Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyiga aylandi
Germaniya milliy jamoasida yangi davr boshlanmoqda. Mashhur mutaxassis Yurgen Klopp bundestim bosh murabbiyi etib tayinlandi.
Bu haqda taniqli insayder Fabritsio Romano o‘zining X ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida ma’lum qildi.
Tayinlov bo‘yicha qaror aniq
Romanoning xabar berishicha, ayni paytda Klopp bilan uzoq muddatli shartnoma shartlari hamda uning Red Bull tizimidan ketishi bo‘yicha muzokaralar davom etmoqda.
Shu bilan birga, 59 yoshli mutaxassisning Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyiga aylanishi hal qilingani ta’kidlanmoqda.
Klopp Red Bull bilan xayrlashadi
Yurgen Klopp 2025 yildan buyon Red Bull tizimida xalqaro futbol aloqalari bo‘yicha direktor sifatida ishlab kelayotgan edi.
Uning kompaniya bilan amaldagi shartnomasi 2029 yilgacha mo‘ljallangan. Endi tomonlar bu hamkorlikni muddatidan avval yakunlash shartlarini muhokama qilmoqda.
«Liverpul»dagi muvaffaqiyatli davr
Klopp Red Bullga qo‘shilishidan oldin 2015–2024 yillarda «Liverpul»ni boshqargan.
Nemis mutaxassisi Angliya klubida katta muvaffaqiyatlarga erishib, jamoani Yevropa va Angliya futboli cho‘qqisiga olib chiqqan edi. Uning emotsional uslubi, yuqori pressingga asoslangan futboli va futbolchilar bilan ishlash mahorati muxlislar orasida katta hurmat qozongan.
Nagelsman o‘rnini Klopp egalladi
3 iyul kuni Germaniya futbol ittifoqi Yulian Nagelsman bilan hamkorlik muddatidan avval to‘xtatilganini e’lon qilgan edi.
O‘sha paytdayoq federatsiya Yurgen Klopp bilan muzokara boshlagani ma’lum qilindi. Endi esa bundestimning yangi bosh murabbiyi nomi amalda aniq bo‘ldi.
Germaniya muxlislari Klopp davrida terma jamoadan yanada tajovuzkor, jadal va hissiyotlarga boy futbol kutishi mumkin. Endi asosiy savol — u bundestimni yana katta sovrinlar uchun kurashadigan jamoaga aylantira oladimi?
…