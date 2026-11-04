Prezident “Texnochem” majmuasida bo‘ldi: Buxoroda benzin sifatini oshiruvchi zavod kengaymoqda

·0·Iqtisodiyot
Prezident “Texnochem” majmuasida bo‘ldi: Buxoroda benzin sifatini oshiruvchi zavod kengaymoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev Buxoro tumanidagi «Texnochem» korxonasi faoliyati va neft-kimyo klasterini rivojlantirish rejalarini ko‘zdan kechirdi.
  • Hozirda 500 nafar mutaxassis ishlayotgan ushbu majmua yiliga 160 ming tonna nafta va gaz kondensatini qayta ishlab, yuqori sifatli yoqilg‘i hamda kimyoviy xomashyolar ishlab chiqarmoqda.

O‘zbekiston sanoat siyosatining strategik yo‘nalishlaridan biri — xomashyoni shunchaki sotish emas, balki tabiiy resurslarni chuqur qayta ishlab, yuqori qo‘shilgan qiymatga ega raqobatbardosh tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishdir. Prezident Shavkat Mirziyoyev Buxoro viloyatiga tashrifi davomida Buxoro tumanida joylashgan «Texnochem» korxonasi faoliyati va neft-kimyo klasterining istiqbolli rejalari bilan yaqindan tanishdi.

Ushbu majmua neft va gaz kondensati, nafta, metanol hamda piroliz distillyatini chuqur qayta ishlashga ixtisoslashgan bo‘lib, o‘z yo‘nalishi bo‘yicha respublikada yagona hisoblanadi.

Prezident “Texnochem” majmuasida bo‘ldi: Buxoroda benzin sifatini oshiruvchi zavod kengaymoqda

69 gektarlik maydon va noyob mahsulotlar ishlab chiqarish

Hozirgi kunda to‘liq faoliyat yuritayotgan korxona mamlakatning yoqilg‘i va kimyo bozoriga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda:

  • Ishlab chiqarish ko‘lami: 69 gektar maydonni egallagan ulkan majmuada 500 nafarga yaqin mahalliy mutaxassis mehnat qilmoqda;

  • Mavjud qayta ishlash quvvati: Yiliga 100 ming tonna piroliz distillyati hamda 160 ming tonna nafta va gaz kondensati qayta ishlanadi;

  • Kimyo va yoqilg‘i sanoati mahsulotlari: Bu yerda nafaqat yuqori sifatli yoqilg‘i, balki milliy sanoat uchun noyob xomashyolar olinadi. Xususan, avtomobil benzini sifati va oktan sonini oshiruvchi oktanbusterlar, shuningdek bo‘yoq, lak, yelim va maishiy kimyo vositalari uchun eng zarur eritgichlar ishlab chiqarilmoqda.

Prezident “Texnochem” majmuasida bo‘ldi: Buxoroda benzin sifatini oshiruvchi zavod kengaymoqda

2028 yilgacha 292 million dollarlik yangi bosqich: 700 ta yangi ish o‘rni

Davlatimiz rahbariga klasterning ikkinchi bosqichini ishga tushirish bo‘yicha taqdim etilgan investitsiyaviy loyiha miqyosi bilan ajralib turadi:

  • 292 million dollarlik investitsiya: 2028 yil yakuniga qadar kiritiladigan ushbu sarmoya gaz kondensati va naftani yanada chuqur qayta ishlash, aromatik uglevodorodlar hamda maxsus eritgichlar ishlab chiqarishni kengaytirishga yo‘naltiriladi;

  • Qo‘shimcha 400 ming tonnalik quvvat: Loyiha to‘liq ishga tushgach, yillik qayta ishlash hajmi yana 400 ming tonnaga oshadi va aholi uchun 700 ta yangi yuqori daromadli ish o‘rni yaratiladi;

  • Ishlab chiqarish va ta’lim uyg‘unligi: Yangi quvvatlar sabab texnolog, muhandis, kimyogar va laboratoriya mutaxassislariga talab keskin ortadi. Shu bois Prezident viloyatdagi kasbiy ta’lim muassasalari va sanoat korxonalari o‘rtasidagi dual ta’lim integratsiyasini zudlik bilan mustahkamlash bo‘yicha ko‘rsatma berdi.

Prezident “Texnochem” majmuasida bo‘ldi: Buxoroda benzin sifatini oshiruvchi zavod kengaymoqda

Eksport geografiyasi: Yevropa Ittifoqi va mintaqa bozorlari

Klaster nafaqat ichki bozorni ta’minlash, balki xalqaro maydonda mustahkam o‘rin egallashni maqsad qilgan:

  • 180 ming tonnalik eksport: Korxona Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Afg‘oniston hamda Yevropa Ittifoqi davlatlariga yiliga qariyb 180 ming tonna neft-kimyo mahsulotlari, avtobenzin va dizel yoqilg‘isini eksport qilish bo‘yicha shartnomalarni yo‘lga qo‘ymoqda;

  • Suyultirilgan gaz loyihasi: 2028–2030 yillarda yana 150 ming tonna suyultirilgan gazni qayta ishlash loyihasini ishga tushirish maqsadida yetakchi xorijiy hamkorlar bilan yakuniy muzokaralar olib borilmoqda.

Buxoro tumanidagi mazkur zamonaviy neft-kimyo klasteri mamlakatimizning tabiiy boyliklaridan maksimal darajada yuqori qiymat yaratish va yuqori texnologiyali mahsulotlarni xalqaro bozorlarga yetkazib berishda hal qiluvchi drayverga aylanmoqda.

Shavkat MirziyoyevTexnochemNeft-kimyo sanoatiBuxoro viloyati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fors ko‘rfazidan Isroilgacha: Eronning yangi nishonlarida qanday gigant inshootlar bor?Fors ko‘rfazidan Isroilgacha: Eronning yangi nishonlarida qanday gigant inshootlar bor?27 oktabr 09:44Buxoroda 300 mln dollarlik aeroport: 20 ta samolyot, BRT yo‘lagi va yangi xalqaro reyslarBuxoroda 300 mln dollarlik aeroport: 20 ta samolyot, BRT yo‘lagi va yangi xalqaro reyslarBugun 16:37O‘zbekistonda benzin nega qimmatlashmoqda: bozorda nima bo‘lyapti?O‘zbekistonda benzin nega qimmatlashmoqda: bozorda nima bo‘lyapti?8 sentabr 11:00Mintaqadagi eng qimmat benzin O‘zbekistondami? Yoqilg‘i narxi bo‘yicha yangi reytingMintaqadagi eng qimmat benzin O‘zbekistondami? Yoqilg‘i narxi bo‘yicha yangi reyting14 iyul 19:21O‘zbekistonga xorijdan kelgan pul miqdori ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonga xorijdan kelgan pul miqdori ma’lum bo‘ldiBugun 15:34Buxoroda elektr tarmoqlari 745 kilometrga uzaytiriladiBuxoroda elektr tarmoqlari 745 kilometrga uzaytiriladiBugun 12:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
Propanning yangi narxi: 15 noyabrdan suyultirilgan gaz narxi qancha bo‘ladi?
Propanning yangi narxi: 15 noyabrdan suyultirilgan gaz narxi qancha bo‘ladi?
30 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
30 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon
3 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi