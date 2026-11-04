Prezident Buxoro neft zavodida bo‘ldi: AI-92 va AI-95 ishlab chiqarish 2 barobar oshadi

·2·Iqtisodiyot
Prezident Buxoro neft zavodida bo‘ldi: AI-92 va AI-95 ishlab chiqarish 2 barobar oshadi

O‘zbekiston yoqilg‘i-energetika xavfsizligini ta’minlash va aholini sifatli benzin mahsulotlari bilan kafolatli ta’minlash yo‘lida muhim strategik loyihaga qo‘l urilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev Qorovulbozor tumanida joylashgan Buxoro neftni qayta ishlash zavodiga (BNQIZ) tashrif buyurib, korxonani tubdan modernizatsiya qilish loyihasi bilan tanishdi.

Umumiy qiymati 328 million dollarni tashkil etuvchi ushbu ulkan tashabbus xomashyoni qayta ishlash hajmini ikki baravarga kengaytirish va to‘liq xalqaro «Yevro-5» ekologik standartlariga mos keluvchi yuqori oktanli yoqilg‘i ishlab chiqarishni ko‘paytirishga qaratilgan.

Prezident Buxoro neft zavodida bo‘ldi: AI-92 va AI-95 ishlab chiqarish 2 barobar oshadi

BNQIZ bugungi kunda: 3 200 dan ortiq ishchi va 12 trillionlik mahsulot

Mamlakatimizda yoqilg‘i ishlab chiqaruvchi eng yirik flagman sanalgan zavodning hozirgi iqtisodiy ko‘rsatkichlari salmoqli natijalarni ko‘rsatmoqda:

  • Ishchi o‘rinlari va ishlab chiqarish ko‘lami: Korxonada 3 ming 200 nafardan ziyod mahalliy mutaxassis va muhandislar mehnat qilmoqda;

  • 9 oylik sarhisob: Joriy yilning to‘qqiz oyi davomida zavod tomonidan qiymati 12,1 trillion so‘mlik 1,36 million tonna neft mahsulotlari ishlab chiqarildi;

  • Eksport daromadlari: Mahsulot va xizmatlar eksporti 99,5 million dollarni tashkil etdi, yil yakuniga qadar esa bu marrani 116 million dollarga yetkazish rejalashtirilgan.

Prezident Buxoro neft zavodida bo‘ldi: AI-92 va AI-95 ishlab chiqarish 2 barobar oshadi

Yangi qurilmalar: Yevro-5 standartidagi AI-92 va AI-95 qanday olinadi?

328 million dollarlik yangi modernizatsiya loyihasi texnologik zanjirni to‘liq yangilaydi:

  • Naftani gidrotozalash: Maxsus qurilmalar yordamida xomashyo tarkibidagi oltingugurt va zararli aralashmalar maksimal darajada tozalanadi;

  • Izomerizatsiya jarayoni: Yengil fraksiyalardan olinadigan benzinning oktan soni sun’iy ravishda oshiriladi. Bu esa ichki bozorni sifatli, dvigatelga zarar yetkazmaydigan va ekologik toza Yevro-5 talabidagi AI-92 hamda AI-95 benzinlari bilan uzluksiz ta’minlash imkonini beradi;

  • Og‘ir qoldiqlarni chuqur qayta ishlash: Xomashyoni fraksiyalarga ajratish takomillashtirilib, chiqindilar va og‘ir qoldiqlardan ham yuqori qiymatli mahsulotlar olinadi.

Prezident Buxoro neft zavodida bo‘ldi: AI-92 va AI-95 ishlab chiqarish 2 barobar oshadi

Yillik quvvat 5 million tonnaga yetadi

Ushbu modernizatsiya to‘liq yakunlangach, Buxoro zavodining masshtabi sezilarli darajada kengayadi:

  • 2 barobarlik o‘sish: Korxonaning mavjud qayta ishlash quvvatiga yana 2,5 million tonna qo‘shiladi va umumiy yillik quvvat 5 million tonnaga yetkaziladi;

  • Ichki bozor va eksport muvozanati: Ishlab chiqarish hajmining keskin oshishi respublika ichki bozorida benzin taqchilligi va narxlar tebranishining oldini olish bilan birga, qo‘shni davlatlarga tayyor neft mahsulotlari eksportini karrasiga oshirish imkoniyatini yaratadi.

Davlatimiz rahbari yangi uskunalarni mavjud tizimga uyg‘un joriy etish, ishlarni yuqori sifatda yakunlash bo‘yicha ko‘rsatmalar berdi hamda jarayonda ishtirok etayotgan yetakchi xalqaro hamkorlar bilan istiqbolli rejalarni muhokama qildi.

Buxoro neftni qayta ishlash zavodiShavkat MirziyoyevYevro-5Qorovulbozor
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buxoroda neft saqlash omborida yong‘in sodir bo‘ldiBuxoroda neft saqlash omborida yong‘in sodir bo‘ldi15 sentabr 12:35Prezident “Texnochem” majmuasida bo‘ldi: Buxoroda benzin sifatini oshiruvchi zavod kengaymoqdaPrezident “Texnochem” majmuasida bo‘ldi: Buxoroda benzin sifatini oshiruvchi zavod kengaymoqdaBugun 16:44O‘zbekistonda gaz qazib olish qanchaga kamaygani ma’lum qilindiO‘zbekistonda gaz qazib olish qanchaga kamaygani ma’lum qilindi6 iyul 11:16O‘zbekiston va Serbiya savdoni bir necha barobar oshirishni rejalashtirdiO‘zbekiston va Serbiya savdoni bir necha barobar oshirishni rejalashtirdi8 sentabr 21:38O‘zbekistonga xorijdan kelgan pul miqdori ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonga xorijdan kelgan pul miqdori ma’lum bo‘ldiBugun 15:34Buxoroda elektr tarmoqlari 745 kilometrga uzaytiriladiBuxoroda elektr tarmoqlari 745 kilometrga uzaytiriladiBugun 12:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
Propanning yangi narxi: 15 noyabrdan suyultirilgan gaz narxi qancha bo‘ladi?
Propanning yangi narxi: 15 noyabrdan suyultirilgan gaz narxi qancha bo‘ladi?
30 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
30 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon
3 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi