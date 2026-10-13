Shvetsiyada quyonlar o‘rtasidagi Yevropa chempionati bo‘lib o‘tdi

·45·Dunyo
Shvetsiyada quyonlar o‘rtasidagi Yevropa chempionati bo‘lib o‘tdi

2026 yil 9–11 oktyabr kunlari Shvetsiyada quyonlar o‘rtasidagi Yevropa chempionati o‘tkazildi. Shvetsiya quyonlar sakrashi federatsiyasi ma’lumotiga ko‘ra, musobaqa Bostad shahrida tashkil etildi.

Chempionatda quyonlar to‘g‘ri va burama yo‘laklarda to‘siqlardan o‘tish, balandlikka hamda uzunlikka sakrash yo‘nalishlarida bellashdi. Balandlikka sakrashda saralashdan o‘tish uchun quyon kamida 75 santimetr, uzunlikka sakrashda esa kamida 2 metr masofaga sakray olishi kerak edi.

Quyonlar sakrashi — Skandinaviyada keng tarqalgan sport turi. Shvetsiya quyonlar sakrashi federatsiyasi ma’lumotiga ko‘ra, u 1970 yillarning oxirida mamlakatda paydo bo‘lgan. Dastlabki musobaqa qoidalari otlar o‘rtasidagi to‘siqlardan sakrash bahslaridan ilhomlanib ishlab chiqilgan, keyinchalik esa quyonlarga moslashtirilgan.

Bugungi kunda ushbu sport turi Shvetsiya, Norvegiya, Finlyandiya va Daniya kabi mamlakatlarda keng tarqalgan. Shuningdek, Germaniya, Shveysariya va Chexiyada ham quyonlar sakrashi bo‘yicha musobaqalar o‘tkaziladi.

2026 Yevropa quyonlar chempionatiShvetsiya quyonlar sakrashi federatsiyasiBostad shahri
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shvetsiyada saylovda chap muxolifat yetakchilikni qo‘lga oldi, o‘nglar esa taxtni boy bermoqdaShvetsiyada saylovda chap muxolifat yetakchilikni qo‘lga oldi, o‘nglar esa taxtni boy bermoqda14 sentabr 12:27Braziliyalik qishloq bolasining videolari millionlab qalblarni zabt etmoqdaBraziliyalik qishloq bolasining videolari millionlab qalblarni zabt etmoqdaKecha 09:28"Men yutqazdim va ketyapman": Shvetsiya Bosh vaziri saylovdagi mag‘lubiyatdan so‘ng iste’fo berdi"Men yutqazdim va ketyapman": Shvetsiya Bosh vaziri saylovdagi mag‘lubiyatdan so‘ng iste’fo berdi17 sentabr 21:37Shvetsiyada 7 nafar sayyoh eskalatorda kutilmagan holatga tushdi (video)Shvetsiyada 7 nafar sayyoh eskalatorda kutilmagan holatga tushdi (video)31 avgust 04:21Antaliyada botoksdan keyin 16 kishining ahvoli yomonlashdiAntaliyada botoksdan keyin 16 kishining ahvoli yomonlashdiBugun 06:33Chiqindi yig‘uvchi rafiqasining politsiya kapitani bo‘lishiga yordam berdiChiqindi yig‘uvchi rafiqasining politsiya kapitani bo‘lishiga yordam berdiBugun 06:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda