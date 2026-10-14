Rossiyada Yaponiyaning yirik nashri muxbiri josuslikda ayblanib, hibsga olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiya Federal xavfsizlik xizmati (FXX)
- Yaponiyaning Hokkaido Shimbun gazetasi muxbiri Imai Yuki ni Saxalin viloyatida josuslikda gumon qilib qo‘lga oldi.
- Rossiya maxsus xizmatining talqiniga ko‘ra, jurnalist Yaponiya razvedkasi topshirig‘i bilan Rossiyaning mudofaa qobiliyatiga daxldor axborotlarni, xususan, Kuril orollarida safarbar qilinganlar va ko‘ngilli sifatida jalb qilinganlar soniga oid maxfiy ma’lumotlarni to‘plagan.
Rossiya Federal xavfsizlik xizmati (FXX) Yaponiyaning nufuzli Hokkaido Shimbun gazetasi muxbiri Imai Yukini josuslikda gumon qilib, Saxalin viloyatida qo‘lga oldi. Rossiya OAVlari bergan ma’lumotlarga ko‘ra, jurnalist mamlakat hududidan uchib ketish arafasida ushlangan va zudlik bilan maxsus reys orqali Moskva shahriga olib kelingan.
13 oktyabr kuni Moskvaning Lefortovo tuman sudi jurnalistga nisbatan kamida ikki oy muddatga qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo‘lladi. Ushbu qarorga asosan, u Rossiyaning eng qattiq tartibli tergov hibsxonalaridan biri bo‘lgan «Lefortovo»da saqlanmoqda.
FXX da’vosi: Kuril orollari, safarbarlik va maxfiy ma’lumotlar
Hodisa yuzasidan Rossiya Tashqi ishlar vazirligi hamda maxsus xizmatlar rasmiy munosabat bildirdi:
Razvedka topshirig‘i gumoni: Rossiya maxsus xizmatining talqiniga ko‘ra, Imai Yuki Yaponiya razvedkasi topshirig‘iga asosan Rossiyaning mudofaa qobiliyatiga daxldor axborotlarni to‘plagan, saqlagan va ularni mamlakat xavfsizligiga qarshi ishlatish uchun tashqariga yetkazishni maqsad qilgan;
Safarbar qilinganlar haqida ma’lumot: Xususan, FXX muxbirni Kuril orollarida Ukrainadagi urushga safarbar etilganlar hamda ko‘ngilli sifatida jalb qilinganlar soniga oid maxfiy ma’lumotlarni to‘plashda ayblamoqda;
TIV akkreditatsiyasi: Imai Yuki Rossiya TIVning rasmiy akkreditatsiyasiga ega bo‘lgan. Shunga qaramay, Rossiya tomoni Tokioni rasmiy jurnalistik maqom ortiga berkingan holda maxfiy axborot to‘plashga urinishda da’vo qilmoqda;
Og‘ir jazo muddati: «Interfaks» xabariga ko‘ra, josuslik moddasi bo‘yicha aybi sudda to‘liq isbotlansa, yapon jurnalisti 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin.
Imai Yuki kim va u Rossiyada qanday faoliyat yuritgan?
«Ostorojno, novosti» nashri hibsga olingan jurnalistning Rossiyadagi o‘tmishi va kasbiy yo‘nalishi bo‘yicha qator tafsilotlarni oshkor qildi:
Ta’lim va Rossiyaga qiziqish: Imai Yuki kamida 2014 yildan buyon Rossiyaga muntazam kelib turgan. U Sankt-Peterburg davlat universitetida tahsil olgan hamda rus madaniyati, jumladan mahalliy teatrlar, muzeylar va konservatoriyalarga katta qiziqish bildirgan;
Yoritgan asosiy mavzulari: Hokkaido Shimbun muxbiri sifatida u Xabarovskda Ikkinchi jahon urushi tugashi va Yaponiya ustidan g‘alabaga bag‘ishlangan yodgorlik ochilishi, Rossiya Davlat dumasi saylovlari hamda Moskva bilan Pxenyan o‘rtasidagi aloqalar bo‘yicha reportajlar tayyorlab kelgan;
So‘nggi maqolasi: Jurnalistning so‘nggi mualliflik materiali hibsga olinishidan bir necha kun oldin — 5 oktyabr sanasida e’lon qilingan bo‘lib, u Yujno-Saxalinsk hududidagi Shimoliy Koreya fuqarolarining faoliyatiga bag‘ishlangan edi.
Hozircha Yaponiya hukumati va jurnalist ishlaydigan Hokkaido Shimbun tahririyati mazkur hibsga olish hamda josuslik ayblovlari yuzasidan rasmiy bayonot bermadi. Mazkur voqea ikki davlat o‘rtasidagi allaqachon sovib ulgurgan diplomatik aloqalarni yanada keskinlashtirishi mumkin.
Izohlar 0
…