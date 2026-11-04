“10 ming qadam” aksiyasi qayta tiklanmoqda: Eng ko‘p piyoda yurganlar qanday taqdirlanadi?

·72·Salomatlik
“10 ming qadam” aksiyasi qayta tiklanmoqda: Eng ko‘p piyoda yurganlar qanday taqdirlanadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda aholining jismoniy faolligini oshirishga qaratilgan «10 ming qadam» aksiyasi yangicha formatda qayta tiklanmoqda.
  • Loyihada 18 yoshdan oshgan fuqarolar «Ekofaol fuqaro» platformasi orqali ro‘yxatdan o‘tib, kuniga kamida 10 000 qadam yurish orqali qatnashishlari mumkin.
  • Yil yakunida mamlakat bo‘yicha eng ko‘p qadam bosgan 3 nafar mutlaq g‘olib hamda hududiy yetakchilar qimmatbaho sovg‘alar bilan taqdirlanadi.

O‘zbekistonda aholi orasida sog‘lom turmush tarzini keng ommalashtirish va jismoniy faollikni oshirishga qaratilgan mashhur «10 ming qadam» tashabbusi yangicha formatda qayta tiklanmoqda. Endilikda kunlik belgilangan masofani muntazam piyoda bosib o‘tgan fuqarolarni maxsus qimmatbaho sovg‘alar bilan rag‘batlantirish rejalashtirilmoqda.

Mazkur ommaviy aksiyani amalga oshirish tartibi aks etgan yangi nizom loyihasi ishlab chiqilib, keng jamoatchilik muhokamasiga qo‘yildi.

Kimlar qatnasha oladi va qanday shartlar qo‘yilmoqda?

Jamoatchilik muhokamasiga qo‘yilgan nizom loyihasida ishtirokchilar uchun aniq va sodda talablar belgilangan:

  • Yosh cheklovi: Loyihada 18 yoshga to‘lgan va undan katta bo‘lgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari ishtirok etishi mumkin;

  • Maxsus platformada ro‘yxatdan o‘tish: Aksiyada qatnashish uchun ishtirokchilar «Ekofaol fuqaro» yagona elektron platformasi orqali rasman ro‘yxatdan o‘tishlari talab etiladi;

  • Kunlik me’yor: Ishtirokchilar tizim orqali har kuni kamida 10 000 qadam piyoda yurishlari kerak bo‘ladi.

G‘oliblar qanday aniqlanadi va taqdirlanadi?

Yangi tartibga ko‘ra, piyoda yurish nafaqat kunlik odat, balki yil yakunida yirik sovrinlar taqdim etuvchi sog‘lom raqobatga aylanadi:

  • Respublika miqyosida 3 nafar mutlaq g‘olib: Yil davomida mamlakat bo‘yicha eng ko‘p qadam bosib, mutlaq rekord o‘rnatgan 3 nafar eng faol ishtirokchi alohida qimmatbaho mukofotlar bilan taqdirlanadi;

  • Hududiy yetakchilar: Shuningdek, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Toshkent shahri va har bir viloyat kesimida o‘z hududida eng yuqori natija qayd etgan mahalliy yetakchilar ham munosib rag‘batlantirib boriladi.

Muhim eslatma: Qaror qachon kuchga kiradi?

Hozirgi bosqichda ushbu tartib normativ-huquqiy hujjat sifatida loyiha ko‘rinishida jamoatchilik muhokamasida turibdi. Jamoatchilik takliflari va fikr-mulohazalari umumlashtirilgach, nizom hukumat tomonidan rasman tasdiqlanadi hamda platformaning to‘liq ishga tushish sanasi e’lon qilinadi.

10 ming qadamEkofaol fuqaroSog‘lom turmush tarzi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nega aynan 7–8 soat? Olimlar kuniga 6 soatdan kam uxlashning xavfli oqibatlarini ochiqladiNega aynan 7–8 soat? Olimlar kuniga 6 soatdan kam uxlashning xavfli oqibatlarini ochiqladiBugun 18:09O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekanO‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan1 noyabr 22:14Ertalab asal iste’mol qilish odati organizmni qanday o‘zgartiradi?Ertalab asal iste’mol qilish odati organizmni qanday o‘zgartiradi?1 noyabr 15:15Oynaga qarang: Yuzingizdagi 6 ta belgi qaysi vitamin yetishmayotganidan xabar beradi?Oynaga qarang: Yuzingizdagi 6 ta belgi qaysi vitamin yetishmayotganidan xabar beradi?1 noyabr 15:09Daqiqalar mo‘jizasi: Oddiy piyoda yurish inson organizmida qanday o‘zgarishlar yasaydi?Daqiqalar mo‘jizasi: Oddiy piyoda yurish inson organizmida qanday o‘zgarishlar yasaydi?29 oktabr 14:45Yolg‘on gapirish sog‘liqni qanday yemiradi: Organizm, ko‘rinish va vaznga kutilmagan ta’sirYolg‘on gapirish sog‘liqni qanday yemiradi: Organizm, ko‘rinish va vaznga kutilmagan ta’sir29 oktabr 14:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalari
Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalari