Desertga chumoli qo‘shgan mashhur oshpaz qamoqqa tushishi mumkin

·1.9K·Dunyo
Desertga chumoli qo‘shgan mashhur oshpaz qamoqqa tushishi mumkin

Janubiy Koreyada Michelin yulduziga ega mashhur restoran egasi desertlarni chumoli bilan bezatib mijozlarga taqdim etgani uchun jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Mahalliy OAV ma’lum qilishicha, prokuratura unga bir yillik qamoq jazosi tayinlashni so‘ragan.

Shuningdek, ikki Michelin yulduziga ega restoranga nisbatan 20 million koreya voni (taxminan 13,5 ming dollar) miqdorida jarima qo‘llash ham talab qilingan.

Ma’lum bo‘lishicha, Janubiy Koreya qonunchiligiga ko‘ra, inson iste’moli uchun ruxsat berilgan hasharotlar ro‘yxatiga chumolilar kirmaydi. Ruxsat etilgan turlar qatorida chigirtkalar, cho‘l chigirtkalari va ikki dog‘li kriket kabi hasharotlar mavjud.

Restoran egasi sudda chumolilar haqiqatdan ham taomlarda qo‘llanganini tan olgan. Biroq uning ta’kidlashicha, ular restoranning 15 ta taomdan iborat menyusida faqat desert — sorbet uchun kichik bezak sifatida ishlatilgan. Shuningdek, mehmonlarga chumoli o‘rniga boshqa qo‘shimchalarni tanlash imkoniyati ham berilgan.

Mazkur holat Oziq-ovqat va dori vositalari xavfsizligi vazirligi mutaxassislari internetda e’lon qilingan mijozlar fikrlari va taom suratlarini o‘rgangach ma’lum bo‘lgan. Rasmlarda desertlar ustiga chumolilar sepilgani aniqlangan.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, restoran to‘rt yil davomida AQSH va Tailanddan olib kelingan qariyb 49 mingta chumolini bir nechta taom tayyorlashda ishlatgan.

Tekshiruv davomida yana bir jiddiy holat ham aniqlangan. Sog‘liqni saqlash idoralari restoranda ishlatilgan chumolilar tarkibida og‘ir metall miqdori oddiy iste’molga ruxsat berilgan hasharotlarga nisbatan 55 baravargacha yuqori bo‘lganini ma’lum qildi.

Qumloq tuproq ustida harakatlanayotgan bir guruh qora chumolilar.

Janubiy Koreyada hasharotlarni oziq-ovqat sifatida tasdiqlashda ularning xavfsizligi, zaharliligi, oziqaviy qiymati hamda sanitariya talablariga muvofiq yetishtirilishi kabi mezonlar hisobga olinadi.

Restoran egasi o‘z himoyasida mijozlarning atigi 60 foizi chumolili desertni tanlaganini, qolganlariga esa fermentlangan sirka yoki yeyish mumkin bo‘lgan gullar bilan tayyorlangan muqobil variantlar taklif etilganini aytdi. Shuningdek, u Avstraliya, Daniya va Buyuk Britaniyadagi ayrim restoranlarda ham chumolilar ingrediyent sifatida qo‘llanilishini misol keltirdi.

Sud hujjatlarida restoran va uning egasi nomi oshkor etilmagan. Hozirgi vaqtda Janubiy Koreyada ikkita Michelin yulduziga ega 10 ta restoran mavjud bo‘lib, ularning barchasi Seul shahrida joylashgan.

Michelin Guide mezonlariga ko‘ra, restoranlarga yulduzlar mahsulot sifati, ta’m, oshpaz mahorati, tayyorlash texnikasi, ijodkorlik va barqaror sifat asosida beriladi. Ikki yulduzga ega muassasalar «ajoyib taomlari uchun alohida tashrifga arziydigan restoran» sifatida baholanadi.

Mazkur ish bo‘yicha sud hukmi 2 sentyabr kuni e’lon qilinishi kutilmoqda. Aytish joizki, chumoli ayrim Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlarida iste’mol qilinadi. Masalan, Tailand va Kambojada to‘quvchi chumolilar hamda ularning tuxumlari taom tayyorlashda ishlatilsa, Kolumbiyada ona chumolilar hatto ikra kabi qimmatbaho noz-ne’mat hisoblanadi.

Janubiy KoreyaAQSHTailandMichelin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildiBugun, 00:26Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiYaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiKecha, 21:28Yaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiYaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiKecha, 20:2323 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindi23 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindiKecha, 20:07Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiBog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiKecha, 19:12Tarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiTarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi