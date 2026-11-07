Yoqutistonda eng noyob tabiiy ko‘k olmos topildi — uning noyobligi va qiymati nimada?

·94·Dunyo
Yoqutistonda eng noyob tabiiy ko‘k olmos topildi — uning noyobligi va qiymati nimada?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yoqutistondagi Naqin kimberlit maydonida Rossiya tarixida ilk bor zargarlik sifatiga ega 2,74 karatli tabiiy ko'k olmos topildi.
  • IIb tipiga mansub ushbu noyob kristal tarkibida bor moddasi mavjud bo'lib, u hech qanday ichki nuqsonlarsiz mukammal tozalikka ega.
  • Mazkur tarixiy toshga sayqal berib, uni jahon durdonasiga aylantirish uchun 11 nafar yuqori malakali mutaxassis safarbar etildi.

Rossiya konchilik va zargarlik tarixida misli ko‘rilmagan voqea yuz berdi: Yoqutistondagi Naqin kimberlit maydonida zargarlik sifatiga ega bo‘lgan ilk tabiiy ko‘k olmos qazib olindi.

«ALROSA» kompaniyasi matbuot xizmatining ma’lum qilishicha, og‘irligi 2,74 karat bo‘lgan ushbu noyob kristal mamlakat hududidagi konlarda topilgan birinchi tasdiqlangan ko‘k olmos sifatida tarixga kirdi. Mutaxassislar bunday topilmani geologiya va zargarlik olamidagi haqiqiy sensatsiya deb atamoqda.

Nima sababdan bu tosh dunyodagi eng qimmatbaho hisoblanadi?

Topilgan tosh IIb tipidagi olmoslar toifasiga kiradi. Uning noyobligi bir nechta o‘ziga xos xususiyatlar bilan izohlanadi:

  • 0,1 foizlik kamyoblik: Yer yuzidagi barcha tabiiy olmoslarning bor-yo‘g‘i 0,1 foizigina IIb turiga mansub bo‘lib, ular sayyoraning eng qimmat va noyob javohirlari sirasiga kiradi;

  • Kristall tarkibidagi bor moddasi: Toshning o‘ziga xos g‘aroyib ko‘k rangi uning kristall panjarasidagi uglerod atomlari o‘rnini bor atomlari egallagani hisobiga hosil bo‘ladi;

  • Mutlaq benuqsonlik: Eng hayratlanarlisi, mazkur kristallda hech qanday ichki nuqsonlar yoki aralashmalar mavjud emas. Mukammal tabiiy tozalik va noyob rang uyg‘unligi uning qiymatini bir necha barobar oshirib yuboradi;

  • Ustida 11 nafar usta ishlamoqda: Bu tarixiy toshga sayqal berish va uni jahon durdonasiga aylantirish uchun kompaniyaning 11 nafar yuqori malakali eng kuchli mutaxassisi safarbar etilgan.

Afsonaviy «Taverne» va «Xoup» olmosi bilan qanday bog‘liqligi bor?

Tarixda aynan shu turdagi (IIb) eng yirik va mashhur tosh 1650 yilda Hindistondan keltirilgan 115,16 karatli «Tavernening ko‘k olmosi» hisoblanadi.

Ushbu afsonaviy toshga ishlov berish natijasida bugungi kunda Vashingtondagi Smitson instituti muzeyida saqlanayotgan mashhur «Xoup» (Hope Diamond) olmosi dunyoga kelgan. Tarix davomida unga Fransiya qirollari Lyudovik XIV, Lyudovik XV, Lyudovik XVI, Buyuk Britaniya qiroli Georg IV hamda mashhur zargar Per Kamil Karte egalik qilgan.

Yoqutistonda topilgan 2,74 karatli ko‘k olmos esa bir tomondan Naqin konida bor moddasiga ega toshlar borligini ilmiy jihatdan isbotlagan bo‘lsa, ikkinchi tomondan dunyoning eng sara kolleksiyalaridan joy olishga da’vogarlik qilmoqda.

ALROSANaqin koniko‘k olmosXoup olmosi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda yetti ishchi 52 ming dollarlik olmos topib oldiHindistonda yetti ishchi 52 ming dollarlik olmos topib oldi12 avgust 16:39Trampga 321 brilliantli noyob uzuk sovg‘a qilindiTrampga 321 brilliantli noyob uzuk sovg‘a qilindi1 iyul 10:17Trampga 321 brilliantli noyob oltin uzuk sovg‘a qilindiTrampga 321 brilliantli noyob oltin uzuk sovg‘a qilindi30 iyun 13:15“O‘z mudofaamizda bo‘shliq paydo bo‘ladi”: Germaniya Kiyevga Patriot tizimini berishni to‘xtatdi“O‘z mudofaamizda bo‘shliq paydo bo‘ladi”: Germaniya Kiyevga Patriot tizimini berishni to‘xtatdiBugun 14:14Ryuttedan kutilmagan burilish: U Putin va Tramp o‘rtasidagi yaqinlashuvni muhim deb atadiRyuttedan kutilmagan burilish: U Putin va Tramp o‘rtasidagi yaqinlashuvni muhim deb atadiBugun 14:09Italiyalik pochtalon 2,7 tonna bir sentlik tanga yig‘ib, mahalliy afsonaga aylandiItaliyalik pochtalon 2,7 tonna bir sentlik tanga yig‘ib, mahalliy afsonaga aylandiBugun 14:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi