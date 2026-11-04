Buxoroda 300 mln dollarlik aeroport: 20 ta samolyot, BRT yo‘lagi va yangi xalqaro reyslar

·39·O‘zbekiston
Buxoroda 300 mln dollarlik aeroport: 20 ta samolyot, BRT yo‘lagi va yangi xalqaro reyslar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Buxoro viloyatida umumiy qiymati 300 million AQSH dollariga teng bo'lgan yangi xalqaro aeroport majmuasi qurilmoqda.
  • Mazkur havo porti bir vaqtning o'zida 20 ta samolyotga hamda soatiga 1 200 nafar yo'lovchiga xizmat ko'rsatish quvvatiga ega bo'ladi.
  • Aeroportni shahar bilan bog'lash uchun 23,5 kilometrlik avtomobil yo'li va 5,5 kilometrlik BRT yo'lagi barpo etilmoqda.

O‘zbekistonning asosiy tarixiy va sayyohlik chorrahalaridan biri bo‘lgan Buxoro viloyatida transport va shahar infratuzilmasini tubdan yangilovchi strategik loyihalar boshlandi. Shaharda o‘tkazilishi rejalashtirilgan nufuzli xalqaro tadbirlarga tayyorgarlik doirasida umumiy qiymati 300 million AQSH dollariga teng yangi xalqaro aeroport majmuasi qad rostlamoqda.

Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o‘tkazilgan yig‘ilishda zamonaviy havo portini va unga eltuvchi yangi yo‘llarni Mustaqillik bayramiga qadar to‘liq foydalanishga topshirish bo‘yicha muhim topshiriqlar berildi.

Buxoroda 300 mln dollarlik aeroport: 20 ta samolyot, BRT yo‘lagi va yangi xalqaro reyslar

Yangi havo portining quvvati va parvozlar geografiyasi

Zamonaviy standartlar asosida qurilayotgan yangi xalqaro aeroport Buxoroning sayyohlik va logistika salohiyatini yangi bosqichga olib chiqadi:

  • Texnik imkoniyatlar: Havo darvozasi bir vaqtning o‘zida 20 ta samolyotga va soatiga 1 200 nafar yo‘lovchiga yuqori darajada xizmat ko‘rsatish quvvatiga ega bo‘ladi;

  • Shahar bilan bog‘lovchi trassa va BRT: Aeroportni shahar markazi bilan bog‘lash uchun qariyb 24 kilometrlik (23,5 km) ravon avtomobil yo‘li barpo etilmoqda. Shuningdek, yo‘lovchi avtobuslari uchun alohida 5,5 kilometrlik tezyurar BRT yo‘lagi quriladi;

  • Yangi xalqaro reyslar: Turkiyaning arzon parvozlarni amalga oshiruvchi taniqli «Pegasus» aviakompaniyasi Buxoroga to‘g‘ridan to‘g‘ri aviaqatnovlarni yo‘lga qo‘ymoqda. Bundan tashqari, kelasi yilda Malayziya, Indoneziya, Quvayt, Misr va Bahrayn kabi davlatlar bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri havo yo‘llarini ochish bo‘yicha aniq ko‘rsatmalar berildi.

Buxoroda 300 mln dollarlik aeroport: 20 ta samolyot, BRT yo‘lagi va yangi xalqaro reyslar

Temir yo‘l vokzallari va shahar transporti: 120 ta yangi avtobus

Davlatimiz rahbari shaharga qadam ranjida qilgan mehmonlar dastlab aeroport, vokzal va yo‘llar holatiga qarab baho berishini alohida urg‘uladi:

  • Jamoat transporti inqilobi: Shahar va tumanlarni vokzallar hamda aeroport bilan uzluksiz bog‘lash maqsadida qo‘shimcha 120 ta yangi zamonaviy avtobus yo‘nalishlarga chiqariladi;

  • Vokzallar atrofini obodonlashtirish: Temir yo‘l vokzallari atrofida keng avtoturargohlar, yoritish tizimlari va servis xizmatlari to‘liq yangilanadi;

  • Yashil belbog‘ va drenaj: Buxoroning qurg‘oqchil iqlimini hisobga olgan holda, yo‘l bo‘ylarini ko‘kalamzorlashtirish, daraxt va butalar ekish hamda ularni doimiy saqlash uchun samarali sug‘orish va drenaj tizimlari yo‘lga qo‘yiladi.

Buxoroda 300 mln dollarlik aeroport: 20 ta samolyot, BRT yo‘lagi va yangi xalqaro reyslar

Raqamli xavfsizlik va xalqaro iqtisodiy foyda

Yig‘ilishda katta anjumanlar faqatgina protokol uchrashuvlari emas, balki aholi farovonligi va hudud iqtisodiyotiga xizmat qilishi zarurligi belgilab berildi:

  • Vaziyat markazlari va kiberxavfsizlik: Jamoat joylari va tarixiy obidalar hududida raqamli videokuzatuv, aqlli yo‘l harakati tizimlari hamda zamonaviy vaziyat markazlari ishga tushiriladi;

  • «Mahalla yettiligi» bilan hamkorlik: Mahallalarda huquqbuzarliklarni jilovlashda profilaktika inspektorlari va yettilikning muvofiqlashgan ishi kuchaytiriladi;

  • Investitsiya va sanoat kooperatsiyasi: Xorijiy hamkorlar bilan sanoat kooperatsiyasi, yuqori qo‘shilgan qiymatli eksport mahsulotlari, yashil energetika va elektr saqlash tizimlari bo‘yicha muhim shartnomalar imzolanishi rejalashtirildi.

Prezident ta’kidlaganidek, tayyorgarlik jarayonida yaratilgan barcha infratuzilma tadbirlardan keyin ham uzoq yillar davomida mahalliy aholiga xizmat qilishi va viloyat turmush sifatini oshirishi shart.

Buxoro xalqaro aeroportiShavkat MirziyoyevBuxoro viloyatiPegasus Airlines
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pegasus O‘zbekistonning uchta shahriga parvozlarni boshlashini e’lon qildiPegasus O‘zbekistonning uchta shahriga parvozlarni boshlashini e’lon qildi29 oktabr 10:41Prezident “Texnochem” majmuasida bo‘ldi: Buxoroda benzin sifatini oshiruvchi zavod kengaymoqdaPrezident “Texnochem” majmuasida bo‘ldi: Buxoroda benzin sifatini oshiruvchi zavod kengaymoqdaBugun 16:44Yana bir BRT yo‘lagi foydalanishga topshirildi: poytaxt jamoat transportida yangi davrYana bir BRT yo‘lagi foydalanishga topshirildi: poytaxt jamoat transportida yangi davr3 sentabr 19:18Samarqanddan Buxoroga atigi 1,5 soatda: Yangi pulli trassa quriladiSamarqanddan Buxoroga atigi 1,5 soatda: Yangi pulli trassa quriladiBugun 16:24Toshkent metrosida ayollar uchun alohida vagonlar tashkil etilishi mumkinToshkent metrosida ayollar uchun alohida vagonlar tashkil etilishi mumkinBugun 15:25Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindiOb-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindiBugun 13:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi