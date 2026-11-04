Prezident “Texnochem” majmuasida bo‘ldi: Buxoroda benzin sifatini oshiruvchi zavod kengaymoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Shavkat Mirziyoyev Buxoro tumanidagi «Texnochem» korxonasi faoliyati va neft-kimyo klasterini rivojlantirish rejalarini ko‘zdan kechirdi.
- Hozirda 500 nafar mutaxassis ishlayotgan ushbu majmua yiliga 160 ming tonna nafta va gaz kondensatini qayta ishlab, yuqori sifatli yoqilg‘i hamda kimyoviy xomashyolar ishlab chiqarmoqda.
O‘zbekiston sanoat siyosatining strategik yo‘nalishlaridan biri — xomashyoni shunchaki sotish emas, balki tabiiy resurslarni chuqur qayta ishlab, yuqori qo‘shilgan qiymatga ega raqobatbardosh tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishdir. Prezident Shavkat Mirziyoyev Buxoro viloyatiga tashrifi davomida Buxoro tumanida joylashgan «Texnochem» korxonasi faoliyati va neft-kimyo klasterining istiqbolli rejalari bilan yaqindan tanishdi.
Ushbu majmua neft va gaz kondensati, nafta, metanol hamda piroliz distillyatini chuqur qayta ishlashga ixtisoslashgan bo‘lib, o‘z yo‘nalishi bo‘yicha respublikada yagona hisoblanadi.
69 gektarlik maydon va noyob mahsulotlar ishlab chiqarish
Hozirgi kunda to‘liq faoliyat yuritayotgan korxona mamlakatning yoqilg‘i va kimyo bozoriga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda:
Ishlab chiqarish ko‘lami: 69 gektar maydonni egallagan ulkan majmuada 500 nafarga yaqin mahalliy mutaxassis mehnat qilmoqda;
Mavjud qayta ishlash quvvati: Yiliga 100 ming tonna piroliz distillyati hamda 160 ming tonna nafta va gaz kondensati qayta ishlanadi;
Kimyo va yoqilg‘i sanoati mahsulotlari: Bu yerda nafaqat yuqori sifatli yoqilg‘i, balki milliy sanoat uchun noyob xomashyolar olinadi. Xususan, avtomobil benzini sifati va oktan sonini oshiruvchi oktanbusterlar, shuningdek bo‘yoq, lak, yelim va maishiy kimyo vositalari uchun eng zarur eritgichlar ishlab chiqarilmoqda.
2028 yilgacha 292 million dollarlik yangi bosqich: 700 ta yangi ish o‘rni
Davlatimiz rahbariga klasterning ikkinchi bosqichini ishga tushirish bo‘yicha taqdim etilgan investitsiyaviy loyiha miqyosi bilan ajralib turadi:
292 million dollarlik investitsiya: 2028 yil yakuniga qadar kiritiladigan ushbu sarmoya gaz kondensati va naftani yanada chuqur qayta ishlash, aromatik uglevodorodlar hamda maxsus eritgichlar ishlab chiqarishni kengaytirishga yo‘naltiriladi;
Qo‘shimcha 400 ming tonnalik quvvat: Loyiha to‘liq ishga tushgach, yillik qayta ishlash hajmi yana 400 ming tonnaga oshadi va aholi uchun 700 ta yangi yuqori daromadli ish o‘rni yaratiladi;
Ishlab chiqarish va ta’lim uyg‘unligi: Yangi quvvatlar sabab texnolog, muhandis, kimyogar va laboratoriya mutaxassislariga talab keskin ortadi. Shu bois Prezident viloyatdagi kasbiy ta’lim muassasalari va sanoat korxonalari o‘rtasidagi dual ta’lim integratsiyasini zudlik bilan mustahkamlash bo‘yicha ko‘rsatma berdi.
Eksport geografiyasi: Yevropa Ittifoqi va mintaqa bozorlari
Klaster nafaqat ichki bozorni ta’minlash, balki xalqaro maydonda mustahkam o‘rin egallashni maqsad qilgan:
180 ming tonnalik eksport: Korxona Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Afg‘oniston hamda Yevropa Ittifoqi davlatlariga yiliga qariyb 180 ming tonna neft-kimyo mahsulotlari, avtobenzin va dizel yoqilg‘isini eksport qilish bo‘yicha shartnomalarni yo‘lga qo‘ymoqda;
Suyultirilgan gaz loyihasi: 2028–2030 yillarda yana 150 ming tonna suyultirilgan gazni qayta ishlash loyihasini ishga tushirish maqsadida yetakchi xorijiy hamkorlar bilan yakuniy muzokaralar olib borilmoqda.
Buxoro tumanidagi mazkur zamonaviy neft-kimyo klasteri mamlakatimizning tabiiy boyliklaridan maksimal darajada yuqori qiymat yaratish va yuqori texnologiyali mahsulotlarni xalqaro bozorlarga yetkazib berishda hal qiluvchi drayverga aylanmoqda.
Izohlar 0
…