O‘zbekistonga 325 bosh gigant sigir olib kelindi: go‘sht narxi pasayadimi?

·1·Iqtisodiyot
O‘zbekistonga 325 bosh gigant sigir olib kelindi: go‘sht narxi pasayadimi?

O‘zbekistonga ilk bor Xitoydan 325 bosh yirik naslli sigir olib kelindi. Ular 4 ming kilometrdan ortiq masofani bosib o‘tgan bo‘lib, har birining vazni qariyb 900 kilogrammgacha yetadi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, ushbu zot yuqori mahsuldorligi bilan ajralib turadi. Har bir sigir yiliga 5 500 litrgacha sut berishi, mahalliy iqlim sharoitiga tez moslashishi hamda naslchilikni rivojlantirishda muhim rol o‘ynashi kutilmoqda.

Yangi naslli qoramollarni olib kelish chorvachilik samaradorligini oshirish, sut va go‘sht ishlab chiqarish hajmini ko‘paytirish, shuningdek, ichki bozorni sifatli mahsulot bilan ta’minlashga xizmat qilishi mumkin.

Ekspertlar fikricha, chorva bosh sonining ortishi kelgusida go‘sht taqchilligini kamaytirish, bozordagi taklifni oshirish va mol go‘shti narxlarining keskin ko‘tarilib ketishini nazorat qilishga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Shu bilan birga, mutaxassislar go‘sht narxi faqat chorva soniga bog‘liq emasligini ham eslatmoqda. Unga yem-xashak narxi, logistika xarajatlari, ishlab chiqarish tannarxi va bozordagi talab kabi omillar ham sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois narxlar barqarorlashishi ushbu omillarning umumiy holatiga ham bog‘liq bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda gaz qazib olish 14 foizga kamaydiO‘zbekistonda gaz qazib olish 14 foizga kamaydiBugun, 17:10Qarzdorlik uchun garovdagi avtotrasport vositasi sotildiQarzdorlik uchun garovdagi avtotrasport vositasi sotildiKecha, 20:33O‘zbekiston biznesini qiynayotgan uchta asosiy to‘siq ma’lum qilindiO‘zbekiston biznesini qiynayotgan uchta asosiy to‘siq ma’lum qilindiKecha, 20:33O‘zbekiston va Gruziya savdoni 1 mlrd dollarga yetkazmoqchi (foto, video)O‘zbekiston va Gruziya savdoni 1 mlrd dollarga yetkazmoqchi (foto, video)Kecha, 12:066 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi6 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi03.07, 17:116 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda6 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda03.07, 10:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
9 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
9 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi