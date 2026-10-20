Sovuq havoda bosh kiyimsiz yurish qanday oqibatlarga olib kelishini bilasizmi?

·51·Salomatlik
Sovuq havoda bosh kiyimsiz yurish qanday oqibatlarga olib kelishini bilasizmi?

Qish kunlarida yoki havo harorati keskin pasayganida bosh kiyimsiz ko‘chaga chiqish organizmga noqulaylik tug‘dirishi mumkin. Ayniqsa, kuchli shamol va sovuqda uzoq vaqt yurish bosh terisi hamda quloqlarning sovqotishiga olib keladi. Ammo bosh kiyimsiz yurish har doim ham soch to‘kilishi yoki shamollashga sabab bo‘ladi, degan qarash ilmiy jihatdan to‘liq tasdiqlanmagan.

Sovuq havoda bosh kiyim kiymaslikning eng keng tarqalgan oqibatlaridan biri — bosh va quloqlarning tez sovqotishidir. Bu holat noqulaylik, bosh terisida uvishish va quloqlarda og‘riq hissini keltirib chiqarishi mumkin. Harorat juda past bo‘lsa, ayniqsa kuchli shamolda, terining sovuqdan zararlanish xavfi ham ortadi.

Shuningdek, sovuqda uzoq vaqt qolish organizmning umumiy sovib ketishiga olib kelishi mumkin. Bunday xavf havo harorati juda past bo‘lganda, kiyim yetarli bo‘lmaganda yoki odam uzoq vaqt tashqarida qolganda kuchayadi.Kuchli titroq, holsizlik, muvofiqlashtirishning buzilishi va ongning chalkashishi jiddiy belgilar hisoblanadi.

Bosh kiyimsiz yurishning o‘zi soch to‘kilishiga bevosita sabab bo‘lishi haqida yetarli ilmiy dalillar mavjud emas. Soch to‘kilishi ko‘proq irsiyat, gormonal o‘zgarishlar, ayrim kasalliklar, stress va oziq moddalar yetishmovchiligi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

bosh kiyimsiz yurishsovuq havoda terining zararlanishisoch to‘kilishiquloqlarning sovqotishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?8 avgust 18:16Aql va xotira kushandasi: Miya hajmini kichraytirib, tafakkurni o‘ldiradigan 3 ta odatAql va xotira kushandasi: Miya hajmini kichraytirib, tafakkurni o‘ldiradigan 3 ta odat21 sentabr 13:58Issiqda ishlayotganlar uchun muhim ogohlantirish...Issiqda ishlayotganlar uchun muhim ogohlantirish...15 iyul 13:1890 yoshgacha "yashash siri"mi? 11 odatdan qay biri haqiqatan ishlaydi?90 yoshgacha "yashash siri"mi? 11 odatdan qay biri haqiqatan ishlaydi?9 avgust 12:44Konditsionerdan foydalanishda ko‘pchilik yo‘l qo‘yadigan xavfli xatoKonditsionerdan foydalanishda ko‘pchilik yo‘l qo‘yadigan xavfli xato10 iyul 11:56Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?13 iyul 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Ko‘p uxlash ham zararmi? Olimlar 10 yillik tadqiqot natijasini e’lon qildi
Ko‘p uxlash ham zararmi? Olimlar 10 yillik tadqiqot natijasini e’lon qildi