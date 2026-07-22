Lotus Emira 420 Sport: Britaniya brendi eng tezkor va yengil modelini taqdim etdi

·26·Avto
Lotus Emira 420 Sport: Britaniya brendi eng tezkor va yengil modelini taqdim etdi

Britaniyaning afsonaviy Lotus brendi oʻzining eng yangi va eng quvvatli modeli — Emira 420 Sport kupesini rasman namoyish etdi. Koʻp yillik moliyaviy qiyinchiliklar va bir necha bor egalari oʻzgarganiga qaramay, kompaniya oʻzining sport avtomobillari merosini munosib davom ettirayotganini isbotlamoqda. Yangi model nafaqat Emira oilasidagi eng yengil avtomobil, balki jahon bozoridagi eng tezkor toʻrt silindrli seriyali mashina maqomini ham qoʻlga kiritdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Avtomobilning tashqi koʻrinishi nafaqat estetik, balki sof muhandislik yechimlariga asoslangan. Old qismdagi havo kirish yoʻlaklari kengaytirilib, dvigatelni sovutish samaradorligi 15 foizga oshirilgan. Shuningdek, old qanotlardagi maxsus teshiklar gʻildirak arkalaridagi turbulent havo oqimini chiqarib yuborishga xizmat qiladi. Bu kabi oʻzgarishlar avtomobilning trekdagi barqarorligini taʼminlashda muhim rol oʻynaydi.

Aerodinamika va texnik takomillashuv

Lotus muhandislarining saʼy-harakatlari natijasida Emira 420 Sport aerodinamik koʻrsatkichlari sezilarli darajada yaxshilandi. Avtomobil soatiga 300 km (186 mil) tezlikda harakatlanganda, qoʻshimcha 25 kg bosim kuchi (downforce) hosil boʻladi. Eng eʼtiborli jihati shundaki, bu natijaga havo qarshiligini oshirmasdan erishilgan. Trek ishqibozlari uchun tormoz tizimini sovutuvchi maxsus panellar va old raqam belgisini yechib olish imkoniyati yaratilgan, bu esa radiatorlarga havo oqimini yanada yaxshilaydi.

Kompaniyaning Hethel shahridagi tarixiy zavodida ochilgan yangi Performance Hub markazi ushbu modelni ishlab chiqarishda yuqori texnologik yondashuvni taʼminlamoqda. Bu markaz nafaqat Lotus avtomobillarini yigʻish, balki boshqa ishlab chiqaruvchilarga ham oʻz tajribasi va ishlab chiqarish liniyalarini taqdim etishni rejalashtirgan. Bu esa brendning moliyaviy barqarorligi uchun muhim qadam hisoblanadi.

Driven nashri maʼlumotlariga koʻra, Lotus ayni paytda oʻz model qatorini diversifikatsiya qilish bilan band. Garchi Evija elektr giperkari savdosi kutilganidek boʻlmasa-da, Xitoyda ishlab chiqarilayotgan Eletre krossoveri gibrid versiyalar bilan boyitilmoqda. Shuningdek, brend muxlislari 2028-yilda afsonaviy Esprit modelining V8 dvigatelli yangi avlodini kutishmoqda.

Emira 420 Sport modeli 105 ming funt sterling atrofida baholanmoqda. Bu narx evaziga xaridor nafaqat tezkor sportkar, balki Lotusning "kam vazn — yuqori dinamika" falsafasini oʻzida mujassam etgan mukammal muhandislik mahsulotiga ega boʻladi. Oʻzbekiston avtobozorida bunday eksklyuziv modellar kam uchrasa-da, brendning yangi strategiyasi global miqyosda avtoishqibozlar eʼtiborini yana Britaniya sportkarlariga qaratishi shubhasiz.

LotusEmiraSportkarAvtomobilBritaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

KamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKecha, 19:53Xitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiXitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiKecha, 18:32Geely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiGeely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiKecha, 16:53Yangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobYangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobKecha, 16:49Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Kecha, 15:51Ford va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindiFord va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindiKecha, 14:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan