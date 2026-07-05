Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyiga aylandi

·74·Sport
Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyiga aylandi

Germaniya milliy jamoasida yangi davr boshlanmoqda. Mashhur mutaxassis Yurgen Klopp bundestim bosh murabbiyi etib tayinlandi.

Bu haqda taniqli insayder Fabritsio Romano o‘zining X ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida ma’lum qildi.

Tayinlov bo‘yicha qaror aniq

Romanoning xabar berishicha, ayni paytda Klopp bilan uzoq muddatli shartnoma shartlari hamda uning Red Bull tizimidan ketishi bo‘yicha muzokaralar davom etmoqda.

Shu bilan birga, 59 yoshli mutaxassisning Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyiga aylanishi hal qilingani ta’kidlanmoqda.

Klopp Red Bull bilan xayrlashadi

Yurgen Klopp 2025 yildan buyon Red Bull tizimida xalqaro futbol aloqalari bo‘yicha direktor sifatida ishlab kelayotgan edi.

Uning kompaniya bilan amaldagi shartnomasi 2029 yilgacha mo‘ljallangan. Endi tomonlar bu hamkorlikni muddatidan avval yakunlash shartlarini muhokama qilmoqda.

«Liverpul»dagi muvaffaqiyatli davr

Klopp Red Bullga qo‘shilishidan oldin 2015–2024 yillarda «Liverpul»ni boshqargan.

Nemis mutaxassisi Angliya klubida katta muvaffaqiyatlarga erishib, jamoani Yevropa va Angliya futboli cho‘qqisiga olib chiqqan edi. Uning emotsional uslubi, yuqori pressingga asoslangan futboli va futbolchilar bilan ishlash mahorati muxlislar orasida katta hurmat qozongan.

Nagelsman o‘rnini Klopp egalladi

3 iyul kuni Germaniya futbol ittifoqi Yulian Nagelsman bilan hamkorlik muddatidan avval to‘xtatilganini e’lon qilgan edi.

O‘sha paytdayoq federatsiya Yurgen Klopp bilan muzokara boshlagani ma’lum qilindi. Endi esa bundestimning yangi bosh murabbiyi nomi amalda aniq bo‘ldi.

Germaniya muxlislari Klopp davrida terma jamoadan yanada tajovuzkor, jadal va hissiyotlarga boy futbol kutishi mumkin. Endi asosiy savol — u bundestimni yana katta sovrinlar uchun kurashadigan jamoaga aylantira oladimi?

Yurgen KloppLiverpoolRed BullJulian NagelsmannFabrizio Romano
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gavi Cristiano Ronaldo haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: «U hali ham oʻyin taqdirini hal qila oladi»Gavi Cristiano Ronaldo haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: «U hali ham oʻyin taqdirini hal qila oladi»Bugun, 18:12Kilian Mbappe Paragvayga qarshi g‘alabani keskin nishonladi...Kilian Mbappe Paragvayga qarshi g‘alabani keskin nishonladi...Bugun, 18:12JCH-2026. Bugun tunda 1/8 finalda ikkita katta o‘yin bo‘ladiJCH-2026. Bugun tunda 1/8 finalda ikkita katta o‘yin bo‘ladiBugun, 18:10Paragvay bosh murabbiyi: «Bizda hayot sinovlaridan o‘tgan futbolchilar bor»Paragvay bosh murabbiyi: «Bizda hayot sinovlaridan o‘tgan futbolchilar bor»Bugun, 18:04Jeymi Karrager: Garri Keyn Oltin toʻpga loyiq, ammo sovrinni Messi yoki Mbappe oladiJeymi Karrager: Garri Keyn Oltin toʻpga loyiq, ammo sovrinni Messi yoki Mbappe oladiBugun, 17:51Zlatan Ibrahimovic: “Paragvayga qarshi oʻyinda men toʻrtta qizil kartochka olgan boʻlardim”Zlatan Ibrahimovic: “Paragvayga qarshi oʻyinda men toʻrtta qizil kartochka olgan boʻlardim”Bugun, 17:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi