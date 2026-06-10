17 yil parvoz qilgan uchuvchining litsenziyasi soxta chiqdi

·0·Dunyo
17 yil parvoz qilgan uchuvchining litsenziyasi soxta chiqdi

Kanadada aviatsiya sohasida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan holat yuzaga keldi. Air Canada aviakompaniyasining sobiq kapitani Jefri Uoll 17 yil davomida talab etiladigan uchuvchilik litsenziyasisiz yuzlab reyslarni amalga oshirganlikda gumon qilinib hibsga olindi. Bu haqda Al Jazeera xabar qildi.

Ontario provinsiyasi Pil mintaqasi politsiyasi ma’lum qilishicha, 59 yoshli Uollga nisbatan to‘rt oylik tergovdan so‘ng firibgarlik va boshqa qator jinoyatlar bo‘yicha ayblovlar qo‘yilgan.

Tergov materiallariga ko‘ra, u 2009–2025 yillar davomida soxta uchuvchilik hujjatlaridan foydalanib, 900 dan ortiq ichki va xalqaro reyslarda ishtirok etgan. Politsiya uning Air Canada hamda aviatsiya nazorati organlarini o‘z malakasi haqida chalg‘itganiga oid dalillarni aniqlagan.

Ma’lum bo‘lishicha, Uoll tijoriy uchuvchi litsenziyasiga ega bo‘lgan, ammo yirik yo‘lovchi samolyotlarini kapitan sifatida boshqarish uchun zarur bo‘lgan eng yuqori darajadagi litsenziyani olmagan.

Sobiq kapitanga firibgarlik, qalbaki hujjatlardan foydalanish va yolg‘on ma’lumot berish bo‘yicha bir nechta ayblovlar ilgari surilgan.

Pil politsiyasi rahbari Nishan Duraiappaning ta’kidlashicha, ushbu holat aviatsiya xavfsizligi va jamoatchilik ishonchiga doir jiddiy savollarni keltirib chiqarmoqda.

Shu bilan birga, Air Canada yo‘lovchilar xavfsizligiga putur yetmaganini ma’lum qildi. Kompaniyaga ko‘ra, barcha uchuvchilar muntazam malaka sinovlaridan o‘tadi va Uoll ham barcha amaliy tekshiruvlarni muvaffaqiyatli topshirgan.

Aviakompaniya mazkur holat ma’lum bo‘lishi bilan uchuvchini darhol parvozlardan chetlatgani va bu haqda Kanada transport idoralariga xabar berganini bildirdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASAning yangi Oy missiyasida kimlar ishtirok etadi?NASAning yangi Oy missiyasida kimlar ishtirok etadi?Bugun, 06:53Xitoylik olimlar insonga cho‘chqaning jigari va buyragini ko‘chirib o‘tkazdiXitoylik olimlar insonga cho‘chqaning jigari va buyragini ko‘chirib o‘tkazdiBugun, 02:18Isroildagi o‘zbekistonliklar xavfdan ogohlantirildiIsroildagi o‘zbekistonliklar xavfdan ogohlantirildiKecha, 18:46BMT ekspertlari qotilligi: Kongo sudi o‘lim hukmini tasdiqladiBMT ekspertlari qotilligi: Kongo sudi o‘lim hukmini tasdiqladiKecha, 18:30Si Jinping KXDRga tarixiy ikki kunlik davlat tashrifini yakunladiSi Jinping KXDRga tarixiy ikki kunlik davlat tashrifini yakunladiKecha, 17:12Yaponiya­da bitta ayiq sababli 94 ta maktab yopildiYaponiya­da bitta ayiq sababli 94 ta maktab yopildiKecha, 15:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi