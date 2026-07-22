Xitoyning Gravity-1 raketasi dengiz platformasidan muvaffaqiyatli parvoz qildi

·44·Texno
Xitoyning Gravity-1 raketasi dengiz platformasidan muvaffaqiyatli parvoz qildi

Xitoyning Orienspace xususiy aerokosmik kompaniyasi oʻzining navbatdagi muvaffaqiyatiga erishdi. 22-iyul kuni erta tongda Gravity-1 (Yinli-1) qattiq yoqilgʻili raketasining uchinchi parvozi muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Ushbu start nafaqat texnik koʻrsatkichlari, balki amalga oshirilish joyi bilan ham jahon hamjamiyati eʼtiborini tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Raketa Sharqiy Xitoy dengizi akvatoriyasida joylashgan DFHTG ulkan dengiz platformasidan havoga koʻtarildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, parvoz Toshkent vaqti bilan tonggi soat 07:54 da qayd etilgan. Mazkur missiya doirasida raketa past yer orbitasiga jami toʻqqizta sunʼiy yoʻldoshni muvaffaqiyatli olib chiqdi.

Texnik imkoniyatlar va yuk koʻtarish quvvati

Gravity-1 hozirgi kunda dunyodagi eng kuchli qattiq yoqilgʻili raketalardan biri hisoblanadi. Uning start massasi qariyb 400 tonnani, balandligi esa 30 metrni tashkil etadi. Raketaning dvigatellari parvoz vaqtida 600 tonnaga yaqin tortish kuchini hosil qila oladi, bu esa unga ogʻir yuklarni koinotga yetkazish imkonini beradi.

Ushbu raketa tashuvchisi past yer orbitasiga 6,5 tonnagacha, quyosh-sinxron orbitasiga esa 4,2 tonnagacha foydali yukni chiqarishga qodir. Bu safargi missiyada oltita Dongpo apparati, shuningdek, Xiguang-2-01, Tianyi-49 va Zidingxiang-3 kabi ilmiy va texnik maqsadlarga moʻljallangan sunʼiy yoʻldoshlar oʻz manzillariga yetkazildi.

Tayyorgarlik jarayonidagi oʻzgarishlar

Eʼtiborli jihati shundaki, Orienspace mutaxassislari parvozlar oraligʻidagi vaqtni sezilarli darajada qisqartirishga muvaffaq boʻlishdi. Ikkinchi va uchinchi startlar orasida taxminan toʻqqiz oy vaqt oʻtdi. Taqqoslash uchun, birinchi parvozdan keyin ikkinchi missiyaga tayyorgarlik koʻrish uchun 21 oy talab etilgan edi.

Tayyorgarlik jarayonining tezlashishi start infratuzilmasini tiklash va takomillashtirish ishlari samarali olib borilayotganidan dalolat beradi. Dengiz platformasidan foydalanish esa Xitoyga parvozlar geografiyasini kengaytirish va aholi punktlari ustidan uchib oʻtish bilan bogʻliq xavflarni kamaytirish imkonini beradi.

Xususiy kosmonavtika sohasidagi bunday yutuqlar Xitoyning global koinot bozoridagi mavqeini yanada mustahkamlamoqda. Gravity-1 kabi raketalar tijoriy sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqarish tannarxini pasaytirishi va koinotga chiqish imkoniyatlarini yanada osonlashtirishi kutilmoqda.

XitoyKoinotRaketaOrienspaceGravity-1
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob