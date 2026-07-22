Hindistonda tunnel qulab tushdi: 12 ishchi halok bo‘ldi
Hindistonning shimoli-sharqida joylashgan Sikkim shtatida qurilayotgan tunnelda yuz bergan kuchli portlash og‘ir oqibatlarga sabab bo‘ldi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, fojea natijasida kamida 12 nafar ishchi halok bo‘lgan, yana 13 kishi bedarak deb hisoblanmoqda. Bu haqda BBC xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, voqea 20 iyul kuni tunnelning taxminan 1,5 kilometr ichkarisida sodir bo‘lgan. Mutaxassislar dastlabki xulosaga ko‘ra, tog‘ jinslari orasida to‘planib qolgan metan gazining portlashi halokatga sabab bo‘lgan. Portlash ortidan tunnelning bir qismi qulagan, havoga qalin tutun va zaharli gazlar tarqalgan.
Fojea yuz bergan tunnel Testa daryosidan gidroelektrostansiya turbinalariga suv yetkazib berish uchun qurilayotgan yirik infratuzilma loyihasining bir qismi hisoblanadi. Loyihani davlatga qarashli Milliy gidroelektrostansiyalar korporatsiyasi amalga oshirmoqda.
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa vaqtida tunnelning turli nuqtalarida 27 nafar ishchi mehnat qilayotgan bo‘lgan. Ulardan ikki nafari o‘z vaqtida tashqariga chiqishga muvaffaq bo‘lgan, qolgan 25 kishi esa tunnel ichida qolib ketgan.
Politsiya ma’lumotiga ko‘ra, hozirga qadar 12 nafar ishchining jasadi topilgan. Qutqaruvchilar esa tunnel ichida qolib ketgan yana 13 nafar ishchini izlash ishlarini uzluksiz davom ettirmoqda.
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar halok bo‘lganlardan yetti nafari shaxsini aniqlagan. Ular orasida Sikkim shtatida yashovchilar bilan bir qatorda G‘arbiy Bengaliya, Uttarakxand va Assamdan kelgan migrant ishchilar ham borligi aytilmoqda.
Ayni paytda Hindiston Milliy tabiiy ofatlarga javob berish kuchlari tunnelning taxminan 200 metrlik qismida qidiruv-qutqaruv ishlarini olib bormoqda. Mutaxassislar tirik qolganlarni topish umidida vayronalarni bosqichma-bosqich tozalamoqda.
Sikkim shtati bosh vaziri Prem Singx Tamang hodisa sabablarini to‘liq o‘rganish uchun maxsus tergov komissiyasi tuzilganini ma’lum qildi.
…