tergov davom etmoqda.

Politsiya ijtimoiy tarmoqlarda hodisa oqibatida odamlar halok bo‘lgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa oqibatida vafot etganlar yo‘q.

Chiptalarni sotish bilan shug‘ullangan Freedom Afisha kompaniyasi esa konsert tashkilotchisi Show Service bo‘lganini bildirgan. Kompaniya huquq-tartibot idoralari bilan hamkorlik qilishga tayyorligini ma’lum qilgan.

Qayrat No‘rtasChimkentQajimukan Munaytpasov stadioniFreedom Afisha
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Janubiy Koreya prezidenti va rafiqasi Meksikada taco yeb, K-pop konsertida qatnashdiJanubiy Koreya prezidenti va rafiqasi Meksikada taco yeb, K-pop konsertida qatnashdiBugun 18:4414 harbiy o‘limi ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar amaldori kishanlandi14 harbiy o‘limi ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar amaldori kishanlandi26 sentabr 10:11Qozog‘istonda “kulrang” bug‘doy sxemasi fosh bo‘ldi: 11 mlrd tengelik don chetga noqonuniy chiqarilganQozog‘istonda “kulrang” bug‘doy sxemasi fosh bo‘ldi: 11 mlrd tengelik don chetga noqonuniy chiqarilgan30 sentabr 23:18Muhammad Saloh Trabzonda o‘tirgan oddiy tosh muxlislar uchun «ziyoratgoh»ga aylandi (video)Muhammad Saloh Trabzonda o‘tirgan oddiy tosh muxlislar uchun «ziyoratgoh»ga aylandi (video)22 sentabr 20:56Ota-onasi 25 yil avval yo‘qoldi: farzandlar hali kutmoqdaOta-onasi 25 yil avval yo‘qoldi: farzandlar hali kutmoqda20 sentabr 19:43“Tolibon” shoira Mujda O‘zbekni nega hibsga oldi?“Tolibon” shoira Mujda O‘zbekni nega hibsga oldi?6 oktabr 07:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi