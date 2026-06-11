Digital Asset kompaniyasi a16z boshchiligida 355 million dollar jalb qildi

·14·Iqtisodiyot
Digital Asset kompaniyasi a16z boshchiligida 355 million dollar jalb qildi

Digital Asset Holdings kompaniyasi Andreessen Horowitz (a16z) kripto boʻlinmasi boshchiligidagi yangi investitsiya raundida 355 million dollar mablagʻ toʻpladi. Bu Uoll-strit moliya institutlarining blokcheyn infratuzilmasiga boʻlgan qiziqishi ortib borayotganidan dalolat beradi. Bloomberg Law maʼlumotlariga koʻra, ushbu bitimdan soʻng Digital Asset kompaniyasining bozor qiymati qariyb 2 milliard dollarga yetdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Investitsiya raundida a16z crypto 100 million dollar ajratgan boʻlsa, 7RIDGE, Abu Dhabi Investment Authority, Citadel Securities va Optiver kabi yirik tashkilotlar ham ishtirok etdi. Jalb qilingan kapital Digital Asset tomonidan ishlab chiqilgan Canton Network tarmogʻini kengaytirishga yoʻnaltiriladi. Ushbu tarmoq moliya institutlariga anʼanaviy qimmatli qogʻozlarni tokenizatsiya qilish va tijorat sirlarini saqlagan holda hisob-kitoblarni amalga oshirish imkonini beradi.

Canton Network hozirda Goldman Sachs, BNY Mellon, BNP Paribas, Standard Chartered, Société Générale va Deutsche Börse kabi dunyoning eng yirik banklari tomonidan sinovdan oʻtkazilmoqda. Digital Asset bosh ijrochi direktori Yuval Rooz kompaniyaning 12 yillik murakkab yoʻlini eslab, muvaffaqiyatsizliklar va xatolarga qaramay, institutsional blokcheyn yoʻnalishidan voz kechmaganliklarini taʼkidladi.

Kompaniya oʻtgan yillar davomida ham yirik investitsiyalarni jalb qilgan. Xususan, 2025-yil iyun oyida DRW Venture Capital, Tradeweb va Goldman Sachs kabi investorlardan 135 million dollar, dekabrda esa BNY Mellon, Nasdaq va S&P Global ishtirokida 50 million dollar mablagʻ olingan edi. Avvalroq JPMorgan, Citi va IBM kabi gigantlar ham loyihaga sarmoya kiritgan.

Digital AssetBlokcheynInvestitsiyaCanton NetworkUoll-strit
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Audiera’ning BEAT tokeni bir oyda 1500 foizga oʻsib, Bitcoin va Ethereum’ni ortda qoldirdiAudiera’ning BEAT tokeni bir oyda 1500 foizga oʻsib, Bitcoin va Ethereum’ni ortda qoldirdiBugun, 13:37Yaponiya kriptovalyutalar uchun ETF va soliq islohotini joriy etmoqdaYaponiya kriptovalyutalar uchun ETF va soliq islohotini joriy etmoqdaBugun, 13:13Vengriya kriptovalyuta savdosidagi cheklovlarni bekor qilmoqdaVengriya kriptovalyuta savdosidagi cheklovlarni bekor qilmoqdaBugun, 13:13O‘zbekistonda baliq yetishtirish hajmi yaqin yillarda 5 barobarga oshiriladiO‘zbekistonda baliq yetishtirish hajmi yaqin yillarda 5 barobarga oshiriladiBugun, 12:55AI modellari kripto xavfsizlikda zaifliklar apokalipsisiga sabab boʻldiAI modellari kripto xavfsizlikda zaifliklar apokalipsisiga sabab boʻldiBugun, 12:1512 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi12 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi