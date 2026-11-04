Buxoroda 300 mln dollarlik aeroport: 20 ta samolyot, BRT yo‘lagi va yangi xalqaro reyslar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Buxoro viloyatida umumiy qiymati 300 million AQSH dollariga teng bo'lgan yangi xalqaro aeroport majmuasi qurilmoqda.
- Mazkur havo porti bir vaqtning o'zida 20 ta samolyotga hamda soatiga 1 200 nafar yo'lovchiga xizmat ko'rsatish quvvatiga ega bo'ladi.
- Aeroportni shahar bilan bog'lash uchun 23,5 kilometrlik avtomobil yo'li va 5,5 kilometrlik BRT yo'lagi barpo etilmoqda.
O‘zbekistonning asosiy tarixiy va sayyohlik chorrahalaridan biri bo‘lgan Buxoro viloyatida transport va shahar infratuzilmasini tubdan yangilovchi strategik loyihalar boshlandi. Shaharda o‘tkazilishi rejalashtirilgan nufuzli xalqaro tadbirlarga tayyorgarlik doirasida umumiy qiymati 300 million AQSH dollariga teng yangi xalqaro aeroport majmuasi qad rostlamoqda.
Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o‘tkazilgan yig‘ilishda zamonaviy havo portini va unga eltuvchi yangi yo‘llarni Mustaqillik bayramiga qadar to‘liq foydalanishga topshirish bo‘yicha muhim topshiriqlar berildi.
Yangi havo portining quvvati va parvozlar geografiyasi
Zamonaviy standartlar asosida qurilayotgan yangi xalqaro aeroport Buxoroning sayyohlik va logistika salohiyatini yangi bosqichga olib chiqadi:
Texnik imkoniyatlar: Havo darvozasi bir vaqtning o‘zida 20 ta samolyotga va soatiga 1 200 nafar yo‘lovchiga yuqori darajada xizmat ko‘rsatish quvvatiga ega bo‘ladi;
Shahar bilan bog‘lovchi trassa va BRT: Aeroportni shahar markazi bilan bog‘lash uchun qariyb 24 kilometrlik (23,5 km) ravon avtomobil yo‘li barpo etilmoqda. Shuningdek, yo‘lovchi avtobuslari uchun alohida 5,5 kilometrlik tezyurar BRT yo‘lagi quriladi;
Yangi xalqaro reyslar: Turkiyaning arzon parvozlarni amalga oshiruvchi taniqli «Pegasus» aviakompaniyasi Buxoroga to‘g‘ridan to‘g‘ri aviaqatnovlarni yo‘lga qo‘ymoqda. Bundan tashqari, kelasi yilda Malayziya, Indoneziya, Quvayt, Misr va Bahrayn kabi davlatlar bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri havo yo‘llarini ochish bo‘yicha aniq ko‘rsatmalar berildi.
Temir yo‘l vokzallari va shahar transporti: 120 ta yangi avtobus
Davlatimiz rahbari shaharga qadam ranjida qilgan mehmonlar dastlab aeroport, vokzal va yo‘llar holatiga qarab baho berishini alohida urg‘uladi:
Jamoat transporti inqilobi: Shahar va tumanlarni vokzallar hamda aeroport bilan uzluksiz bog‘lash maqsadida qo‘shimcha 120 ta yangi zamonaviy avtobus yo‘nalishlarga chiqariladi;
Vokzallar atrofini obodonlashtirish: Temir yo‘l vokzallari atrofida keng avtoturargohlar, yoritish tizimlari va servis xizmatlari to‘liq yangilanadi;
Yashil belbog‘ va drenaj: Buxoroning qurg‘oqchil iqlimini hisobga olgan holda, yo‘l bo‘ylarini ko‘kalamzorlashtirish, daraxt va butalar ekish hamda ularni doimiy saqlash uchun samarali sug‘orish va drenaj tizimlari yo‘lga qo‘yiladi.
Raqamli xavfsizlik va xalqaro iqtisodiy foyda
Yig‘ilishda katta anjumanlar faqatgina protokol uchrashuvlari emas, balki aholi farovonligi va hudud iqtisodiyotiga xizmat qilishi zarurligi belgilab berildi:
Vaziyat markazlari va kiberxavfsizlik: Jamoat joylari va tarixiy obidalar hududida raqamli videokuzatuv, aqlli yo‘l harakati tizimlari hamda zamonaviy vaziyat markazlari ishga tushiriladi;
«Mahalla yettiligi» bilan hamkorlik: Mahallalarda huquqbuzarliklarni jilovlashda profilaktika inspektorlari va yettilikning muvofiqlashgan ishi kuchaytiriladi;
Investitsiya va sanoat kooperatsiyasi: Xorijiy hamkorlar bilan sanoat kooperatsiyasi, yuqori qo‘shilgan qiymatli eksport mahsulotlari, yashil energetika va elektr saqlash tizimlari bo‘yicha muhim shartnomalar imzolanishi rejalashtirildi.
Prezident ta’kidlaganidek, tayyorgarlik jarayonida yaratilgan barcha infratuzilma tadbirlardan keyin ham uzoq yillar davomida mahalliy aholiga xizmat qilishi va viloyat turmush sifatini oshirishi shart.
Izohlar 0
…