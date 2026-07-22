Hindistonda tunnel qulab tushdi: 12 ishchi halok bo‘ldi

·54·Dunyo
Hindistonda tunnel qulab tushdi: 12 ishchi halok bo‘ldi

Hindistonning shimoli-sharqida joylashgan Sikkim shtatida qurilayotgan tunnelda yuz bergan kuchli portlash og‘ir oqibatlarga sabab bo‘ldi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, fojea natijasida kamida 12 nafar ishchi halok bo‘lgan, yana 13 kishi bedarak deb hisoblanmoqda. Bu haqda BBC xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, voqea 20 iyul kuni tunnelning taxminan 1,5 kilometr ichkarisida sodir bo‘lgan. Mutaxassislar dastlabki xulosaga ko‘ra, tog‘ jinslari orasida to‘planib qolgan metan gazining portlashi halokatga sabab bo‘lgan. Portlash ortidan tunnelning bir qismi qulagan, havoga qalin tutun va zaharli gazlar tarqalgan.

Fojea yuz bergan tunnel Testa daryosidan gidroelektrostansiya turbinalariga suv yetkazib berish uchun qurilayotgan yirik infratuzilma loyihasining bir qismi hisoblanadi. Loyihani davlatga qarashli Milliy gidroelektrostansiyalar korporatsiyasi amalga oshirmoqda.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa vaqtida tunnelning turli nuqtalarida 27 nafar ishchi mehnat qilayotgan bo‘lgan. Ulardan ikki nafari o‘z vaqtida tashqariga chiqishga muvaffaq bo‘lgan, qolgan 25 kishi esa tunnel ichida qolib ketgan.

Politsiya ma’lumotiga ko‘ra, hozirga qadar 12 nafar ishchining jasadi topilgan. Qutqaruvchilar esa tunnel ichida qolib ketgan yana 13 nafar ishchini izlash ishlarini uzluksiz davom ettirmoqda.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar halok bo‘lganlardan yetti nafari shaxsini aniqlagan. Ular orasida Sikkim shtatida yashovchilar bilan bir qatorda G‘arbiy Bengaliya, Uttarakxand va Assamdan kelgan migrant ishchilar ham borligi aytilmoqda.

Ayni paytda Hindiston Milliy tabiiy ofatlarga javob berish kuchlari tunnelning taxminan 200 metrlik qismida qidiruv-qutqaruv ishlarini olib bormoqda. Mutaxassislar tirik qolganlarni topish umidida vayronalarni bosqichma-bosqich tozalamoqda.

Sikkim shtati bosh vaziri Prem Singx Tamang hodisa sabablarini to‘liq o‘rganish uchun maxsus tergov komissiyasi tuzilganini ma’lum qildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildiBugun, 00:26Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiYaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiKecha, 21:28Yaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiYaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiKecha, 20:2323 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindi23 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindiKecha, 20:07Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiBog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiKecha, 19:12Tarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiTarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi