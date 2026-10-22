Qariyb 1 asr davomida yo‘qolib ketgan dunyodagi yagona zaharli primat Indoneziyada qayta topildi

·2·Dunyo
Qariyb 1 asr davomida yo‘qolib ketgan dunyodagi yagona zaharli primat Indoneziyada qayta topildi

Indoneziyaning Bangka orolida deyarli bir asr davomida olimlar e’tiboridan chetda qolgan noyob primat — Bangka sekin lorisi mavjudligi yana tasdiqlandi. Tungi hayot tarziga ega ushbu kichik jonivor yo‘qolib ketish xavfi yuqori bo‘lgan turlar qatoriga kiradi. Bu haqda People jurnali Re:wild tashkiloti ma’lumotlariga tayanib xabar berdi.

Mazkur tur haqidagi so‘nggi ilmiy qaydlar 1930 yillarga tegishli bo‘lib, mutaxassislar uning tabiatdagi vakillari butunlay yo‘qolib ketgan bo‘lishi mumkinligidan xavotirda edi.

Biroq Indoneziyadagi "Alobi" yovvoyi hayvonlarni qutqarish markazi xodimlari mahalliy aholi bu jonivorlarni muntazam uchratib turishini aniqladi. 2015–2025 yillar davomida sekin lorilarning hovlilar, bog‘lar, yo‘l bo‘ylari va elektr uzatish liniyalarida topilgani haqida xabarlar kelib tushgan. O‘n yil ichida 90 dan ortiq jonivor qutqarilib, ulardan 86 tasi muhofaza qilinadigan o‘rmonlarga qo‘yib yuborilgan. Tadqiqot natijalari Spixiana ilmiy jurnalida chop etildi.

Bangka sekin lorisi ilk bor 1906 yilda tavsiflangan, 2013 yilda esa alohida tur sifatida tan olingan. Ular daraxtlarda yashaydi va dunyodagi yagona zaharli primatlar hisoblanadigan sekin lorilar guruhiga mansub.

Turning asosiy dushmanlari — o‘rmonlarning kesilishi, qalay qazib olish, palma yog‘i plantatsiyalari va noqonuniy savdo. Olimlar endilikda jonivorlarning aniq sonini hisoblash va ularning yashash muhitini muhofaza qilishni rejalashtirmoqda.

Bangka sekin lorisiRe:wildIndoneziyaSpixiana
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atigi 9 grammli pat kimoshdi savdosida 28 ming dollarga sotildiAtigi 9 grammli pat kimoshdi savdosida 28 ming dollarga sotildiKecha 08:09Indoneziyada shov-shuvli voqea: kuyov uylangan “kelin” aslida erkak bo‘lib chiqdiIndoneziyada shov-shuvli voqea: kuyov uylangan “kelin” aslida erkak bo‘lib chiqdi17 oktabr 14:13Daraxtni taqillatib ov qiladigan sirli primatDaraxtni taqillatib ov qiladigan sirli primat28 avgust 23:27Finlyandiya sohillarida zaharli o‘rgimchak paydo bo‘ldiFinlyandiya sohillarida zaharli o‘rgimchak paydo bo‘ldi20 sentabr 11:37Boliviya tog‘larida mushuklarning yangi turi topildi — Zoologiya olamida asr sensatsiyasi!Boliviya tog‘larida mushuklarning yangi turi topildi — Zoologiya olamida asr sensatsiyasi!18 sentabr 21:11Indoneziyada ulkan chiqindi poligoni sakkiz kundan buyon yonmoqdaIndoneziyada ulkan chiqindi poligoni sakkiz kundan buyon yonmoqda8 iyul 23:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda