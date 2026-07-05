JCH-2026. Bugun tunda 1/8 finalda ikkita katta o‘yin bo‘ladi

·52·Sport
JCH-2026. Bugun tunda 1/8 finalda ikkita katta o‘yin bo‘ladi

2026 yilgi jahon chempionatida hal qiluvchi bahslar davom etadi. Bugun tunda va ertaga tongda muxlislarni ikki qiziqarli uchrashuv kutib turibdi — Braziliya Norvegiya bilan, Meksika esa Angliya bilan to‘qnashadi.

Har ikki bahsda ham mag‘lub bo‘lgan jamoa turnir bilan xayrlashadi. Demak, maydonda orqaga yo‘l yo‘q.

Braziliya Xolandli Norvegiyaga qarshi

Tungi dasturning birinchi uchrashuvida Braziliya va Norvegiya milliy jamoalari o‘zaro kuch sinashadi.

Braziliya turnir favoritlaridan biri sifatida maydonga tushsa, Norvegiya Erling Xoland yetakchiligida sensatsiya qayd etishga urinadi. Skandinaviyaliklarning jismoniy kuchi va havodagi ustunligi braziliyaliklar uchun asosiy xavf bo‘lishi mumkin.

Uchrashuv 6 iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da boshlanadi.

Angliyani Meksikaning jiddiy sinovi kutmoqda

Tonggi ikkinchi bahsda Meksika va Angliya terma jamoalari chorakfinal yo‘llanmasi uchun kurashadi.

Angliya tarkib va mahorat jihatidan favorit hisoblanadi. Biroq Meksika jahon chempionatlaridagi kurashchanligi, tezkor hujumlari va muxlislarning kuchli qo‘llab-quvvatlashi bilan har qanday raqibga muammo tug‘dira oladi.

Ushbu uchrashuv 6 iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 05:00 da start oladi.

Bugungi o‘yinlar jadvali

JCH-2026, pley-off bosqichi:

  • 01:00 — Braziliya – Norvegiya

  • 05:00 — Meksika – Angliya

Bir kechada to‘rtta kuchli terma jamoa, yulduzli futbolchilar va ikki chorakfinal yo‘llanmasi. Uyqu keyin ham bo‘ladi, bunday o‘yinlar esa har kuni emas.

BraziliyaNorvegiyaMeksikaAngliyaErling Xoland
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyiga aylandiYurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyiga aylandiBugun, 18:15Gavi Cristiano Ronaldo haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: «U hali ham oʻyin taqdirini hal qila oladi»Gavi Cristiano Ronaldo haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: «U hali ham oʻyin taqdirini hal qila oladi»Bugun, 18:12Kilian Mbappe Paragvayga qarshi g‘alabani keskin nishonladi...Kilian Mbappe Paragvayga qarshi g‘alabani keskin nishonladi...Bugun, 18:12Paragvay bosh murabbiyi: «Bizda hayot sinovlaridan o‘tgan futbolchilar bor»Paragvay bosh murabbiyi: «Bizda hayot sinovlaridan o‘tgan futbolchilar bor»Bugun, 18:04Jeymi Karrager: Garri Keyn Oltin toʻpga loyiq, ammo sovrinni Messi yoki Mbappe oladiJeymi Karrager: Garri Keyn Oltin toʻpga loyiq, ammo sovrinni Messi yoki Mbappe oladiBugun, 17:51Zlatan Ibrahimovic: “Paragvayga qarshi oʻyinda men toʻrtta qizil kartochka olgan boʻlardim”Zlatan Ibrahimovic: “Paragvayga qarshi oʻyinda men toʻrtta qizil kartochka olgan boʻlardim”Bugun, 17:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi