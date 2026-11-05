AQSHda 6%, bizdachi: O‘zbekistonliklar topgan pulining qancha qismini yeb-ichishga sarflaydi?

·58·Dunyo
AQSHda 6%, bizdachi: O‘zbekistonliklar topgan pulining qancha qismini yeb-ichishga sarflaydi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston aholisi o‘z iste’mol xarajatlarining o‘rtacha 44,8 foizini oziq-ovqat mahsulotlariga sarflaydi, bu esa mamlakatni dunyo bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkichga ega davlatlar qatorida 7-o‘ringa joylashtirdi.
  • O‘zbekiston Davlat statistika agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, bu xarajatlar amalda 56,5 foizgacha yetishi mumkin.

O‘zbekiston aholisi o‘z iste’mol xarajatlarining salmoqli qismini — o‘rtacha 44,8 foizini (yaxlitlanganda qariyb 45 foiz) faqat kundalik oziq-ovqat mahsulotlariga sarflamoqda. AQSH Qishloq xo‘jaligi vazirligi (USDA Economic Research Service) tadqiqotlariga tayanib tayyorlangan global reyting xaritasi bu ko‘rsatkichni tasdiqlaydi.

Taqdim etilgan infografikaga ko‘ra, O‘zbekiston oilaviy budjetdan oziq-ovqatga eng katta ulush ajratadigan dunyoning eng yuqori 10 ta davlati ro‘yxatida 7-o‘rinda qayd etilgan. E’tiborli jihati, milliy statistika bundan-da jiddiyroq ko‘rsatkichni qayd etmoqda: O‘zbekiston Davlat statistika agentligining ichki uy xo‘jaliklari kuzatuvlariga ko‘ra, amalda bu raqam xarajatlarning 56,5 foizigacha yetishi mumkin.

Engel qonuni nima deydi va bu nega muhim ko‘rsatkich?

Iqtisodiyot fanida mashhur Engel qonuni mavjud bo‘lib, u aholining haqiqiy farovonlik darajasini baholashda bosh mezon hisoblanadi:

  • Daromad va oshqozon mutanosibligi: Oila yoki jamiyatning real daromadi qanchalik past bo‘lsa, uning kundalik budjetida taom va mahsulotlar uchun ajratiladigan foiz shunchalik ulkan bo‘ladi;

  • Rivojlanish cheklovi: Daromad yuqori bo‘lgan sari, oziq-ovqatning ulushi keskin kamayib boradi va ortgan mablag‘lar farzandlar ta’limi, sifatli sog‘liqni saqlash, sayohat, shaxsiy qulaylik va kelajak uchun jamg‘armalarga yo‘naltiriladi;

  • Inflyatsiya xavfi: Oziq-ovqat xarajatlarining yuqoriligi mamlakat aholisi bozordagi narx-navo o‘zgarishlari va oziq-ovqat inflyatsiyasiga nihoyatda ta’sirchan va zaif ekanini anglatadi.

Dunyo mamlakatlaridagi holat: Rivojlangan davlatlar bilan keskin farq

Mazkur hisob-kitoblar faqat uyda iste’mol qilish uchun xarid qilinadigan mahsulotlarni o‘z ichiga olgan bo‘lib, unga restoran, qahvaxonalar, spirtli ichimliklar va tamaki xarajatlari kiritilmagan:

  • Oziq-ovqatga eng ko‘p pul sarflovchi TOP-10 mamlakat (infografika bo‘yicha):

    1. Nigeriya — 56%

    2. Myanma — 55%

    3. Laos — 54%

    4. Keniya — 49%

    5. Turkmaniston — 46%

    6. Tanzaniya — 46%

    7. O‘zbekiston — 45% (anig‘i 44,8%)

    8. Kamerun — 43%

    9. Kot-d'Ivuar — 43%

    10. Qozog‘iston — 42% (anig‘i 41,7%)

  • Qo‘shnilar va rivojlangan davlatlar ko‘rsatkichlari:

    • MDH va yaqin davlatlar: Ukraina — 42% (41,6%), Belarus — 30,6%, Rossiya — 26% (25,7%), Turkiya — 22%;

    • Yetakchi iqtisodiyotlar: AQSH aholisi o‘z xarajatlarining bor-yo‘g‘i 6% qismini oziq-ovqatga sarflaydi. Buyuk Britaniya va Irlandiyada bu ko‘rsatkich 8%, Germaniya va Norvegiyada 12%, Fransiya va Yaponiyada esa mos ravishda 13% va 16%ni tashkil etadi.

AQSHda 6%, bizdachi: O‘zbekistonliklar topgan pulining qancha qismini yeb-ichishga sarflaydi?

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, O‘zbekistonda aholi farovonligini yuksaltirishning bosh omili — aholining real daromadlari o‘sishini ta’minlash va oziq-ovqat bozorida narxlar barqarorligini kafolatlovchi ichki raqobatni kuchaytirishdir.

O‘zbekiston Davlat statistika agentligiUSDAEngel qonunioziq-ovqat inflyatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?31 oktabr 07:42Tramp o‘zining pardoz qilish odati haqida gapirdiTramp o‘zining pardoz qilish odati haqida gapirdi17 oktabr 18:43Tailand O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni bekor qiladiTailand O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni bekor qiladi3 sentabr 06:15Qozog‘istonga kirish qoidalari o‘zgarmoqda: o‘zbekistonliklar nima qiladi?Qozog‘istonga kirish qoidalari o‘zgarmoqda: o‘zbekistonliklar nima qiladi?2 sentabr 12:16AQSHda 13 harbiyni o‘ldirgan sobiq mayor qatl etilishi jonli efirda ko‘rsatiladiAQSHda 13 harbiyni o‘ldirgan sobiq mayor qatl etilishi jonli efirda ko‘rsatiladi9 oktabr 11:27Lukashenko: "Ko‘proq daromad istagan o‘zbekistonliklar Rossiyada ishlashi mumkin"Lukashenko: "Ko‘proq daromad istagan o‘zbekistonliklar Rossiyada ishlashi mumkin"22 iyul 19:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi