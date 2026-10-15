Istanbulda dahshatli suv toshqini — mashinalar oqib ketdi, binolarni suv bosdi (video)

·67·Dunyo
Istanbulda dahshatli suv toshqini — mashinalar oqib ketdi, binolarni suv bosdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Istanbulda 14 oktyabrdan boshlangan kuchli yomg‘ir shaharni suv ostida qoldirib, infratuzilmaga katta talafot yetkazdi.
  • Ayrim tumanlarda sel oqimi transport vositalarini oqizib ketdi va harakatni falajladi.
  • Vaziyat tufayli maktablarda darslar bekor qilindi, davlat xizmatchilariga ta’til berildi va mototsikl hamda skuterlarning harakatlanishi vaqtincha cheklandi.

Turkiyaning eng yirik shahri Istanbulda kuchli va tinimsiz yoqqan jala ortidan jiddiy suv toshqinlari yuz berdi. 2026 yilning 14 oktyabr kunidan boshlangan kuchli yomg‘ir qisqa fursat ichida ko‘chalar, yo‘l o‘tkazgichlari, metro bekatlari hamda turar-joylarni suv ostida qoldirib, shahar infratuzilmasiga katta talafot yetkazdi.

Ayrim tumanlarda sel oqimi transport vositalarini oqizib ketgani va transport harakati butunlay falajlangani xabar qilinmoqda.

Shaharda cheklovlar: Darslar bekor qilindi, ko‘chaga chiqish cheklanmoqda

Vaziyatning keskinlashuvi ortidan Istanbul gubernatorligi aholi xavfsizligini ta’minlash maqsadida bir qator kechiktirib bo‘lmaydigan choralarni e’lon qildi:

  • Maktablar yopildi: 15 oktyabr kuni shahardagi barcha maktablarda o‘quv jarayonlari vaqtincha bekor qilindi;

  • Davlat xizmatchilariga ta’til: Davlat sektorida faoliyat yurituvchi ayrim toifadagi xodimlarga bir kunlik ta’til berildi;

  • Harakat cheklovi: Yo‘llardagi xavfsizlikni ta’minlash uchun mototsikl va skuterlarning harakatlanishiga vaqtinchalik taqiq qo‘yildi;

  • Aholiga murojaat: Shahar ma’muriyati barcha aholi va sayyohlardan o‘ta muhim zarurat bo‘lmasa, tashqariga chiqmaslikni va pastki qavatlardan uzoqroq turishni so‘radi.

Tabiiy ofat keltirgan zarar: Ko‘chkilar va suv ostida qolgan avtomobillar

Mahalliy qutqaruv va kommunal xizmatlari kuchaytirilgan rejimda ish olib bormoqda. Dastlabki raqamlar quyidagicha:

  • 1 200 dan ortiq manzil suv ostida: Shahar bo‘ylab 1 200 dan ortiq suv bosish holati qayd etilgan;

  • Ko‘chkilar va to‘siqda qolganlar: 15 ta joyda tuproq ko‘chkisi yuz bergan, 47 ta holatda esa fuqarolar suv qamog‘ida bloklanib qolgani sababli maxsus texnika yordamida qutqarib olingan;

  • Oqim olib ketgan mashinalar: Ayniqsa, Esenyurt tumanida kuchli sel oqimlari ko‘chadagi o‘nlab yengil avtomobillarni oqizib yuborgan;

  • Evakuatsiya ishlari: Beruxsat qolish xavfi yuqori bo‘lgan yerto‘la, yarim yerto‘la va birinchi qavatlarda istiqomat qiluvchi aholi zudlik bilan xavfsiz hududlarga ko‘chirilmoqda.

Eng ko‘p talafot ko‘rgan tumanlar va xavfli hududlar

Sel va jaladan eng og‘ir zarbani qabul qilib olgan hududlar ro‘yxati:

  • Beykoz va Sariyer;

  • Esenyurt va Bashakshehir;

  • Arnavutko‘y hamda Sultangazi.

Mazkur tumanlarda yog‘ingarchilik me’yori xavfli darajaga yetgan bo‘lib, ko‘plab yer osti tunnellari va yo‘l o‘tkazgichlari yopib qo‘yilgan.

Sinoptiklar ogohlantirishi: Yog‘ingarchilik qachon to‘xtaydi?

Meteorologiya mutaxassislarining ta’kidlashicha, noqulay ob-havo fronti Istanbulni hali tezda tark etmaydi:

  • 17 oktyabrgacha davom etadi: Kuchli yog‘ingarchilik, momaqaldiroq va sel kelish xavfi 17 oktyabr kunining ikkinchi yarmiga qadar saqlanib qoladi;

  • Ehtiyot choralari: Mas’ullar suv sathi ko‘tarilish ehtimoli bor bo‘lgan hududlarda yashovchi aholiga hushyorlikni boy bermaslikni va rasmiy ogohlantirishlarga qat’iy amal qilishni tavsiya etmoqda.

Istanbulsel oqimiIstanbul gubernatorligiEsenyurt tumani
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Damas avtomobili oqib ketdi: Qashqadaryoda kuchli sel oqibatida bir kishi halok bo‘ldiDamas avtomobili oqib ketdi: Qashqadaryoda kuchli sel oqibatida bir kishi halok bo‘ldiKecha 11:03Nepaldagi suv toshqini 5 ta filni Hindistonga oqizib ketdi (video)Nepaldagi suv toshqini 5 ta filni Hindistonga oqizib ketdi (video)27 avgust 20:31Bangkokda suv toshqini: Oziq-ovqat bozori suzib yuribdi, 327 mln dollar zarar(video)Bangkokda suv toshqini: Oziq-ovqat bozori suzib yuribdi, 327 mln dollar zarar(video)28 sentabr 20:16Yaponiyada favqulodda holat, 2 million aholi evakuatsiya qilinmoqda!Yaponiyada favqulodda holat, 2 million aholi evakuatsiya qilinmoqda!10 sentabr 08:32Qozog‘istonda mashg‘ulot fojia bilan yakunlandi: 19 harbiy dengizga oqib ketdi (video)Qozog‘istonda mashg‘ulot fojia bilan yakunlandi: 19 harbiy dengizga oqib ketdi (video)24 sentabr 18:20«Makka» bitimi: Istanbulda muhim yig‘ilish boshlanadi«Makka» bitimi: Istanbulda muhim yig‘ilish boshlanadi31 avgust 10:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi