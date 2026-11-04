Prezident Buxoro neft zavodida bo‘ldi: AI-92 va AI-95 ishlab chiqarish 2 barobar oshadi
O‘zbekiston yoqilg‘i-energetika xavfsizligini ta’minlash va aholini sifatli benzin mahsulotlari bilan kafolatli ta’minlash yo‘lida muhim strategik loyihaga qo‘l urilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev Qorovulbozor tumanida joylashgan Buxoro neftni qayta ishlash zavodiga (BNQIZ) tashrif buyurib, korxonani tubdan modernizatsiya qilish loyihasi bilan tanishdi.
Umumiy qiymati 328 million dollarni tashkil etuvchi ushbu ulkan tashabbus xomashyoni qayta ishlash hajmini ikki baravarga kengaytirish va to‘liq xalqaro «Yevro-5» ekologik standartlariga mos keluvchi yuqori oktanli yoqilg‘i ishlab chiqarishni ko‘paytirishga qaratilgan.
BNQIZ bugungi kunda: 3 200 dan ortiq ishchi va 12 trillionlik mahsulot
Mamlakatimizda yoqilg‘i ishlab chiqaruvchi eng yirik flagman sanalgan zavodning hozirgi iqtisodiy ko‘rsatkichlari salmoqli natijalarni ko‘rsatmoqda:
Ishchi o‘rinlari va ishlab chiqarish ko‘lami: Korxonada 3 ming 200 nafardan ziyod mahalliy mutaxassis va muhandislar mehnat qilmoqda;
9 oylik sarhisob: Joriy yilning to‘qqiz oyi davomida zavod tomonidan qiymati 12,1 trillion so‘mlik 1,36 million tonna neft mahsulotlari ishlab chiqarildi;
Eksport daromadlari: Mahsulot va xizmatlar eksporti 99,5 million dollarni tashkil etdi, yil yakuniga qadar esa bu marrani 116 million dollarga yetkazish rejalashtirilgan.
Yangi qurilmalar: Yevro-5 standartidagi AI-92 va AI-95 qanday olinadi?
328 million dollarlik yangi modernizatsiya loyihasi texnologik zanjirni to‘liq yangilaydi:
Naftani gidrotozalash: Maxsus qurilmalar yordamida xomashyo tarkibidagi oltingugurt va zararli aralashmalar maksimal darajada tozalanadi;
Izomerizatsiya jarayoni: Yengil fraksiyalardan olinadigan benzinning oktan soni sun’iy ravishda oshiriladi. Bu esa ichki bozorni sifatli, dvigatelga zarar yetkazmaydigan va ekologik toza Yevro-5 talabidagi AI-92 hamda AI-95 benzinlari bilan uzluksiz ta’minlash imkonini beradi;
Og‘ir qoldiqlarni chuqur qayta ishlash: Xomashyoni fraksiyalarga ajratish takomillashtirilib, chiqindilar va og‘ir qoldiqlardan ham yuqori qiymatli mahsulotlar olinadi.
Yillik quvvat 5 million tonnaga yetadi
Ushbu modernizatsiya to‘liq yakunlangach, Buxoro zavodining masshtabi sezilarli darajada kengayadi:
2 barobarlik o‘sish: Korxonaning mavjud qayta ishlash quvvatiga yana 2,5 million tonna qo‘shiladi va umumiy yillik quvvat 5 million tonnaga yetkaziladi;
Ichki bozor va eksport muvozanati: Ishlab chiqarish hajmining keskin oshishi respublika ichki bozorida benzin taqchilligi va narxlar tebranishining oldini olish bilan birga, qo‘shni davlatlarga tayyor neft mahsulotlari eksportini karrasiga oshirish imkoniyatini yaratadi.
Davlatimiz rahbari yangi uskunalarni mavjud tizimga uyg‘un joriy etish, ishlarni yuqori sifatda yakunlash bo‘yicha ko‘rsatmalar berdi hamda jarayonda ishtirok etayotgan yetakchi xalqaro hamkorlar bilan istiqbolli rejalarni muhokama qildi.
Izohlar 0
…