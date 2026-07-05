O‘zbekistonga 325 bosh gigant sigir olib kelindi: go‘sht narxi pasayadimi?
O‘zbekistonga ilk bor Xitoydan 325 bosh yirik naslli sigir olib kelindi. Ular 4 ming kilometrdan ortiq masofani bosib o‘tgan bo‘lib, har birining vazni qariyb 900 kilogrammgacha yetadi.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, ushbu zot yuqori mahsuldorligi bilan ajralib turadi. Har bir sigir yiliga 5 500 litrgacha sut berishi, mahalliy iqlim sharoitiga tez moslashishi hamda naslchilikni rivojlantirishda muhim rol o‘ynashi kutilmoqda.
Yangi naslli qoramollarni olib kelish chorvachilik samaradorligini oshirish, sut va go‘sht ishlab chiqarish hajmini ko‘paytirish, shuningdek, ichki bozorni sifatli mahsulot bilan ta’minlashga xizmat qilishi mumkin.
Ekspertlar fikricha, chorva bosh sonining ortishi kelgusida go‘sht taqchilligini kamaytirish, bozordagi taklifni oshirish va mol go‘shti narxlarining keskin ko‘tarilib ketishini nazorat qilishga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Shu bilan birga, mutaxassislar go‘sht narxi faqat chorva soniga bog‘liq emasligini ham eslatmoqda. Unga yem-xashak narxi, logistika xarajatlari, ishlab chiqarish tannarxi va bozordagi talab kabi omillar ham sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois narxlar barqarorlashishi ushbu omillarning umumiy holatiga ham bog‘liq bo‘ladi.
…