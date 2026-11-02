Kutilmagan hodisa: “Sxvatka” filmi rejissyori Maykl Mann tasodifan o‘zini otib qo‘ydi

·55·Dunyo
Kutilmagan hodisa: “Sxvatka” filmi rejissyori Maykl Mann tasodifan o‘zini otib qo‘ydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 83 yoshli rejissyor Maykl Mann Los-Anjelesdagi The Range otishma majmuasida mashg‘ulot vaqtida ehtiyotsizlik qilib, o‘zining chap soniga o‘q uzib qo‘ydi.
  • 45 kalibrli to‘pponchani qiniga solish chog‘ida yuz bergan ushbu baxtsiz hodisadan so‘ng, klub xodimlari birinchi tibbiy yordam ko‘rsatib, rejissyorni shifoxonaga yuborishdi.
  • Rasmiy vakilning ma’lum qilishicha, jarohat yuzaki bo‘lib, Maykl Mann ayni damda shifoxonadan uyiga chiqarilmoqda.

Gollivudning kriminal janrdagi kult asarlari — «Sxvatka» (Heat) va «Souchastnik» (Collateral) filmlari muallifi, 83 yoshli taniqli rejissyor, ssenarist va prodyuser Maykl Mann Los-Anjelesdagi yopiq otishma klubida ehtiyotsizlik oqibatida o‘zining oyog‘iga o‘q uzib qo‘ydi. Bu haqda People portali ma’lum qildi.

Voqea mashhur The Range otishma majmuasida mashg‘ulot vaqtida yuz bergan. 45 kalibrli to‘pponcha bilan nishonga otishni mashq qilayotgan rejissyor qurolni qiniga (koburaga) qaytarib solish chog‘ida tasodifan tepkini bosib yuborgan va o‘q uning chap soniga tekkan.

Hodisa tafsilotlari va rejissyorning ahvoli

Tir xodimlarining tezkor aralashuvi og‘ir oqibatlarning oldini olishga yordam berdi:

  • Birinchi tibbiy yordam: O‘q tegishi bilanoq otishma klubi xodimlari qon ketishini to‘xtatib, tez yordam chaqirgan. Kelgan shifokorlar rejissyorni barqaror holatda shifoxonaga olib ketgan;

  • Jarohat darajasi yengil: Maykl Mannning rasmiy vakili mazkur holatni baxtsiz hodisa sifatida tasdiqladi: «Unga barcha zarur tibbiy yordam ko‘rsatildi, jarohat yuzaki bo‘lib chiqdi va ayni damda uni shifoxonadan uyiga chiqarishmoqda»;

  • O‘n yillik qiziqish: Los Angeles Times nashrining qayd etishicha, Mann filmlaridagi professional qurolli to‘qnashuv sahnalarini bejiz bu qadar haqqoniy yaratmagan — u o‘nlab yillardan beri sport otishmasi bilan muntazam shug‘ullanib keladi. Hodisa oqibatida boshqa hech kim jabrlanmagan.

Kino afsonasi va «Sxvatka 2»ning kutilayotgan davomi

Maykl Mann Gollivud tarixidagi eng kuchli kriminal dramalar ustasi sifatida nom qozongan:

  • Shoh asarlari: Uning faoliyatidagi «Vor» (1981), «So‘nggi mogikan» (1992), «Sxvatka» (1995), «O‘z odami» (1999), «Ali» (2001), «Souchastnik» (2004) va «Ferrari» (2023) kabi filmlar kino san’ati durdonalari hisoblanadi;

  • E’tirof va mukofotlar: U to‘rt karra «Oskar» nominanti, ikki marta «Emmi» mukofoti sohibi va Britaniyaning nufuzli BAFTA sovrini laureatidir;

  • Katta loyiha arafasida: Hozirda 83 yoshli rejissyor Al Pachino va Robert De Niro ishtirokidagi afsonaviy filmning davomi bo‘lmish «Sxvatka 2» asarini suratga olishga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Ushbu katta loyihada Leonardo Di Kaprio va Kristian Beyl ishtirok etishi kutilmoqda, suratga olish ishlari esa 2027 yilga rejalashtirilgan.

Maykl MannSxvatka 2Gollivud
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CNN shov-shuvi: 80 yil ichida birinchi marta amerikalik harbiy otib o‘ldiriladimi?CNN shov-shuvi: 80 yil ichida birinchi marta amerikalik harbiy otib o‘ldiriladimi?6 oktabr 21:14AQSHning Pensilvaniya shtatida 9 kishi otib o‘ldirildiAQSHning Pensilvaniya shtatida 9 kishi otib o‘ldirildi11 oktabr 18:12Forbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladiForbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladi16 sentabr 08:18Britaniyada 1,3 million dollarlik ozdiruvchi dorilar sirli o‘g‘irlandiBritaniyada 1,3 million dollarlik ozdiruvchi dorilar sirli o‘g‘irlandi10 iyul 01:33Qizil gilamchada barchaning e’tiborini tortgan Chanel kolleksiyasidan “oyoq kiyimsiz” poyabzal!Qizil gilamchada barchaning e’tiborini tortgan Chanel kolleksiyasidan “oyoq kiyimsiz” poyabzal!21 avgust 16:24AQSHda 13 harbiyni o‘ldirgan sobiq mayor qatl etilishi jonli efirda ko‘rsatiladiAQSHda 13 harbiyni o‘ldirgan sobiq mayor qatl etilishi jonli efirda ko‘rsatiladi9 oktabr 11:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda