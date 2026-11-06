Higgsfield asoschisi Aleks Mashrabov Qozog‘iston fuqarosi bo‘ldi

·46·Dunyo
Higgsfield asoschisi Aleks Mashrabov Qozog‘iston fuqarosi bo‘ldi

Higgsfield AI kompaniyasi hammuassisi va bosh direktori Aleks Mashrabov Qozog‘iston fuqaroligini qabul qildi. Mamlakat prezidenti Qosim-Jomart Toqayev tegishli farmonni 30 oktyabr kuni imzolagan. Bu haqda Qozog‘iston sun’iy intellekt va raqamli rivojlanish vaziri Jaslan Madiyev ma’lum qildi.

Qozog‘iston pasportini Mashrabovga vazirning o‘zi topshirgan. Madiyevning aytishicha, mamlakat xalqaro miqyosda raqobatlasha oladigan sun’iy intellekt mutaxassislari va texnologik loyihalarni o‘z ekotizimiga jalb etishdan manfaatdor.

Aleks Mashrabov sun’iy intellekt yordamida tasvir va videolar yaratish imkonini beruvchi Higgsfield AI platformasining hammuassisi hisoblanadi. Ushbu kompaniyaga Mashrabov Yerzat Dulat bilan birgalikda asos solgan.

Tadbirkorning oilaviy ildizlari O‘zbekiston bilan bog‘liq. Uning otasi O‘zbekistondan. Biroq Mashrabov Qozog‘iston fuqaroligini qabul qilishidan avval qaysi davlat pasportiga ega bo‘lgani haqida ochiq manbalarda aniq ma’lumot yo‘q.

Aleks MashrabovHiggsfield AIQosim-Jomart ToqayevJaslan Madiyev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Rahmonov davlat rahbari bilan aloqasi haqida ochiq gapirdi — 19 ta g‘alaba siri!Shavkat Rahmonov davlat rahbari bilan aloqasi haqida ochiq gapirdi — 19 ta g‘alaba siri!11 sentabr 08:00Qozog‘iston “Do‘stlik” orqali neft eksportini qayta tiklamoqchi: Moskvaga so‘rov yuborildiQozog‘iston “Do‘stlik” orqali neft eksportini qayta tiklamoqchi: Moskvaga so‘rov yuborildi4 noyabr 22:57«Qozog‘iston Rossiyaga topshiradimi yoki BMT qutqarib qoladi?»: Chechenistonlik Mansur Movlayev ishi«Qozog‘iston Rossiyaga topshiradimi yoki BMT qutqarib qoladi?»: Chechenistonlik Mansur Movlayev ishi11 sentabr 14:57Muhim muloqot: Toqayev Putin bilan bo‘lajak oliy darajadagi uchrashuvlar rejasini kelishib oldiMuhim muloqot: Toqayev Putin bilan bo‘lajak oliy darajadagi uchrashuvlar rejasini kelishib oldi22 sentabr 08:43Qozog‘istonda “kulrang” bug‘doy sxemasi fosh bo‘ldi: 11 mlrd tengelik don chetga noqonuniy chiqarilganQozog‘istonda “kulrang” bug‘doy sxemasi fosh bo‘ldi: 11 mlrd tengelik don chetga noqonuniy chiqarilgan30 sentabr 23:18Gruziyada 13 yoshli Ozarbayjon fuqarosi egizak farzandli bo‘ldiGruziyada 13 yoshli Ozarbayjon fuqarosi egizak farzandli bo‘ldi3 oktabr 14:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi