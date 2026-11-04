Samarqanddan Buxoroga atigi 1,5 soatda: Yangi pulli trassa quriladi

·39·O‘zbekiston
Samarqanddan Buxoroga atigi 1,5 soatda: Yangi pulli trassa quriladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqand va Buxoro shaharlari o'rtasida sement-beton qoplamali yangi pulli avtomobil yo'li qurilishi rejalashtirilmoqda.
  • Mazkur strategik trassaning ishga tushirilishi avtomobillar uchun yo'l vaqtini hozirgi 5 soatdan 1,5 soatgacha qisqartiradi.
  • Shuningdek, loyiha doirasida ushbu yo'nalishda yuqori tezlikda harakatlanuvchi poyezdlar uchun yangi temir yo'l tarmog'ini barpo etish ham ko'zda tutilgan.

O‘zbekistonning ikki tarixiy va sayyohlik markazi — Samarqand hamda Buxoro shaharlari o‘rtasidagi transport infratuzilmasini tubdan o‘zgartiruvchi ulkan loyihaga qo‘l urilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev ma’lum qilishicha, ikki shahar oralig‘ida zamonaviy sement-beton qoplamali yangi pulli avtomobil yo‘li quriladi.

Ushbu strategik trassa ishga tushirilishi natijasida yengil va yuk avtomobillari uchun hozirgi qariyb 5 soatlik safar vaqti atigi 1,5 soatgacha (90 daqiqa) qisqaradi. Shu bilan birga, mazkur yo‘nalishda yuqori tezlikda harakatlanuvchi poyezdlar uchun yangi temir yo‘l tarmog‘i barpo etilishi ham belgilangan.

Hozirgi kunda qanday yetib olish mumkin? Tezyurar poyezdlar imkoniyati

Avtomobil yo‘li qurilishi boshlangunga qadar ham ikki qadimiy shahar o‘rtasida vaqtni sezilarli darajada tejash imkoni bor:

  • «Afrosiyob» va «Jaloliddin Manguberdi» qatnovlari: Bugungi kunda Samarqand va Buxoro shaharlari orasida zamonaviy «Afrosiyob» hamda yangi yo‘lga qo‘yilgan «Jaloliddin Manguberdi» tezyurar elektropoyezdlari muntazam qatnovini amalga oshirmoqda. Ushbu poyezdlar orqali manzilga atigi 1 soat-u 30-40 daqiqa ichida yetib olish mumkin;

  • Chipta xaridi bo‘yicha muhim tavsiya: Yo‘nalishda yo‘lovchilar va xorijiy sayyohlar oqimi juda yuqori bo‘lgani bois, chiptalarni «O‘zbekiston temir yo‘llari» rasmiy sayti (eticket.railway.uz) yoki mobil ilovasi orqali oldindan — kamida 45-60 kun avval xarid qilish tavsiya etiladi.

Yangi pulli avtomobil yo‘li nima beradi?

Rejalashtirilayotgan sement-beton trassa mamlakat logistikasida yangi davrni boshlab beradi:

  • Yuqori tezlik va xavfsizlik: Mustahkam sement-beton qoplama avtomobil harakatini barqaror va xavfsiz qilib, haydovchilarga vaqtni 3 barobardan ziyod tejash imkonini beradi;

  • Turizm va savdo rivoji: Samarqand va Buxoro kabi turizm markazlari o‘rtasidagi transport logistikasi tezlashishi sayyohlar oqimining keskin oshishiga va ikki viloyat o‘rtasidagi yuk aylanmasi arzonlashishiga xizmat qiladi;

  • Muqobil tanlov: Haydovchilar o‘z xohishiga ko‘ra tez va ravon pulli yo‘ldan yoki odatiy mavjud bepul trassadan foydalanish tanloviga ega bo‘ladi.

Kelajakda ham avtomobil, ham temir yo‘l orqali 1,5 soatlik masofaga aylanadigan Samarqand–Buxoro marshruti yurtimizning ichki va xalqaro sayyohlik salohiyatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Samarqand-BuxoroShavkat MirziyoyevO‘zbekiston temir yo‘llariAfrosiyob
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pensionerlar temiryo‘l chiptalarini qachon va qanday arzon olishi mumkin?Pensionerlar temiryo‘l chiptalarini qachon va qanday arzon olishi mumkin?11 oktabr 11:12Munisa Rizayeva vagonda «Bevafo» taronasini jonli ijro etdi (video)Munisa Rizayeva vagonda «Bevafo» taronasini jonli ijro etdi (video)21 avgust 09:18“Afrosiyob” poyezdida kutilmagan konsert: Munisa Rizayeva yo‘lovchilarni hayratda qoldirdi! (video)“Afrosiyob” poyezdida kutilmagan konsert: Munisa Rizayeva yo‘lovchilarni hayratda qoldirdi! (video)18 avgust 10:08Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabariToshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari16 avgust 12:21Afrosiyob ko'chasida harakat to'xtatildiAfrosiyob ko'chasida harakat to'xtatildi25 may 11:01Toshkent — Pop pulli yo‘li: Qamchiq orqali masofa 2,5 soatga qisqaradi!Toshkent — Pop pulli yo‘li: Qamchiq orqali masofa 2,5 soatga qisqaradi!28 sentabr 22:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi