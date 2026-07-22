Xitoyning Gravity-1 raketasi dengiz platformasidan muvaffaqiyatli parvoz qildi
Xitoyning Orienspace xususiy aerokosmik kompaniyasi oʻzining navbatdagi muvaffaqiyatiga erishdi. 22-iyul kuni erta tongda Gravity-1 (Yinli-1) qattiq yoqilgʻili raketasining uchinchi parvozi muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Ushbu start nafaqat texnik koʻrsatkichlari, balki amalga oshirilish joyi bilan ham jahon hamjamiyati eʼtiborini tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Raketa Sharqiy Xitoy dengizi akvatoriyasida joylashgan DFHTG ulkan dengiz platformasidan havoga koʻtarildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, parvoz Toshkent vaqti bilan tonggi soat 07:54 da qayd etilgan. Mazkur missiya doirasida raketa past yer orbitasiga jami toʻqqizta sunʼiy yoʻldoshni muvaffaqiyatli olib chiqdi.
Texnik imkoniyatlar va yuk koʻtarish quvvatiGravity-1 hozirgi kunda dunyodagi eng kuchli qattiq yoqilgʻili raketalardan biri hisoblanadi. Uning start massasi qariyb 400 tonnani, balandligi esa 30 metrni tashkil etadi. Raketaning dvigatellari parvoz vaqtida 600 tonnaga yaqin tortish kuchini hosil qila oladi, bu esa unga ogʻir yuklarni koinotga yetkazish imkonini beradi.
Ushbu raketa tashuvchisi past yer orbitasiga 6,5 tonnagacha, quyosh-sinxron orbitasiga esa 4,2 tonnagacha foydali yukni chiqarishga qodir. Bu safargi missiyada oltita Dongpo apparati, shuningdek, Xiguang-2-01, Tianyi-49 va Zidingxiang-3 kabi ilmiy va texnik maqsadlarga moʻljallangan sunʼiy yoʻldoshlar oʻz manzillariga yetkazildi.
Tayyorgarlik jarayonidagi oʻzgarishlarEʼtiborli jihati shundaki, Orienspace mutaxassislari parvozlar oraligʻidagi vaqtni sezilarli darajada qisqartirishga muvaffaq boʻlishdi. Ikkinchi va uchinchi startlar orasida taxminan toʻqqiz oy vaqt oʻtdi. Taqqoslash uchun, birinchi parvozdan keyin ikkinchi missiyaga tayyorgarlik koʻrish uchun 21 oy talab etilgan edi.
Tayyorgarlik jarayonining tezlashishi start infratuzilmasini tiklash va takomillashtirish ishlari samarali olib borilayotganidan dalolat beradi. Dengiz platformasidan foydalanish esa Xitoyga parvozlar geografiyasini kengaytirish va aholi punktlari ustidan uchib oʻtish bilan bogʻliq xavflarni kamaytirish imkonini beradi.
Xususiy kosmonavtika sohasidagi bunday yutuqlar Xitoyning global koinot bozoridagi mavqeini yanada mustahkamlamoqda. Gravity-1 kabi raketalar tijoriy sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqarish tannarxini pasaytirishi va koinotga chiqish imkoniyatlarini yanada osonlashtirishi kutilmoqda.
…