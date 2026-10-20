Sovuq havoda bosh kiyimsiz yurish qanday oqibatlarga olib kelishini bilasizmi?
Qish kunlarida yoki havo harorati keskin pasayganida bosh kiyimsiz ko‘chaga chiqish organizmga noqulaylik tug‘dirishi mumkin. Ayniqsa, kuchli shamol va sovuqda uzoq vaqt yurish bosh terisi hamda quloqlarning sovqotishiga olib keladi. Ammo bosh kiyimsiz yurish har doim ham soch to‘kilishi yoki shamollashga sabab bo‘ladi, degan qarash ilmiy jihatdan to‘liq tasdiqlanmagan.
Sovuq havoda bosh kiyim kiymaslikning eng keng tarqalgan oqibatlaridan biri — bosh va quloqlarning tez sovqotishidir. Bu holat noqulaylik, bosh terisida uvishish va quloqlarda og‘riq hissini keltirib chiqarishi mumkin. Harorat juda past bo‘lsa, ayniqsa kuchli shamolda, terining sovuqdan zararlanish xavfi ham ortadi.
Shuningdek, sovuqda uzoq vaqt qolish organizmning umumiy sovib ketishiga olib kelishi mumkin. Bunday xavf havo harorati juda past bo‘lganda, kiyim yetarli bo‘lmaganda yoki odam uzoq vaqt tashqarida qolganda kuchayadi.Kuchli titroq, holsizlik, muvofiqlashtirishning buzilishi va ongning chalkashishi jiddiy belgilar hisoblanadi.
Bosh kiyimsiz yurishning o‘zi soch to‘kilishiga bevosita sabab bo‘lishi haqida yetarli ilmiy dalillar mavjud emas. Soch to‘kilishi ko‘proq irsiyat, gormonal o‘zgarishlar, ayrim kasalliklar, stress va oziq moddalar yetishmovchiligi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.
Izohlar 0
…