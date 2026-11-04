Nyu-York marafonida fojia: marraga 3 kilometr qolganda qiz halok bo‘ldi

·113·Sport
Nyu-York marafonida fojia: marraga 3 kilometr qolganda qiz halok bo‘ldi

AQSHda o‘tkazilgan Nyu

Marafon yakunida jilmayib turgan va o‘z raqamini ko‘rsatgan yosh ayol.

-York marafoni fojiali hodisa bilan yakunlandi. 24 yoshli Reychel Apa musobaqa davomida, finish chizig‘iga bor-yo‘g‘i uch kilometr qolganida vafot etdi.

Ma’lum bo‘lishicha, Reychel muntazam ravishda sport bilan shug‘ullanib kelgan va o‘zining ilk marafoniga bir necha oy davomida puxta tayyorgarlik ko‘rgan. U ushbu musobaqani muvaffaqiyatli yakunlashni maqsad qilgan edi.

Biroq marafonning 39-kilometrida, Markaziy bog‘ hududida yugurib ketayotgan qiz to‘satdan hushini yo‘qotgan. Unga tibbiy yordam ko‘rsatish choralari ko‘rilganiga qaramay, Reychelning hayotini saqlab qolishning imkoni bo‘lmagan.

Eng achinarlisi, fojiadan biroz oldin u otasiga o‘zini yaxshi his qilmayotgani va og‘riq sezayotgani haqida xabar yozgan. Shundan keyin esa qizdan boshqa javob kelmagan.

Qizining qayerda ekanini maxsus ilova orqali kuzatib borayotgan otasi uning harakati to‘xtab qolganini payqagan. Shu tariqa, oila a’zolari uchun quvonchli voqeaga aylanishi kerak bo‘lgan ilk marafon og‘ir yo‘qotish bilan yakunlangan.

Reychelning o‘limi sport musobaqalarida ishtirok etuvchilar salomatligi va tibbiy xavfsizlik masalalariga yana bir bor e’tibor qaratdi.

Nyu-York marafoniReychel ApaAQSH
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kazemirodan avtogol: “Inter Mayami” Nyu-Yorkda mag‘lubiyatga uchradiKazemirodan avtogol: “Inter Mayami” Nyu-Yorkda mag‘lubiyatga uchradi25 oktabr 08:47«Inter Mayami» «Nyu-York Siti» ustidan ishonchli g‘alaba qozondi«Inter Mayami» «Nyu-York Siti» ustidan ishonchli g‘alaba qozondi15 oktabr 09:14Insoniyat rekordi quladi: Robot 100 metrga 9,32 soniyada yetib, Useyn Boltni ortda qoldirdiInsoniyat rekordi quladi: Robot 100 metrga 9,32 soniyada yetib, Useyn Boltni ortda qoldirdi26 avgust 21:24Poyabzal sabab Markaziy osiyolik sportchining oltin medali bekor qilindiPoyabzal sabab Markaziy osiyolik sportchining oltin medali bekor qilindi30 sentabr 09:03NBA finaliga tashrif buyurgan Donald Tramp hushtakbozlikka uchradi (video)NBA finaliga tashrif buyurgan Donald Tramp hushtakbozlikka uchradi (video)9 iyun 21:53Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi amalga oshish arafasidaTayson Fyuri va Entoni Joshua jangi amalga oshish arafasida7 sentabr 13:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi