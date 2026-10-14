Rossiyada Yaponiyaning yirik nashri muxbiri josuslikda ayblanib, hibsga olindi

·40·Dunyo
Rossiyada Yaponiyaning yirik nashri muxbiri josuslikda ayblanib, hibsga olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiya Federal xavfsizlik xizmati (FXX)
  • Yaponiyaning Hokkaido Shimbun gazetasi muxbiri Imai Yuki ni Saxalin viloyatida josuslikda gumon qilib qo‘lga oldi.
  • Rossiya maxsus xizmatining talqiniga ko‘ra, jurnalist Yaponiya razvedkasi topshirig‘i bilan Rossiyaning mudofaa qobiliyatiga daxldor axborotlarni, xususan, Kuril orollarida safarbar qilinganlar va ko‘ngilli sifatida jalb qilinganlar soniga oid maxfiy ma’lumotlarni to‘plagan.

Rossiya Federal xavfsizlik xizmati (FXX) Yaponiyaning nufuzli Hokkaido Shimbun gazetasi muxbiri Imai Yukini josuslikda gumon qilib, Saxalin viloyatida qo‘lga oldi. Rossiya OAVlari bergan ma’lumotlarga ko‘ra, jurnalist mamlakat hududidan uchib ketish arafasida ushlangan va zudlik bilan maxsus reys orqali Moskva shahriga olib kelingan.

13 oktyabr kuni Moskvaning Lefortovo tuman sudi jurnalistga nisbatan kamida ikki oy muddatga qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo‘lladi. Ushbu qarorga asosan, u Rossiyaning eng qattiq tartibli tergov hibsxonalaridan biri bo‘lgan «Lefortovo»da saqlanmoqda.

FXX da’vosi: Kuril orollari, safarbarlik va maxfiy ma’lumotlar

Hodisa yuzasidan Rossiya Tashqi ishlar vazirligi hamda maxsus xizmatlar rasmiy munosabat bildirdi:

  • Razvedka topshirig‘i gumoni: Rossiya maxsus xizmatining talqiniga ko‘ra, Imai Yuki Yaponiya razvedkasi topshirig‘iga asosan Rossiyaning mudofaa qobiliyatiga daxldor axborotlarni to‘plagan, saqlagan va ularni mamlakat xavfsizligiga qarshi ishlatish uchun tashqariga yetkazishni maqsad qilgan;

  • Safarbar qilinganlar haqida ma’lumot: Xususan, FXX muxbirni Kuril orollarida Ukrainadagi urushga safarbar etilganlar hamda ko‘ngilli sifatida jalb qilinganlar soniga oid maxfiy ma’lumotlarni to‘plashda ayblamoqda;

  • TIV akkreditatsiyasi: Imai Yuki Rossiya TIVning rasmiy akkreditatsiyasiga ega bo‘lgan. Shunga qaramay, Rossiya tomoni Tokioni rasmiy jurnalistik maqom ortiga berkingan holda maxfiy axborot to‘plashga urinishda da’vo qilmoqda;

  • Og‘ir jazo muddati: «Interfaks» xabariga ko‘ra, josuslik moddasi bo‘yicha aybi sudda to‘liq isbotlansa, yapon jurnalisti 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin.

Imai Yuki kim va u Rossiyada qanday faoliyat yuritgan?

«Ostorojno, novosti» nashri hibsga olingan jurnalistning Rossiyadagi o‘tmishi va kasbiy yo‘nalishi bo‘yicha qator tafsilotlarni oshkor qildi:

  • Ta’lim va Rossiyaga qiziqish: Imai Yuki kamida 2014 yildan buyon Rossiyaga muntazam kelib turgan. U Sankt-Peterburg davlat universitetida tahsil olgan hamda rus madaniyati, jumladan mahalliy teatrlar, muzeylar va konservatoriyalarga katta qiziqish bildirgan;

  • Yoritgan asosiy mavzulari: Hokkaido Shimbun muxbiri sifatida u Xabarovskda Ikkinchi jahon urushi tugashi va Yaponiya ustidan g‘alabaga bag‘ishlangan yodgorlik ochilishi, Rossiya Davlat dumasi saylovlari hamda Moskva bilan Pxenyan o‘rtasidagi aloqalar bo‘yicha reportajlar tayyorlab kelgan;

  • So‘nggi maqolasi: Jurnalistning so‘nggi mualliflik materiali hibsga olinishidan bir necha kun oldin — 5 oktyabr sanasida e’lon qilingan bo‘lib, u Yujno-Saxalinsk hududidagi Shimoliy Koreya fuqarolarining faoliyatiga bag‘ishlangan edi.

Hozircha Yaponiya hukumati va jurnalist ishlaydigan Hokkaido Shimbun tahririyati mazkur hibsga olish hamda josuslik ayblovlari yuzasidan rasmiy bayonot bermadi. Mazkur voqea ikki davlat o‘rtasidagi allaqachon sovib ulgurgan diplomatik aloqalarni yanada keskinlashtirishi mumkin.

Imai YukiFederal xavfsizlik xizmati (FXX)Xokkaydo ShimbunSaxalin viloyati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindiBloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindi22 sentabr 08:59Eronda yana 3 kishi josuslikda ayblanib qatl etildiEronda yana 3 kishi josuslikda ayblanib qatl etildi2 may 21:0814 harbiy o‘limi ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar amaldori kishanlandi14 harbiy o‘limi ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar amaldori kishanlandi26 sentabr 10:11Berlinda Rossiyaga josuslikda gumonlangan qozogʻistonlik qoʻlga olindiBerlinda Rossiyaga josuslikda gumonlangan qozogʻistonlik qoʻlga olindi30 aprel 09:29Germaniyada josuslikda gumon qilingan shaxs ushlandiGermaniyada josuslikda gumon qilingan shaxs ushlandi29 aprel 17:38Rossiyada taniqli islom ulamolarining hibsga olinishi shov-shuvga sabab bo‘ldiRossiyada taniqli islom ulamolarining hibsga olinishi shov-shuvga sabab bo‘ldi30 may 12:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda