“10 ming qadam” aksiyasi qayta tiklanmoqda: Eng ko‘p piyoda yurganlar qanday taqdirlanadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda aholining jismoniy faolligini oshirishga qaratilgan «10 ming qadam» aksiyasi yangicha formatda qayta tiklanmoqda.
- Loyihada 18 yoshdan oshgan fuqarolar «Ekofaol fuqaro» platformasi orqali ro‘yxatdan o‘tib, kuniga kamida 10 000 qadam yurish orqali qatnashishlari mumkin.
- Yil yakunida mamlakat bo‘yicha eng ko‘p qadam bosgan 3 nafar mutlaq g‘olib hamda hududiy yetakchilar qimmatbaho sovg‘alar bilan taqdirlanadi.
O‘zbekistonda aholi orasida sog‘lom turmush tarzini keng ommalashtirish va jismoniy faollikni oshirishga qaratilgan mashhur «10 ming qadam» tashabbusi yangicha formatda qayta tiklanmoqda. Endilikda kunlik belgilangan masofani muntazam piyoda bosib o‘tgan fuqarolarni maxsus qimmatbaho sovg‘alar bilan rag‘batlantirish rejalashtirilmoqda.
Mazkur ommaviy aksiyani amalga oshirish tartibi aks etgan yangi nizom loyihasi ishlab chiqilib, keng jamoatchilik muhokamasiga qo‘yildi.
Kimlar qatnasha oladi va qanday shartlar qo‘yilmoqda?
Jamoatchilik muhokamasiga qo‘yilgan nizom loyihasida ishtirokchilar uchun aniq va sodda talablar belgilangan:
Yosh cheklovi: Loyihada 18 yoshga to‘lgan va undan katta bo‘lgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari ishtirok etishi mumkin;
Maxsus platformada ro‘yxatdan o‘tish: Aksiyada qatnashish uchun ishtirokchilar «Ekofaol fuqaro» yagona elektron platformasi orqali rasman ro‘yxatdan o‘tishlari talab etiladi;
Kunlik me’yor: Ishtirokchilar tizim orqali har kuni kamida 10 000 qadam piyoda yurishlari kerak bo‘ladi.
G‘oliblar qanday aniqlanadi va taqdirlanadi?
Yangi tartibga ko‘ra, piyoda yurish nafaqat kunlik odat, balki yil yakunida yirik sovrinlar taqdim etuvchi sog‘lom raqobatga aylanadi:
Respublika miqyosida 3 nafar mutlaq g‘olib: Yil davomida mamlakat bo‘yicha eng ko‘p qadam bosib, mutlaq rekord o‘rnatgan 3 nafar eng faol ishtirokchi alohida qimmatbaho mukofotlar bilan taqdirlanadi;
Hududiy yetakchilar: Shuningdek, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Toshkent shahri va har bir viloyat kesimida o‘z hududida eng yuqori natija qayd etgan mahalliy yetakchilar ham munosib rag‘batlantirib boriladi.
Muhim eslatma: Qaror qachon kuchga kiradi?
Hozirgi bosqichda ushbu tartib normativ-huquqiy hujjat sifatida loyiha ko‘rinishida jamoatchilik muhokamasida turibdi. Jamoatchilik takliflari va fikr-mulohazalari umumlashtirilgach, nizom hukumat tomonidan rasman tasdiqlanadi hamda platformaning to‘liq ishga tushish sanasi e’lon qilinadi.
Izohlar 0
…