Kanadada notanish ayol ko‘chada ketayotgan ayolning yuziga musht tushirdi (video)

·90·Dunyo
Kanadada notanish ayol ko‘chada ketayotgan ayolning yuziga musht tushirdi (video)

Kanadaning Ontario provinsiyasidagi Gelf shahrida ko‘chada ketayotgan ayol notanish shaxsning hujumiga uchradi. U yuziga berilgan musht zarbasidan so‘ng yerga yiqilgan.

Politsiya ma’lumotiga ko‘ra, voqea 29 oktyabr kuni soat 15:00 atrofida Wyndham Street North va Macdonell Street ko‘chalari kesishmasida sodir bo‘lgan.

Jabrlanuvchi dugonasi bilan ketayotganida qarama-qarshi tomondan kelayotgan notanish ayol unga yaqinlashib, yuziga bir marta musht tushirgan. Zarba oqibatida ayol yerga yiqilgan. Hujum qilgan shaxs esa hodisa joyidan ketgan.

Politsiya gumonlanuvchini ko‘p o‘tmay aniqlab, qo‘lga olgan. U Gelf shahrida yashovchi 35 yoshli ayol ekani ma’lum qilingan. Unga hujum qilish bo‘yicha ayblov qo‘yilgan.

Huquq-tartibot idoralari jabrlanuvchi va gumonlanuvchi avvaldan bir-birini tanimaganini bildirgan. Hozircha hujumga nima sabab bo‘lgani haqida ma’lumot berilmagan.

GelfOntarioKanada politsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

11 yoshli bola ko‘rshapalak chaqishi sabab quturishdan vafot etdi11 yoshli bola ko‘rshapalak chaqishi sabab quturishdan vafot etdi2 iyul 13:05Kanada konida ikki milliard yillik suv topildiKanada konida ikki milliard yillik suv topildi23 iyun 11:35Kanadadagi noyob topilma olimlarni hayratga soldiKanadadagi noyob topilma olimlarni hayratga soldi22 iyun 19:4817 yil parvoz qilgan uchuvchining litsenziyasi soxta chiqdi17 yil parvoz qilgan uchuvchining litsenziyasi soxta chiqdi10 iyun 12:0022 yoshli videobloger ko‘chada hujumga uchradi: muxlislariga murojaat qildi22 yoshli videobloger ko‘chada hujumga uchradi: muxlislariga murojaat qildi10 sentabr 12:34Kanadada YTH: mototsikl svetoforda osilib qoldi (video)Kanadada YTH: mototsikl svetoforda osilib qoldi (video)10 may 20:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda