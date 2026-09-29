Pekin va Vashington kelishdi: AQSH va Xitoy 60 mlrd dollarlik bojlarni bekor qiladi

·10·Dunyo
Pekin va Vashington kelishdi: AQSH va Xitoy 60 mlrd dollarlik bojlarni bekor qiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH va Xitoy umumiy qiymati 60 milliard dollarlik tovarlar uchun o‘zaro bojxona to‘lovlarini pasaytirish bo‘yicha rasmiy kelishuvga erishdi, bunda har bir davlat 30 milliard dollarlik mahsulotlar bo‘yicha cheklovlarni yengillashtiradi.
  • Ushbu savdo sulhi 2027 yil 10 yanvargacha uzaytirildi va undan strategik ahamiyatga ega bo‘lgan suyultirilgan tabiiy gaz (STG) va neft chetlab o‘tildi.

Si Szinpin Vashingtonda Donald Trampning qo‘lini siqmoqda, 2026 yil 25 sentyabr Foto: Bloomberg

Dunyoning ikki yirik iqtisodiy giganti — AQSH va Xitoy savdo urushidagi keskinlikni yumshatish yo‘lida muhim tarixiy qadamni tashladi. «Reuters» agentligining xabar berishicha, ikki davlat umumiy qiymati 60 milliard dollarlik tovarlar uchun o‘zaro bojxona to‘lovlarini pasaytirish bo‘yicha rasmiy kelishuvga erishdi. AQSH savdo vakili Jeymison Grinning ma’lum qilishicha, tomonlarning har biri 30 milliard dollarlik mahsulotlar bo‘yicha cheklovlarni yengillashtirishni o‘z zimmasiga olgan.

Ushbu muhim qaror va savdo sulhining 2027 yil 10 yanvargacha uzaytirilishi AQSH prezidenti Donald Tramp va Xitoy rahbari Si Szinpinning Vashingtondagi sammitining asosiy natijasi bo‘ldi. Kelishuv ro‘yxatidan Amerikaning qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, kosmetika va tibbiyot buyumlaridan tortib, Xitoyning maishiy texnikalari, o‘yinchoqlari va bayram jihozlarigacha bo‘lgan keng turdagi tovarlar joy olgan bo‘lsa-da, strategik ahamiyatga ega bo‘lgan suyultirilgan tabiiy gaz (STG) va neft ro‘yxatga kiritilmadi.

«60 milliardlik savdo, neftsiz sulh va Tramp–Si bitimi»: Muzokaralarning 5 ta asosiy nuqtasi

Pekin va Vashington o‘rtasidagi savdo bitimi bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • Har tomondan 30 milliard dollarlik yengillik: Ikkala davlat jami 60 milliard dollarlik mahsulotlarga o‘zaro bojlarni sezilarli pasaytiradi;

  • AQSH agrosanoati uchun 17 milliard dollarlik bozor: Xitoy Amerikadan jo‘xori, bug‘doy, go‘sht, sut va yog‘ mahsulotlari importiga qo‘yilgan bojlarni kamaytiradi;

  • Xitoyning maishiy mahsulotlari va o‘yinchoqlari: AQSHga kiruvchi kichik texnikalar (tosterlar, qahva mashinalari), bolalar o‘rindiqlari, idish-tovoq va archa chiroqlari bojdan ozod bo‘ladi;

  • Neft va gaz cheklovlari saqlab qolindi: Energetika sohasining strategik resurslari — suyultirilgan gaz (STG) va xom neft bojlar kamaytiriladigan ro‘yxatga kiritilmadi;

  • Sulh muddati uzaytirildi va ko‘mir kelishuvi: Savdo bo‘yicha vaqtinchalik sulh 2027 yil 10 yanvargacha cho‘zildi; shuningdek, Xitoy 2027–2028 yillarda AQSHdan 10 million tonna ko‘mir xarid qilishga rozi bo‘ldi.

AQSH va Xitoy savdo sulhi bo‘yicha o‘zaro imtiyozlar tasnifi

Tomonlar bojlarini qisqartirishi belgilangan mahsulot guruhlari va shartlar jadvali:

