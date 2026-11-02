Kutilmagan hodisa: “Sxvatka” filmi rejissyori Maykl Mann tasodifan o‘zini otib qo‘ydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 83 yoshli rejissyor Maykl Mann Los-Anjelesdagi The Range otishma majmuasida mashg‘ulot vaqtida ehtiyotsizlik qilib, o‘zining chap soniga o‘q uzib qo‘ydi.
- 45 kalibrli to‘pponchani qiniga solish chog‘ida yuz bergan ushbu baxtsiz hodisadan so‘ng, klub xodimlari birinchi tibbiy yordam ko‘rsatib, rejissyorni shifoxonaga yuborishdi.
- Rasmiy vakilning ma’lum qilishicha, jarohat yuzaki bo‘lib, Maykl Mann ayni damda shifoxonadan uyiga chiqarilmoqda.
Gollivudning kriminal janrdagi kult asarlari — «Sxvatka» (Heat) va «Souchastnik» (Collateral) filmlari muallifi, 83 yoshli taniqli rejissyor, ssenarist va prodyuser Maykl Mann Los-Anjelesdagi yopiq otishma klubida ehtiyotsizlik oqibatida o‘zining oyog‘iga o‘q uzib qo‘ydi. Bu haqda People portali ma’lum qildi.
Voqea mashhur The Range otishma majmuasida mashg‘ulot vaqtida yuz bergan. 45 kalibrli to‘pponcha bilan nishonga otishni mashq qilayotgan rejissyor qurolni qiniga (koburaga) qaytarib solish chog‘ida tasodifan tepkini bosib yuborgan va o‘q uning chap soniga tekkan.
Hodisa tafsilotlari va rejissyorning ahvoli
Tir xodimlarining tezkor aralashuvi og‘ir oqibatlarning oldini olishga yordam berdi:
Birinchi tibbiy yordam: O‘q tegishi bilanoq otishma klubi xodimlari qon ketishini to‘xtatib, tez yordam chaqirgan. Kelgan shifokorlar rejissyorni barqaror holatda shifoxonaga olib ketgan;
Jarohat darajasi yengil: Maykl Mannning rasmiy vakili mazkur holatni baxtsiz hodisa sifatida tasdiqladi: «Unga barcha zarur tibbiy yordam ko‘rsatildi, jarohat yuzaki bo‘lib chiqdi va ayni damda uni shifoxonadan uyiga chiqarishmoqda»;
O‘n yillik qiziqish: Los Angeles Times nashrining qayd etishicha, Mann filmlaridagi professional qurolli to‘qnashuv sahnalarini bejiz bu qadar haqqoniy yaratmagan — u o‘nlab yillardan beri sport otishmasi bilan muntazam shug‘ullanib keladi. Hodisa oqibatida boshqa hech kim jabrlanmagan.
Kino afsonasi va «Sxvatka 2»ning kutilayotgan davomi
Maykl Mann Gollivud tarixidagi eng kuchli kriminal dramalar ustasi sifatida nom qozongan:
Shoh asarlari: Uning faoliyatidagi «Vor» (1981), «So‘nggi mogikan» (1992), «Sxvatka» (1995), «O‘z odami» (1999), «Ali» (2001), «Souchastnik» (2004) va «Ferrari» (2023) kabi filmlar kino san’ati durdonalari hisoblanadi;
E’tirof va mukofotlar: U to‘rt karra «Oskar» nominanti, ikki marta «Emmi» mukofoti sohibi va Britaniyaning nufuzli BAFTA sovrini laureatidir;
Katta loyiha arafasida: Hozirda 83 yoshli rejissyor Al Pachino va Robert De Niro ishtirokidagi afsonaviy filmning davomi bo‘lmish «Sxvatka 2» asarini suratga olishga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Ushbu katta loyihada Leonardo Di Kaprio va Kristian Beyl ishtirok etishi kutilmoqda, suratga olish ishlari esa 2027 yilga rejalashtirilgan.
Izohlar 0
…