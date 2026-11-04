Samarqanddan Buxoroga atigi 1,5 soatda: Yangi pulli trassa quriladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqand va Buxoro shaharlari o'rtasida sement-beton qoplamali yangi pulli avtomobil yo'li qurilishi rejalashtirilmoqda.
- Mazkur strategik trassaning ishga tushirilishi avtomobillar uchun yo'l vaqtini hozirgi 5 soatdan 1,5 soatgacha qisqartiradi.
- Shuningdek, loyiha doirasida ushbu yo'nalishda yuqori tezlikda harakatlanuvchi poyezdlar uchun yangi temir yo'l tarmog'ini barpo etish ham ko'zda tutilgan.
O‘zbekistonning ikki tarixiy va sayyohlik markazi — Samarqand hamda Buxoro shaharlari o‘rtasidagi transport infratuzilmasini tubdan o‘zgartiruvchi ulkan loyihaga qo‘l urilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev ma’lum qilishicha, ikki shahar oralig‘ida zamonaviy sement-beton qoplamali yangi pulli avtomobil yo‘li quriladi.
Ushbu strategik trassa ishga tushirilishi natijasida yengil va yuk avtomobillari uchun hozirgi qariyb 5 soatlik safar vaqti atigi 1,5 soatgacha (90 daqiqa) qisqaradi. Shu bilan birga, mazkur yo‘nalishda yuqori tezlikda harakatlanuvchi poyezdlar uchun yangi temir yo‘l tarmog‘i barpo etilishi ham belgilangan.
Hozirgi kunda qanday yetib olish mumkin? Tezyurar poyezdlar imkoniyati
Avtomobil yo‘li qurilishi boshlangunga qadar ham ikki qadimiy shahar o‘rtasida vaqtni sezilarli darajada tejash imkoni bor:
«Afrosiyob» va «Jaloliddin Manguberdi» qatnovlari: Bugungi kunda Samarqand va Buxoro shaharlari orasida zamonaviy «Afrosiyob» hamda yangi yo‘lga qo‘yilgan «Jaloliddin Manguberdi» tezyurar elektropoyezdlari muntazam qatnovini amalga oshirmoqda. Ushbu poyezdlar orqali manzilga atigi 1 soat-u 30-40 daqiqa ichida yetib olish mumkin;
Chipta xaridi bo‘yicha muhim tavsiya: Yo‘nalishda yo‘lovchilar va xorijiy sayyohlar oqimi juda yuqori bo‘lgani bois, chiptalarni «O‘zbekiston temir yo‘llari» rasmiy sayti (eticket.railway.uz) yoki mobil ilovasi orqali oldindan — kamida 45-60 kun avval xarid qilish tavsiya etiladi.
Yangi pulli avtomobil yo‘li nima beradi?
Rejalashtirilayotgan sement-beton trassa mamlakat logistikasida yangi davrni boshlab beradi:
Yuqori tezlik va xavfsizlik: Mustahkam sement-beton qoplama avtomobil harakatini barqaror va xavfsiz qilib, haydovchilarga vaqtni 3 barobardan ziyod tejash imkonini beradi;
Turizm va savdo rivoji: Samarqand va Buxoro kabi turizm markazlari o‘rtasidagi transport logistikasi tezlashishi sayyohlar oqimining keskin oshishiga va ikki viloyat o‘rtasidagi yuk aylanmasi arzonlashishiga xizmat qiladi;
Muqobil tanlov: Haydovchilar o‘z xohishiga ko‘ra tez va ravon pulli yo‘ldan yoki odatiy mavjud bepul trassadan foydalanish tanloviga ega bo‘ladi.
Kelajakda ham avtomobil, ham temir yo‘l orqali 1,5 soatlik masofaga aylanadigan Samarqand–Buxoro marshruti yurtimizning ichki va xalqaro sayyohlik salohiyatini yangi bosqichga olib chiqadi.
Izohlar 0
…