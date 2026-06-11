Digital Asset kompaniyasi a16z boshchiligida 355 million dollar jalb qildi
Digital Asset Holdings kompaniyasi Andreessen Horowitz (a16z) kripto boʻlinmasi boshchiligidagi yangi investitsiya raundida 355 million dollar mablagʻ toʻpladi. Bu Uoll-strit moliya institutlarining blokcheyn infratuzilmasiga boʻlgan qiziqishi ortib borayotganidan dalolat beradi. Bloomberg Law maʼlumotlariga koʻra, ushbu bitimdan soʻng Digital Asset kompaniyasining bozor qiymati qariyb 2 milliard dollarga yetdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Investitsiya raundida a16z crypto 100 million dollar ajratgan boʻlsa, 7RIDGE, Abu Dhabi Investment Authority, Citadel Securities va Optiver kabi yirik tashkilotlar ham ishtirok etdi. Jalb qilingan kapital Digital Asset tomonidan ishlab chiqilgan Canton Network tarmogʻini kengaytirishga yoʻnaltiriladi. Ushbu tarmoq moliya institutlariga anʼanaviy qimmatli qogʻozlarni tokenizatsiya qilish va tijorat sirlarini saqlagan holda hisob-kitoblarni amalga oshirish imkonini beradi.
Canton Network hozirda Goldman Sachs, BNY Mellon, BNP Paribas, Standard Chartered, Société Générale va Deutsche Börse kabi dunyoning eng yirik banklari tomonidan sinovdan oʻtkazilmoqda. Digital Asset bosh ijrochi direktori Yuval Rooz kompaniyaning 12 yillik murakkab yoʻlini eslab, muvaffaqiyatsizliklar va xatolarga qaramay, institutsional blokcheyn yoʻnalishidan voz kechmaganliklarini taʼkidladi.
Kompaniya oʻtgan yillar davomida ham yirik investitsiyalarni jalb qilgan. Xususan, 2025-yil iyun oyida DRW Venture Capital, Tradeweb va Goldman Sachs kabi investorlardan 135 million dollar, dekabrda esa BNY Mellon, Nasdaq va S&P Global ishtirokida 50 million dollar mablagʻ olingan edi. Avvalroq JPMorgan, Citi va IBM kabi gigantlar ham loyihaga sarmoya kiritgan.
…