Lotus Emira 420 Sport: Britaniya brendi eng tezkor va yengil modelini taqdim etdi
Britaniyaning afsonaviy Lotus brendi oʻzining eng yangi va eng quvvatli modeli — Emira 420 Sport kupesini rasman namoyish etdi. Koʻp yillik moliyaviy qiyinchiliklar va bir necha bor egalari oʻzgarganiga qaramay, kompaniya oʻzining sport avtomobillari merosini munosib davom ettirayotganini isbotlamoqda. Yangi model nafaqat Emira oilasidagi eng yengil avtomobil, balki jahon bozoridagi eng tezkor toʻrt silindrli seriyali mashina maqomini ham qoʻlga kiritdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Avtomobilning tashqi koʻrinishi nafaqat estetik, balki sof muhandislik yechimlariga asoslangan. Old qismdagi havo kirish yoʻlaklari kengaytirilib, dvigatelni sovutish samaradorligi 15 foizga oshirilgan. Shuningdek, old qanotlardagi maxsus teshiklar gʻildirak arkalaridagi turbulent havo oqimini chiqarib yuborishga xizmat qiladi. Bu kabi oʻzgarishlar avtomobilning trekdagi barqarorligini taʼminlashda muhim rol oʻynaydi.
Aerodinamika va texnik takomillashuvLotus muhandislarining saʼy-harakatlari natijasida Emira 420 Sport aerodinamik koʻrsatkichlari sezilarli darajada yaxshilandi. Avtomobil soatiga 300 km (186 mil) tezlikda harakatlanganda, qoʻshimcha 25 kg bosim kuchi (downforce) hosil boʻladi. Eng eʼtiborli jihati shundaki, bu natijaga havo qarshiligini oshirmasdan erishilgan. Trek ishqibozlari uchun tormoz tizimini sovutuvchi maxsus panellar va old raqam belgisini yechib olish imkoniyati yaratilgan, bu esa radiatorlarga havo oqimini yanada yaxshilaydi.
Kompaniyaning Hethel shahridagi tarixiy zavodida ochilgan yangi Performance Hub markazi ushbu modelni ishlab chiqarishda yuqori texnologik yondashuvni taʼminlamoqda. Bu markaz nafaqat Lotus avtomobillarini yigʻish, balki boshqa ishlab chiqaruvchilarga ham oʻz tajribasi va ishlab chiqarish liniyalarini taqdim etishni rejalashtirgan. Bu esa brendning moliyaviy barqarorligi uchun muhim qadam hisoblanadi.
Driven nashri maʼlumotlariga koʻra, Lotus ayni paytda oʻz model qatorini diversifikatsiya qilish bilan band. Garchi Evija elektr giperkari savdosi kutilganidek boʻlmasa-da, Xitoyda ishlab chiqarilayotgan Eletre krossoveri gibrid versiyalar bilan boyitilmoqda. Shuningdek, brend muxlislari 2028-yilda afsonaviy Esprit modelining V8 dvigatelli yangi avlodini kutishmoqda.
Emira 420 Sport modeli 105 ming funt sterling atrofida baholanmoqda. Bu narx evaziga xaridor nafaqat tezkor sportkar, balki Lotusning "kam vazn — yuqori dinamika" falsafasini oʻzida mujassam etgan mukammal muhandislik mahsulotiga ega boʻladi. Oʻzbekiston avtobozorida bunday eksklyuziv modellar kam uchrasa-da, brendning yangi strategiyasi global miqyosda avtoishqibozlar eʼtiborini yana Britaniya sportkarlariga qaratishi shubhasiz.
…