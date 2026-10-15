Istanbulda dahshatli suv toshqini — mashinalar oqib ketdi, binolarni suv bosdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Istanbulda 14 oktyabrdan boshlangan kuchli yomg‘ir shaharni suv ostida qoldirib, infratuzilmaga katta talafot yetkazdi.
- Ayrim tumanlarda sel oqimi transport vositalarini oqizib ketdi va harakatni falajladi.
- Vaziyat tufayli maktablarda darslar bekor qilindi, davlat xizmatchilariga ta’til berildi va mototsikl hamda skuterlarning harakatlanishi vaqtincha cheklandi.
Turkiyaning eng yirik shahri Istanbulda kuchli va tinimsiz yoqqan jala ortidan jiddiy suv toshqinlari yuz berdi. 2026 yilning 14 oktyabr kunidan boshlangan kuchli yomg‘ir qisqa fursat ichida ko‘chalar, yo‘l o‘tkazgichlari, metro bekatlari hamda turar-joylarni suv ostida qoldirib, shahar infratuzilmasiga katta talafot yetkazdi.
Ayrim tumanlarda sel oqimi transport vositalarini oqizib ketgani va transport harakati butunlay falajlangani xabar qilinmoqda.
Shaharda cheklovlar: Darslar bekor qilindi, ko‘chaga chiqish cheklanmoqda
Vaziyatning keskinlashuvi ortidan Istanbul gubernatorligi aholi xavfsizligini ta’minlash maqsadida bir qator kechiktirib bo‘lmaydigan choralarni e’lon qildi:
Maktablar yopildi: 15 oktyabr kuni shahardagi barcha maktablarda o‘quv jarayonlari vaqtincha bekor qilindi;
Davlat xizmatchilariga ta’til: Davlat sektorida faoliyat yurituvchi ayrim toifadagi xodimlarga bir kunlik ta’til berildi;
Harakat cheklovi: Yo‘llardagi xavfsizlikni ta’minlash uchun mototsikl va skuterlarning harakatlanishiga vaqtinchalik taqiq qo‘yildi;
Aholiga murojaat: Shahar ma’muriyati barcha aholi va sayyohlardan o‘ta muhim zarurat bo‘lmasa, tashqariga chiqmaslikni va pastki qavatlardan uzoqroq turishni so‘radi.
Tabiiy ofat keltirgan zarar: Ko‘chkilar va suv ostida qolgan avtomobillar
Mahalliy qutqaruv va kommunal xizmatlari kuchaytirilgan rejimda ish olib bormoqda. Dastlabki raqamlar quyidagicha:
1 200 dan ortiq manzil suv ostida: Shahar bo‘ylab 1 200 dan ortiq suv bosish holati qayd etilgan;
Ko‘chkilar va to‘siqda qolganlar: 15 ta joyda tuproq ko‘chkisi yuz bergan, 47 ta holatda esa fuqarolar suv qamog‘ida bloklanib qolgani sababli maxsus texnika yordamida qutqarib olingan;
Oqim olib ketgan mashinalar: Ayniqsa, Esenyurt tumanida kuchli sel oqimlari ko‘chadagi o‘nlab yengil avtomobillarni oqizib yuborgan;
Evakuatsiya ishlari: Beruxsat qolish xavfi yuqori bo‘lgan yerto‘la, yarim yerto‘la va birinchi qavatlarda istiqomat qiluvchi aholi zudlik bilan xavfsiz hududlarga ko‘chirilmoqda.
Eng ko‘p talafot ko‘rgan tumanlar va xavfli hududlar
Sel va jaladan eng og‘ir zarbani qabul qilib olgan hududlar ro‘yxati:
Beykoz va Sariyer;
Esenyurt va Bashakshehir;
Arnavutko‘y hamda Sultangazi.
Mazkur tumanlarda yog‘ingarchilik me’yori xavfli darajaga yetgan bo‘lib, ko‘plab yer osti tunnellari va yo‘l o‘tkazgichlari yopib qo‘yilgan.
Sinoptiklar ogohlantirishi: Yog‘ingarchilik qachon to‘xtaydi?
Meteorologiya mutaxassislarining ta’kidlashicha, noqulay ob-havo fronti Istanbulni hali tezda tark etmaydi:
17 oktyabrgacha davom etadi: Kuchli yog‘ingarchilik, momaqaldiroq va sel kelish xavfi 17 oktyabr kunining ikkinchi yarmiga qadar saqlanib qoladi;
Ehtiyot choralari: Mas’ullar suv sathi ko‘tarilish ehtimoli bor bo‘lgan hududlarda yashovchi aholiga hushyorlikni boy bermaslikni va rasmiy ogohlantirishlarga qat’iy amal qilishni tavsiya etmoqda.
Izohlar 0
…