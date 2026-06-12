SpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi haqida barcha tafsilotlar
SpaceX koʻp yillardan buyon qayta foydalaniladigan raketa uchirishlari, Starlink sunʼiy yoʻldosh tarmogʻining kengayishi va, albatta, uning asoschisi Elon Musk tufayli investorlar hamda keng jamoatchilik eʼtiborida boʻlib kelmoqda. Biroq kompaniyaning 24 yillik tarixida hech narsa kutilayotgan IPO (aksiyalarning birlamchi ommaviy joylashtirilishi) bilan tenglasha olmaydi. Kompaniya oʻzining 555,6 million dona aksiyasini har birini 135 dollardan baholab, jami 75 milliard dollar jalb qilishni rejalashtirmoqda, bu esa uni tarixdagi eng yirik IPOga aylantiradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu kelishuv Elon Muskni dunyodagi ilk trillionerga aylantirishi kutilmoqda. SpaceX oʻz debyutini NASDAQ birjasida amalga oshiradi va rasmiy listing eʼlon qilinganidan soʻng aksiyalar narxi real vaqt rejimida kuzatib boriladi. Moliyaviy tahlilchilar va Bloomberg hamda CNBC kabi yirik nashrlar ushbu jarayonni jonli efirda yoritib, bozordagi har bir oʻzgarishni diqqat bilan kuzatmoqda.
Kompaniyaning S-1 hisoboti baʼzi hayratlanarli raqamlarni ochib berdi. Masalan, SpaceX 2025-yilda 18 milliard dollardan ortiq daromad koʻrgan boʻlsa-da, 4,9 milliard dollar zarar koʻrgan. Bu kompaniya tashkil etilganidan beri koʻrilgan jami 37 milliard dollarlik zararning bir qismidir. Shunga qaramay, Elon Musk kompaniyadagi ovoz berish huquqining 85,1 foiziga egalik qilib, boshqaruvni toʻliq oʻz qoʻlida saqlab qolmoqda.
Ushbu IPO nafaqat Musk uchun, balki kompaniya xodimlari uchun ham katta moliyaviy imkoniyatdir. New York Times nashrining xabar berishicha, aksiyalar savdosi natijasida SpaceX’ning 4400 nafarga yaqin xodimi millionerga aylanishi mumkin. Hozirda barcha eʼtibor aksiyalarning bozorga chiqish vaqti va uning texnologiya olamidagi kelajakdagi oʻrniga qaratilgan.
…