Kelishuv mezonlari

AQSH tomonidan beriladigan imtiyozlar

Xitoy tomonidan beriladigan imtiyozlar

Yengillashtirish hajmi

30 milliard dollarlik mahsulotlar

30 milliard dollarlik mahsulotlar

Asosiy tovar guruhlari

Maishiy texnikalar (toster, qahva mashinasi), idish-tovoq, choyshablar

Don (jo‘xori, bug‘doy, jo‘xori uni), go‘sht, sut mahsulotlari, o‘simlik yog‘i

Iste’mol va sanoat mollari

Bolalar avtoo‘rindiqlari, o‘yinchoqlar, feyerverklar, sun’iy gullar

Baliq va dengiz mahsulotlari, yog‘och va yog‘och materiallari

Maxsus soha mahsulotlari

Yangi yil bezaklari va girlyandalar

Amerika kosmetikasi va tibbiy asbob-uskunalari

Istisno qilingan resurslar

Yuqori texnologiyalar va chiplar cheklovlari

Suyultirilgan tabiiy gaz (STG), neft va soya dukkaklari

Qo‘shimcha majburiyatlar

Investitsiyalar bo‘yicha muntazam maslahatlashuv

2027–2028 yillarda 10 mln tonna AQSH ko‘mirini sotib olish

Iqtisodiy va geosiyosiy ekspertiza: Nega Vashington va Pekin neftsiz kelishuvni tanladi?

Xalqaro savdo tahlilchilari, iqtisodchilar va siyosatshunoslarning xulosalari:

  • «Iste’mol savatchasi manfaati va inflyatsiya bosimi»: AQSHda ham, Xitoyda ham narxlar o‘sishi va fuqarolarning xarid qobiliyati asosiy ijtimoiy masala bo‘lib turibdi; kundalik maishiy buyumlar, arzon kiyim-kechak va asosiy oziq-ovqat turlariga bojlarni tushirish ikkala mamlakat ichki bozorlaridagi inflyatsiya bosimini pasaytirishga qaratilgan pragmatik qadamdir;

  • Neft va gaz — geosiyosiy nazorat quroli: Energoresurslarning (neft va gaz) bojlar ro‘yxatiga kiritilmagani Pekin va Vashingtonning energetika masalasida bir-biriga to‘liq bog‘lanib qolishni istamayotganidan dalolat beradi; AQSH o‘z xomashyosini saqlab qolish yoki boshqa sheriklarga yo‘naltirishni afzal ko‘rmoqda, Xitoy esa energiya manbalarini diversifikatsiya qilish siyosatini davom ettirmoqda;

  • «10 yanvargacha olingan taym-aut»: Savdo sulhining uzaytirilishi tomonlarga global bozorlar beqarorligini jilovlash uchun vaqt beradi; biroq texnologik sektordagi raqobat va mikrochiplar ustidagi cheklovlar yechilmas ekan, savdo munosabatlaridagi to‘liq barqarorlik haqida gapirishga hali erta.

Sizningcha, AQSH va Xitoy o‘rtasidagi ushbu 60 milliard dollarlik yangi savdo kelishuvi jahon iqtisodiyotiga uzoq kutilgan xotirjamlik olib kela oladimi yoki energetika va texnologiya bo‘yicha ziddiyatlar yangi savdo urushiga turtki beradimi? Ikki yirik davlatning bunday kelishuvlari Markaziy Osiyo va O‘zbekiston bozorlariga qanday ta’sir ko‘rsatadi deb hisoblaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon savdosidagi ushbu muhim burilish tahlilini do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

Si SzinpinDonald TrampAQSH-Xitoy savdo kelishuviTramp-Si bitimi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Si Szinpin Vashingtonga kelmoqda — Tramp Xitoy bilan ulkan kelishuv tayyorlayaptimi?Si Szinpin Vashingtonga kelmoqda — Tramp Xitoy bilan ulkan kelishuv tayyorlayaptimi?16 sentabr 08:45«Tehronga maxfiy qo‘ng‘iroq!»: Xitoy Erondan yamanlik xusiylarni jilovlashni so‘radi«Tehronga maxfiy qo‘ng‘iroq!»: Xitoy Erondan yamanlik xusiylarni jilovlashni so‘radi17 sentabr 21:33Zilziladan so‘ng: Kolumbiya Trampdan bojlarni to‘xtatib turishni so‘radiZilziladan so‘ng: Kolumbiya Trampdan bojlarni to‘xtatib turishni so‘radi16 avgust 12:50Si Szinpin tarixiy davlat tashrifi bilan AQSHga uchdi: Dunyo taqdiri qanday hal qilinadi?Si Szinpin tarixiy davlat tashrifi bilan AQSHga uchdi: Dunyo taqdiri qanday hal qilinadi?23 sentabr 08:30Trampning tarif siyosati AQSHga $200 mlrdlik zarba berdiTrampning tarif siyosati AQSHga $200 mlrdlik zarba berdi26 iyul 22:55Xitoy Afrikaning deyarli barcha davlatlariga bojlarni bekor qildiXitoy Afrikaning deyarli barcha davlatlariga bojlarni bekor qildi1 may 21:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota