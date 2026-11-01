Xitoyda o‘smir sikadalar ovozidan eshitish qobiliyatini vaqtincha yo‘qotdi

·61·Dunyo
Xitoyda o‘smir sikadalar ovozidan eshitish qobiliyatini vaqtincha yo‘qotdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyning Ninbo shahrida 18 yoshli Van ismli yigit o‘rmonda to‘rt soatdan ortiq vaqt davomida sikadalarning baland ovozi ta’sirida qolib, eshitish qobiliyatini vaqtincha yo‘qotdi.
  • Shifokorlar yigitning quloqlarida shish paydo bo‘lganini aniqlab, unga dori-darmonlar buyurdi va 14 kun davomida baland tovushlardan saqlanishni tavsiya qildi.

Xitoyda 18 yoshli yigit o‘rmonda to‘rt soatdan ortiq vaqt davomida sikadalarning baland ovoziga duch kelganidan so‘ng, eshitish qobiliyatini vaqtincha yo‘qotdi va tibbiy yordamga murojaat qilishga majbur bo‘ldi. Shifokorlar unga davolanishni tavsiya etib, kamida 14 kun davomida baland ovozlardan uzoqroq bo‘lish zarurligini ta’kidladi.

Ko‘pchilik tabiatdagi tovushlar inson salomatligi uchun zararsiz, deb hisoblaydi. Biroq yaqinda ma’lum bo‘lgan ushbu voqea bundan istisnolar ham borligini ko‘rsatdi. Xitoyning Chjetszyan provinsiyasi, Ninbo shahrida yashovchi Van familiyali 18 yoshli yigit o‘rmonda dam olish va chodir qurib, tunash uchun borgan. U yerda yuzlab sikadalarning baland va o‘ziga xos jarangdor ovozi ostida bir necha soat qolgan. Bu esa uning eshitish qobiliyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatgan.

Ma’lum qilinishicha, Van tush paytida sikadalarning ovozi sezilarli darajada kuchayganini payqagan. Shunga qaramay, u kechgacha o‘rmonda qolishda davom etgan. Biroq keyinchalik uning quloqlarida shovqin paydo bo‘lib, quloqlari bitib qolgandek his qilgan.

Sikadalarning ovozi asta-sekin pasayib, ular jim bo‘la boshlaganida esa yigit qushlarning chirillashini, hatto telefoniga kelgan xabarlar ovozini ham eshita olmayotganini anglagan.

Eshitish qobiliyatini butunlay yo‘qotib qo‘yishdan qo‘rqqan Van zudlik bilan shifoxonaga borgan. Tezkor tibbiy ko‘rik davomida uning har ikki qulog‘ida shish paydo bo‘lgani aniqlangan. Shifokorlar shishni kamaytirish uchun dori-darmonlar buyurib, kamida 14 kun davomida baland tovushlardan saqlanishni tavsiya qilgan.

Yaxshiyamki, ikki haftalik davolanish va dam olishdan keyin o‘smirning eshitish qobiliyati to‘liq tiklangan.

Sikadalarning baland ovozi eshitishga qanday ta’sir qiladi?

Ninbo universitetining birinchi affilirlangan shifoxonasi otorinolaringologiya (quloq, burun va tomoq kasalliklari) bo‘limi katta shifokori Li Szi ko‘pchilik tabiat tovushlarini quloqlar uchun mutlaqo zararsiz deb noto‘g‘ri hisoblashini ta’kidladi.

Sikadalar dunyodagi eng baland ovoz chiqaruvchi hasharotlar sifatida tanilgan. Biroq bitta sikadaning ovozi, odatda, 70 detsibeldan oshmaydi va yakka holda eshitish qobiliyatiga jiddiy zarar yetkazmaydi.

Asosiy muammo esa yuzlab sikadalarning bir vaqtda ovoz chiqarishida. Ularning jamoaviy jaranglashi 85 detsibeldan yuqori darajaga yetishi mumkin. Bu ko‘rsatkich esa eshitish qobiliyatiga zarar yetkazish xavfi paydo bo‘ladigan chegara hisoblanadi.

Doktor Li Szining tushuntirishicha, nisbatan qisqa vaqt davomida ham baland tovushlar ta’sirida ichki quloqda joylashgan koxlea (chig‘anoq) tarkibidagi sezgir tukli hujayralar shishishi mumkin. Bunday holatda shovqinli muhitdan uzoqlashish va 1–2 hafta davomida quloqlarga dam berish orqali hujayralar odatda tiklanadi.

Biroq ushbu sezgir hujayralar nekrozga uchrasa, ya’ni nobud bo‘lsa, ular qayta tiklanmaydi. Bu esa eshitish qobiliyatining doimiy va qaytarib bo‘lmaydigan darajada buzilishiga olib kelishi mumkin. Bunday holatda bemorlar eshitish qobiliyatini qo‘llab-quvvatlash uchun maxsus eshitish apparatlaridan foydalanishga majbur bo‘ladi.

Mutaxassislar tabiat tovushlari ham muayyan sharoitlarda inson salomatligiga ta’sir ko‘rsatishi mumkinligini ta’kidlamoqda. Shu bois uzoq vaqt davomida baland va uzluksiz shovqin mavjud muhitda bo‘lishda ehtiyot choralariga amal qilish muhim.

SikadalarEshitish qobiliyatiNinboLi Szi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘rtinchi farzandidan so‘ng ona eshitish qobiliyatidan ayrildiTo‘rtinchi farzandidan so‘ng ona eshitish qobiliyatidan ayrildi14 sentabr 11:01Ekvadorda dahshatli toshqin: Santa-Krus orolida favqulodda holat e’lon qilindi (video)Ekvadorda dahshatli toshqin: Santa-Krus orolida favqulodda holat e’lon qilindi (video)Bugun 16:48Ajrashuvni bayramga aylantirgan koreyalik ayol ijtimoiy tarmoqlarda muhokamada (video)Ajrashuvni bayramga aylantirgan koreyalik ayol ijtimoiy tarmoqlarda muhokamada (video)Bugun 14:55Germaniyada minglab yoshlar hukumat siyosatiga qarshi namoyishga chiqdiGermaniyada minglab yoshlar hukumat siyosatiga qarshi namoyishga chiqdiBugun 14:46“Urush yakunini biz hal qilamiz”: Eron oliy rahbaridan dushmanlarga keskin ogohlantirish“Urush yakunini biz hal qilamiz”: Eron oliy rahbaridan dushmanlarga keskin ogohlantirishBugun 14:34Turkiya Prezidenti Qozog‘iston uchun ajratilgan hujjatga imzo chekib qo‘ydiTurkiya Prezidenti Qozog‘iston uchun ajratilgan hujjatga imzo chekib qo‘ydiBugun 14:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda