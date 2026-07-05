JCH-2026. Bugun tunda 1/8 finalda ikkita katta o‘yin bo‘ladi
2026 yilgi jahon chempionatida hal qiluvchi bahslar davom etadi. Bugun tunda va ertaga tongda muxlislarni ikki qiziqarli uchrashuv kutib turibdi — Braziliya Norvegiya bilan, Meksika esa Angliya bilan to‘qnashadi.
Har ikki bahsda ham mag‘lub bo‘lgan jamoa turnir bilan xayrlashadi. Demak, maydonda orqaga yo‘l yo‘q.
Braziliya Xolandli Norvegiyaga qarshi
Tungi dasturning birinchi uchrashuvida Braziliya va Norvegiya milliy jamoalari o‘zaro kuch sinashadi.
Braziliya turnir favoritlaridan biri sifatida maydonga tushsa, Norvegiya Erling Xoland yetakchiligida sensatsiya qayd etishga urinadi. Skandinaviyaliklarning jismoniy kuchi va havodagi ustunligi braziliyaliklar uchun asosiy xavf bo‘lishi mumkin.
Uchrashuv 6 iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da boshlanadi.
Angliyani Meksikaning jiddiy sinovi kutmoqda
Tonggi ikkinchi bahsda Meksika va Angliya terma jamoalari chorakfinal yo‘llanmasi uchun kurashadi.
Angliya tarkib va mahorat jihatidan favorit hisoblanadi. Biroq Meksika jahon chempionatlaridagi kurashchanligi, tezkor hujumlari va muxlislarning kuchli qo‘llab-quvvatlashi bilan har qanday raqibga muammo tug‘dira oladi.
Ushbu uchrashuv 6 iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 05:00 da start oladi.
Bugungi o‘yinlar jadvali
JCH-2026, pley-off bosqichi:
01:00 — Braziliya – Norvegiya
05:00 — Meksika – Angliya
Bir kechada to‘rtta kuchli terma jamoa, yulduzli futbolchilar va ikki chorakfinal yo‘llanmasi. Uyqu keyin ham bo‘ladi, bunday o‘yinlar esa har kuni emas.
…