SpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi haqida barcha tafsilotlar

·62·Texno
SpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi haqida barcha tafsilotlar

SpaceX koʻp yillardan buyon qayta foydalaniladigan raketa uchirishlari, Starlink sunʼiy yoʻldosh tarmogʻining kengayishi va, albatta, uning asoschisi Elon Musk tufayli investorlar hamda keng jamoatchilik eʼtiborida boʻlib kelmoqda. Biroq kompaniyaning 24 yillik tarixida hech narsa kutilayotgan IPO (aksiyalarning birlamchi ommaviy joylashtirilishi) bilan tenglasha olmaydi. Kompaniya oʻzining 555,6 million dona aksiyasini har birini 135 dollardan baholab, jami 75 milliard dollar jalb qilishni rejalashtirmoqda, bu esa uni tarixdagi eng yirik IPOga aylantiradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu kelishuv Elon Muskni dunyodagi ilk trillionerga aylantirishi kutilmoqda. SpaceX oʻz debyutini NASDAQ birjasida amalga oshiradi va rasmiy listing eʼlon qilinganidan soʻng aksiyalar narxi real vaqt rejimida kuzatib boriladi. Moliyaviy tahlilchilar va Bloomberg hamda CNBC kabi yirik nashrlar ushbu jarayonni jonli efirda yoritib, bozordagi har bir oʻzgarishni diqqat bilan kuzatmoqda.

Kompaniyaning S-1 hisoboti baʼzi hayratlanarli raqamlarni ochib berdi. Masalan, SpaceX 2025-yilda 18 milliard dollardan ortiq daromad koʻrgan boʻlsa-da, 4,9 milliard dollar zarar koʻrgan. Bu kompaniya tashkil etilganidan beri koʻrilgan jami 37 milliard dollarlik zararning bir qismidir. Shunga qaramay, Elon Musk kompaniyadagi ovoz berish huquqining 85,1 foiziga egalik qilib, boshqaruvni toʻliq oʻz qoʻlida saqlab qolmoqda.

Ushbu IPO nafaqat Musk uchun, balki kompaniya xodimlari uchun ham katta moliyaviy imkoniyatdir. New York Times nashrining xabar berishicha, aksiyalar savdosi natijasida SpaceX’ning 4400 nafarga yaqin xodimi millionerga aylanishi mumkin. Hozirda barcha eʼtibor aksiyalarning bozorga chiqish vaqti va uning texnologiya olamidagi kelajakdagi oʻrniga qaratilgan.

SpaceXElon MuskIPONASDAQStarlink
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Yaponiya investorlaridan 2,2 milliard dollar jalb qilmoqdaSpaceX Yaponiya investorlaridan 2,2 milliard dollar jalb qilmoqdaBugun, 14:56NVIDIA kompaniyasi yangi Vera protsessorlari uchun Xitoydan buyurtmalar olishni boshladiNVIDIA kompaniyasi yangi Vera protsessorlari uchun Xitoydan buyurtmalar olishni boshladiBugun, 14:27Huawei ekotizimidagi HarmonyOS qurilmalari soni 1,3 milliarddan oshdiHuawei ekotizimidagi HarmonyOS qurilmalari soni 1,3 milliarddan oshdiBugun, 13:52Microsoft Edge brauzeri tezlashtirilgan yangilanish tizimiga oʻtadiMicrosoft Edge brauzeri tezlashtirilgan yangilanish tizimiga oʻtadiBugun, 12:57Titan qotili ilk bor jonli koʻrinishda: GeForce RTX 2080 Ti Super namoyish etildiTitan qotili ilk bor jonli koʻrinishda: GeForce RTX 2080 Ti Super namoyish etildiBugun, 11:56AQSHda josuslik haqidagi qonun muddati ilk bor tugamoqdaAQSHda josuslik haqidagi qonun muddati ilk bor tugamoqdaBugun, 11:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi