Ronaldu zilzilada oilasidan ayrilgan bolaga videomurojaat yo‘lladi

·44·Dunyo
Ronaldu zilzilada oilasidan ayrilgan bolaga videomurojaat yo‘lladi

Portugaliya terma jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu Venesuelada sodir bo‘lgan zilzilada og‘ir jarohat olgan 11 yoshli Andres Meles uchun samimiy videomurojaat yo‘llab, uning orzusini ro‘yobga chiqardi. Bu haqda Sport nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, kuchli zilzila oqibatida Andres bir oyog‘idan ayrilgan, uning oila a’zolari esa vayronalar ostida halok bo‘lgan. Qutqaruvchilar bolani og‘ir ahvolda vayronalar orasidan olib chiqishga muvaffaq bo‘lgan.

Shifoxonada davolanayotgan Andresning eng katta orzusi sevimli futbolchisi Krishtianu Ronaldu tasvirlangan Panini stikeriga ega bo‘lish edi. Bu voqea ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgach, Ronaldu bolaning iltimosiga befarq qolmadi.

Futbol yulduzi Andres uchun maxsus videomurojaat yozib, unga stiker ham yubordi. Videoda Ronaldu bolaga tezroq sog‘ayib ketishini tilab, kelajakda o‘z o‘yinlaridan biriga shaxsan taklif qilishini aytdi.

“Senga ushbu video orqali samimiy quchog‘imni yo‘llayman. Tuzalib ketganingdan so‘ng seni o‘yinlarimdan biriga taklif qilmoqchiman. Sen bilan uchrashishdan xursand bo‘lardim”, — dedi Ronaldu.

Kutilmagan sovg‘ani olgan Andres buni hayotidagi eng unutilmas voqealardan biri ekanini aytib, o‘z quvonchini yashira olmadi.

Andres qutqarib qolinganidan so‘ng yana bir orzusini ham oshkor qilgan. U 2026 yilgi futbol bo‘yicha jahon chempionatiga bag‘ishlangan albomiga aynan Krishtianu Ronaldu stikerini yopishtirishni orzu qilayotganini aytgan.

Kristianu RonalduPortugaliyaVenesuelaPaniniFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Moskva–Sochi reysi haqiqiy konsert maydoniga aylandiMoskva–Sochi reysi haqiqiy konsert maydoniga aylandiBugun, 18:00Deputat uyidan 57 million dollar va oltindan ichki kiyim topildiDeputat uyidan 57 million dollar va oltindan ichki kiyim topildiBugun, 17:50Ronaldu Venesueladagi kuchli zilzilada oilasini yo‘qotgan bolaga videomurojaat yo‘lladi (video)Ronaldu Venesueladagi kuchli zilzilada oilasini yo‘qotgan bolaga videomurojaat yo‘lladi (video)Bugun, 17:48400 ga yaqin dron hujumi: Sankt-Peterburg yana nishonga olindi400 ga yaqin dron hujumi: Sankt-Peterburg yana nishonga olindiBugun, 17:39AQSH Mustaqilligining 250 yilligi tarixiy rekord bilan nishonlandiAQSH Mustaqilligining 250 yilligi tarixiy rekord bilan nishonlandiBugun, 17:11Onasi uchun 17 yil kurashgan aka-ukalar sudda g‘alaba qozondiOnasi uchun 17 yil kurashgan aka-ukalar sudda g‘alaba qozondiBugun, 16:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi