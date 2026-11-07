Yoqutistonda eng noyob tabiiy ko‘k olmos topildi — uning noyobligi va qiymati nimada?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yoqutistondagi Naqin kimberlit maydonida Rossiya tarixida ilk bor zargarlik sifatiga ega 2,74 karatli tabiiy ko'k olmos topildi.
- IIb tipiga mansub ushbu noyob kristal tarkibida bor moddasi mavjud bo'lib, u hech qanday ichki nuqsonlarsiz mukammal tozalikka ega.
- Mazkur tarixiy toshga sayqal berib, uni jahon durdonasiga aylantirish uchun 11 nafar yuqori malakali mutaxassis safarbar etildi.
Rossiya konchilik va zargarlik tarixida misli ko‘rilmagan voqea yuz berdi: Yoqutistondagi Naqin kimberlit maydonida zargarlik sifatiga ega bo‘lgan ilk tabiiy ko‘k olmos qazib olindi.
«ALROSA» kompaniyasi matbuot xizmatining ma’lum qilishicha, og‘irligi 2,74 karat bo‘lgan ushbu noyob kristal mamlakat hududidagi konlarda topilgan birinchi tasdiqlangan ko‘k olmos sifatida tarixga kirdi. Mutaxassislar bunday topilmani geologiya va zargarlik olamidagi haqiqiy sensatsiya deb atamoqda.
Nima sababdan bu tosh dunyodagi eng qimmatbaho hisoblanadi?
Topilgan tosh IIb tipidagi olmoslar toifasiga kiradi. Uning noyobligi bir nechta o‘ziga xos xususiyatlar bilan izohlanadi:
0,1 foizlik kamyoblik: Yer yuzidagi barcha tabiiy olmoslarning bor-yo‘g‘i 0,1 foizigina IIb turiga mansub bo‘lib, ular sayyoraning eng qimmat va noyob javohirlari sirasiga kiradi;
Kristall tarkibidagi bor moddasi: Toshning o‘ziga xos g‘aroyib ko‘k rangi uning kristall panjarasidagi uglerod atomlari o‘rnini bor atomlari egallagani hisobiga hosil bo‘ladi;
Mutlaq benuqsonlik: Eng hayratlanarlisi, mazkur kristallda hech qanday ichki nuqsonlar yoki aralashmalar mavjud emas. Mukammal tabiiy tozalik va noyob rang uyg‘unligi uning qiymatini bir necha barobar oshirib yuboradi;
Ustida 11 nafar usta ishlamoqda: Bu tarixiy toshga sayqal berish va uni jahon durdonasiga aylantirish uchun kompaniyaning 11 nafar yuqori malakali eng kuchli mutaxassisi safarbar etilgan.
Afsonaviy «Taverne» va «Xoup» olmosi bilan qanday bog‘liqligi bor?
Tarixda aynan shu turdagi (IIb) eng yirik va mashhur tosh 1650 yilda Hindistondan keltirilgan 115,16 karatli «Tavernening ko‘k olmosi» hisoblanadi.
Ushbu afsonaviy toshga ishlov berish natijasida bugungi kunda Vashingtondagi Smitson instituti muzeyida saqlanayotgan mashhur «Xoup» (Hope Diamond) olmosi dunyoga kelgan. Tarix davomida unga Fransiya qirollari Lyudovik XIV, Lyudovik XV, Lyudovik XVI, Buyuk Britaniya qiroli Georg IV hamda mashhur zargar Per Kamil Karte egalik qilgan.
Yoqutistonda topilgan 2,74 karatli ko‘k olmos esa bir tomondan Naqin konida bor moddasiga ega toshlar borligini ilmiy jihatdan isbotlagan bo‘lsa, ikkinchi tomondan dunyoning eng sara kolleksiyalaridan joy olishga da’vogarlik qilmoqda.
Izohlar 0
…